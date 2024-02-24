Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 810

Mihail Marchukajtes:

Já estou cansado de escrever. Delta volume e interesse aberto é a razão do preço. Primeiro são aí formadas as condições prévias para o movimento, e depois este movimento começa.....

Infelizmente, não só o preço, mas também o delta é manipulado por marionetistas.
Olha para o gráfico do delta cumulativo...
Classicamente, se o delta está a aumentar (o volume de compras no mercado é superior às vendas), o preço está a aumentar. Mas às vezes há áreas onde o delta está subindo e o preço está caindo e vice versa. Proprietários de muito dinheiro não negoceiam com ordens do mercado, mas com ordens pendentes.
Comportamentos delta tão diferentes não irão prever, mas apenas confundir a NS.
 
Especialmente porque os futuros fazem parte do mercado em relação à CME e estes volumes só podem afectar o desvio dos preços dos contratos na sua maior parte.

 
Não apenas contratos. Os preços do câmbio e da CME, embora tendenciosos, são síncronos. Penso que há uma redistribuição mútua de dinheiro entre eles, com base no princípio da arbitragem entre corretores.
não há distribuição lá, a cotação é retirada da desistência, a mesma da corretagem e é controlada pelo market maker.

futuros é um derivado, não tem efeito em nada, tal como uma opção

porque é que vai sempre contra o delta? (na verdade nem sempre é assim, os teóricos da conspiração inventaram-no). Porque o mercado não quer saber disso em absoluto :)

ou vamos ainda acreditar ingenuamente que os futuros de moscow bzhi influenciam de alguma forma as cotações de forex :D

 
um futuro é um derivado, não tem efeito em nada, tal como uma opção

Uma declaração ousada. Até tem um impacto. Veja, por exemplo - o preço das cómodas está ligado aos futuros. Os movimentos de preços dos futuros estão muito ligados às OIs das opções.

Eu não sei como aplicá-lo ao ATS, mas a conexão é óbvia.

As mercadorias são mercadorias cujo preço é formado na bolsa (embora isto também não seja exactamente verdade, o mercado é manipulado).

Que percentagem de fluxos de divisas passa através do câmbio? 1%? Quantas pesquisas não consegui encontrar informação adequada, mesmo de fãs da OM e outras merdas)

 
Ainda não ouvi falar do mercado de balcão sem moeda - o mercado de balcão é o mercado de câmbio.

O mercado de câmbio tem este aspecto:



 
A moeda é a mesma cómoda. Eu não sei quanto %% é negociado na bolsa, mas os bancos negociam moedas a preços de câmbio + comissão. O nosso Banco Central nativo fixa a taxa de câmbio do rublo também a preços de câmbio.

o fornecedor de cotações de futuros fx para a bolsa russa Goldman Sachs, se não me engano.

diz no site deles em algum lugar.

ou seja, é tomada uma cotação de referência e o preço é alinhado pelo market maker (não sei como a tecnologia funciona em detalhes)

Os principais intervenientes nos mercados cambiais são bancos multinacionais que operam a dois níveis. No mercado de varejo eles lidam com clientes: exportadores e importadores, credores e investidores estrangeiros, consignatários e turistas estrangeiros, etc. O mercado por grosso é representado pela relação dos bancos entre si e com os bancos centrais de emissão, que são outro importante participante nos mercados cambiais. Outros participantes incluem os MNCs, que fazem transacções principalmente através de bancos comerciais e trocas de divisas. O intermediário nos mercados cambiais é o corretor de moedas, que reúne o vendedor e o comprador da moeda. As actividades das sociedades corretoras estão principalmente relacionadas com os clientes dos bancos comerciais. Ao lidar com bancos correspondentes estrangeiros, os bancos muitas vezes comunicam diretamente uns com os outros.
