Eu joguei há muito tempo, agora eu voltei porque há pontos interessantes (nem mesmo no próprio Bayesian NS, mas em princípio)
Há também duas partes. Pesquisa por autor.
Sim, eu sei.
Sim, porque não vamos com probabilidades se ninguém tiver ideias?
Sinto que esta é a última coisa que resta, e se não melhorar a TS, a reciclagem não pode ser superada em princípio.
Já existem algumas ideias interessantes que vou manter por agora para não excitar as mentes dos "simpatizantes".
aqui está apenas um artigo interessante
https://habrahabr.ru/post/276355/
É interessante. Parece ser bem conhecido... mas ajudou a trazer algumas ideias novas à mente.
Provavelmente não é o que está no material que é importante, mas como ele é apresentado.
Não importa se é um marshkas com martin, ML em python ou R se algum segurança ou funcionário torce os botões baseado em sua "intuição", o resultado é o mesmo, Fa pelo menos conscientemente oferece um GARCH coxo com o preço do passado sendo o melhor preditor do futuro, Fa não está tentando em vão encorajar as pessoas, na medida em que ele é mais honesto.
Pela centésima vez:
1. datamaning é obrigatório. é obrigatório começar com a seleção apenas daqueles preditores que têm influência sobre a variável alvo. E depois toda a datamining.
2. Há dois modelos:
3. Formação de modelos com validação cruzada, se possível.
4. avaliação de modelos fora do arquivo de treinamento
5. Teste de teste no testador.
Pela centésima vez TODOS os passos são obrigatórios!
Tendo feito tudo isso, você pode fazer a suposição de que o depoimento não vai vender imediatamente!
Vamos lá, homens! Acabar de sair no fórum e com uma alegria tranquila para implementar o plano delineado para o R.
Três vivas!
A única pessoa inteligente aqui é Alyosha...
Você pode me dizer qual algoritmo de rede neural pode ser usado para revelar a lógica (neurônio) da coluna "Calc"?
Sim, e o RBM é conhecido há muito tempo, mas há muita pesquisa nova nesta área que ainda não li sobre
mas a principal diversão é que pode ser usado para pré-processamento de recursos, é isso que eu preciso
... eu sou burro, então no dipling já usado... lol... eu só descobri porque :) tudo já foi inventado antes de nós novamente
É melhor usar uma árvore para isto, este modelo vai criar um conjunto de regras:
Eu escrevi o código rapidamente, o modelo dá o resultado como texto ou imagem
Há uma descrição no artigo de como fazê-lo em R:
https://www.mql5.com/ru/articles/1165
No separador "Modelo", seleccione a árvore. Defina "min split" e "min balde" para 1. Crie um modelo e depois clique no botão Desenhar para mostrar a imagem. Regras - mostrar regras em forma de texto