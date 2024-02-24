Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 612
Ele não tentou, ele estudou)). Estou contente por teres gostado. (Você deveria ler mais.) Na verdade, poupa muito tempo - você não precisa reinventar bicicletas, tudo foi inventado antes de nós.
Os preditores de entrada parecem ser convertidos em imagens e a rede é treinada nelas.
Toma.
http://www.valuesimplex.com/articles/JPM.pdf
Bom documento, vi este link no gotay alguns meses atrás, não é tanto sobre o ML em si, mas sobre os dados que eles usam, com uma grande coleção de links para sites, que é uma informação muito valiosa, realmente valiosa.
Eu mudei para Wiener - eu me pergunto quando esses livros vão acabar :) ele estava basicamente tentando fazer previsões também
Na secção de teste, como a maioria, o erro está à beira dos 50%. Mas pelo menos conta dezenas de vezes mais rápido que o Alglib. Se aqui o cálculo do modelo durante 40-100 minutos, o Alglib-e mais de um dia à espera da mesma estrutura, não esperou e desactivou o cálculo.
Mas se agora eu tiver que pegar os modelos no ciclo, vai levar muito tempo novamente.... Eu também tenho que programar tudo.
Em geral, isto é muito tempo, já que você não se coloca limites de tempo no MO.
Interessante - por isso eu cavo)
Surpreendido. Que tipo de modelo é que conta durante mais de uma hora?
Deve demorar no máximo 1-2 minutos.
Irmãos, como você queria obter um modelo em 1-2 minutos de otimização que será relevante para um mercado tão complexo como o forex????
Na minha opinião, isto é um disparate lógico. Afinal, a construção de um modelo envolve recursos computacionais que podem ser traduzidos em custo. Assim, cada modelo tem o seu valor na forma de recursos dedutíveis gastos na sua criação. E agora uma pergunta. Quer ganhar dinheiro com modelos que custam cêntimos? Acho que se pode fazer centavos, mas não mais do que isso.... IMHO
Para negociação, a idéia de otimização de modelos (TS) parece altamente questionável, pois qualquer otimização está procurando por picos / troughs, e nós não precisamos deles. Precisamos, idealmente, de platôs planos, o maior possível. Estes planaltos devem ter uma propriedade notável: alterações nos parâmetros do modelo NÃO devem levar à evasão de planaltos.
Isto é sobre optimização.
Na verdade, aqui também devemos acrescentar o problema da estabilidade dos parâmetros do modelo que, se mudarem, estão dentro de um intervalo de confiança bastante estreito (5%). Parece-me que a estabilidade dos parâmetros do modelo resulta na situação em que o desempenho do modelo está num determinado patamar e se de repente obtivermos um resultado muito bom enquanto testamos o modelo, significa que atingimos o ponto mínimo, temos uma condição instável que nunca ocorrerá na prática, além disso, uma parada estará situada em torno deste ponto ótimo.
PS.
A propósito, no testador os desenvolvedores proporcionaram tal oportunidade de procurar por um platô por cor. Pessoalmente, utilizo o testador como ferramenta de acabamento e tomo parâmetros que se referem a um quadrado com quadrados da mesma cor à sua volta. Esta é uma expressão clara do meu conceito de "plateau".
Em Expert Advisors from the Market eu tenho visto muitas vezes que bons para parâmetros de negociação formam platôs na função de otimização. Se houver MA ou RSI ou algum outro coeficiente, a alteração de um parâmetro por um valor pequeno não afetou o resultado final.
Mas é lógico, a maioria dos parâmetros utilizados na fórmula para calcular o indicador, por isso uma pequena alteração apenas afectará ligeiramente o resultado, que continuará a ser calculado com os mesmos preços.
E na aprendizagem mecânica, pelo contrário - os parâmetros podem afectar todo o curso de aprendizagem e mesmo uma pequena mudança leva a resultados completamente diferentes. Por exemplo, o número de neurônios em uma camada oculta - à medida que seu número aumenta, o número de pesos usados crescerá e funcionará para inicialização de peso usando o gpscp irá definir seus valores em uma ordem ligeiramente diferente, o que levará a um resultado diferente.
A alteração de alguns parâmetros também desenhará um platô na função de otimização, podemos estudar para cada parâmetro suavemente ou estocasticamente sua influência na avaliação final do modelo, e para influenciar suavemente os parâmetros podemos usar adicionalmente um otimizador baseado em derivados (funções optim(method="L-BFGS-B") e optimize() em R)
Boa ilustração.