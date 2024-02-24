Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 810
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Já estou cansado de escrever. Delta volume e interesse aberto é a razão do preço. Primeiro são aí formadas as condições prévias para o movimento, e depois este movimento começa.....
Olha para o gráfico do delta cumulativo...
Classicamente, se o delta está a aumentar (o volume de compras no mercado é superior às vendas), o preço está a aumentar. Mas às vezes há áreas onde o delta está subindo e o preço está caindo e vice versa. Proprietários de muito dinheiro não negoceiam com ordens do mercado, mas com ordens pendentes.
Comportamentos delta tão diferentes não irão prever, mas apenas confundir a NS.
Infelizmente para nós os marionetistas não estão apenas manipulando o preço, mas também o delta.
Observe o gráfico delta acumulado...
De acordo com os clássicos, se o delta está aumentando (o volume de compras no mercado é maior que as vendas), o preço está aumentando. Mas às vezes há áreas onde o delta está subindo e o preço está caindo e vice versa. Proprietários de muito dinheiro não negoceiam com ordens do mercado, mas com ordens pendentes.
Comportamentos delta tão diferentes não irão prever, mas apenas confundir a NS.
Especialmente porque os futuros fazem parte do mercado em relação à CME e estes volumes só podem afectar o desvio dos preços dos contratos na sua maior parte.
Especialmente porque os futuros fazem parte do mercado da CME e estes volumes só podem influenciar o desvio de preço dos contratos na sua maior parte.
Não apenas contratos. Os preços do câmbio e da CME, apesar de deslocados, são síncronos. Penso que há uma redistribuição mútua de dinheiro entre eles, com base no princípio da arbitragem entre corretores.
não há distribuição lá, a cotação é retirada da desistência, a mesma da corretagem e é controlada pelo market maker.
futuros é um derivado, não tem efeito em nada, tal como uma opção
porque é que vai sempre contra o delta? (na verdade nem sempre é assim, os teóricos da conspiração inventaram-no). Porque o mercado não quer saber disso em absoluto :)
ou vamos ainda acreditar ingenuamente que os futuros de moscow bzhi influenciam de alguma forma as cotações de forex :D
um futuro é um derivado, não tem efeito em nada, tal como uma opção
Uma declaração ousada. Até tem um impacto. Veja, por exemplo - o preço das cómodas está ligado aos futuros. Os movimentos de preços dos futuros estão muito ligados às OIs das opções.
Eu não sei como aplicá-lo ao ATS, mas a conexão é óbvia.
Uma declaração ousada. Até tem um impacto. Veja, por exemplo - o preço das cómodas está ligado aos futuros. Os movimentos de preços dos futuros estão altamente correlacionados com as opções OIs.
Eu não sei como aplicar isto ao ATS, mas as conexões são óbvias.
As mercadorias são mercadorias cujo preço é formado na bolsa (embora isto também não seja exactamente verdade, o mercado é manipulado).
Que percentagem de fluxos de divisas passa através do câmbio? 1%? Quantas pesquisas não consegui encontrar informação adequada, mesmo de fãs da OM e outras merdas)
Que percentagem de fluxos monetários passam pelo câmbio? 1%? Não consegui encontrar informação adequada em lado nenhum, mesmo de fãs de OI e outras merdas)).
Ainda não ouvi falar do mercado de balcão sem moeda - o mercado de balcão é o mercado de câmbio.
O mercado de câmbio tem este aspecto:
As mercadorias são mercadorias cujo preço é formado na bolsa (embora isto também não seja exactamente verdade, o mercado é manipulado)
Que percentagem de fluxos de divisas passa pela bolsa de valores? 1%? Quantas pesquisas não encontrei informação adequada, mesmo de fãs da OM e outras merdas)
A moeda é a mesma cómoda. Eu não sei quanto %% é negociado na bolsa, mas os bancos negociam moedas a preços de câmbio + comissão. O nosso Banco Central nativo fixa a taxa de câmbio do rublo também a preços de câmbio.
Ainda não ouvi falar de um mercado de balcão sem moeda - OTC são casas de câmbio.
O mercado de câmbio tem este aspecto:
o fornecedor de cotações de futuros fx para a bolsa russa Goldman Sachs, se não me engano.
diz no site deles em algum lugar.
ou seja, é tomada uma cotação de referência e o preço é alinhado pelo market maker (não sei como a tecnologia funciona em detalhes)