Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 827
Os moderadores do fórum são surpreendentes. Parece que não há nenhum.
Não... Sim, há. Mas eles respondem quando você reclama. Então, de volta da proibição, agora sei quem é um jabida-jabida.
E sobre o meu graal. Não está deflacionado, ainda está a ficar forte. Estou só a inventar à medida que vou avançando. Porque o dinheiro gosta de sossego...
É tão engraçado agora, se alguém me disser alguma coisa. Eu volto a dizer.
"Ei, tenho cinco dias de folga." Parece sério e ameaçador :-)
Parece que você está brincando, eu escrevi acima, para aqueles que estão no tanque: chips - retornos com janela exponencial do passado, alvo(s) de retorno do futuro, MO - XGB, RF, sim não importa MLP, SVM, o resultado não é muito diferente. Resultado 52-54% de exatidão, razão Sharp no testador 2-3
PS: Este é, naturalmente, um exemplo de teste, para refutar o uso de ZZ como alvo, em sistemas de combate tudo é muito mais complicado
Alesha - bem feito. Escreve tudo ao ponto, sem medo. É verdade, não há nada a temer. Ninguém vai fazer nada de qualquer maneira, já foi verificado. As pessoas só precisam de um graal sob a forma de um sinal comercial e é tudo. E aqueles poucos que realmente examinam o mercado, porque investiram tempo e alma no seu trabalho, não podem desistir das suas ideias por inércia. O 1% que eles tiram do mercado é O 1%, o seu mérito, e eles nunca se desviarão do seu caminho. Se eles adicionarem algo de fora e conseguirem mais 1%, isso não terá nenhum efeito nas suas realizações pessoais e bem-estar. Não há competição.
Obrigado pela vossa atenção.
Francamente falando estritamente formal, eu não provei porque é assim e, além de não ter adivinhado, a informação foi recebida alguns anos antes, em correspondência privada com bastante influente (no mercado) algotrader, mas então, quando alguns senhores aqui abertamente escreveram sobre isso, eu também considerei que não é segredo e que é possível apoiar.
Na minha opinião, não há nada a provar, tudo é bastante óbvio. Por exemplo, quando fazemos regressão aproximamos alguma função vectorial linear {y1,...,yn} = f(x1,...xk), provavelmente não linear, mas substituindo ixes pelo alvo, adicionamos artificialmente um componente linear, {y1,...,yn} = f(x1,...xk) + k1x1+...+ knxn que pode ser facilmente regredido, em vez do desejado f(x1,...xk). Foste tu que escreveste isso:
tudo bem, obtém-se uma dependência linear, na qual o modelo é montado em demasia.
Mas usar ziguezagues é de baixo nível, então qual é o objetivo de qualquer maneira :)
Devo afixá-lo? Estou a publicá-lo. https://github. com/RandomKori/PythonForTraders Há uma margem de lucro. Este projeto está otimizado para a história do tick MT5 RTS. Sou demasiado preguiçoso para escrever um doku. Fi-lo por mim mesmo. Não há nenhum roteiro de exportação de história. Eu gostaria de exportar agora.
Obrigado!
Escreva tudo sob a forma de um artigo, para que esteja completo e você seja compensado pelo seu tempo. Não é conveniente estudar em bocados e pedaços :)
Coisas especialmente úteis:
Afinal, eu escrevi docas no pacote Python MT. Eu não vou escrever um longo artigo. Eu não sou capaz. Eu também não tenho tempo. Não vou poder escrevê-lo, e não tenho tempo. Além disso, gostaria que o seu conselho estivesse nos seus ouvidos. Eu expus isso. Fi-lo apenas por mim. Também é tudo programação genética. E, em geral, estou em transe. O abridor perdeu o seu segundo julgamento. Você encontrará os detalhes online. Manter dinheiro lá é muito arriscado. A BCS não se preocupa em abrir uma conta para mim há mais de um mês. Também para o inferno com isso. Não há mais nenhum corretor no mercado russo com a MT5. O Finam é uma merda. Eles nem se preocupam com as opções binárias. Onde devo procurar um corretor com o MT5?
Para o abridor, informações úteis. Estava a pensar em trabalhar com eles no final...