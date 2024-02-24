Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 604
Isso foi uma brincadeira. Sem a brincadeira, torça a torcida e veja como ela afeta.
Se os inputs forem adequados para a tarefa, você pode fazê-lo em "1 neurônio".
No contexto do mo, ideologicamente correto em tóxico-a.
Professor em redes profundas - youtu.be/qx3iM2aa2yU
31 min "Ainda não há muita ciência, mas muita magia voodoo"
As fases de desenvolvimento caracterizadas por uma alta taxa de mudança são especialmente nomeadas: o salto.
A função de ativação (sigmoid, tanh e outras) é um salto, modificado pela introdução de um limite na velocidade de mudança.
Quanto mais tempo levará para os "buscadores" aqui perceberem o significado deste fato...
não funciona em forex)
de que adianta fazer sentido de algo sem provas reais de robustez?
Eu prefiro tais afirmações: aqui está uma curva de crescimento do depósito (pelo menos no teste)... e vocês são todos m...kikes agora azzaz... então sim, sem perguntas
Eu sei.
O processo de aprendizagem também pode incluir a optimização da inclinação, o que fiz, mas apenas para uma lógica difusa. A inclinação pode fazer uma grande diferença, sim.
Você deu um link para um artigo https://habrahabr.ru/post/322438/
Se um gráfico da função de erro da rede neural for plotado realmente assim (ele é postado aqui em tangentes):
Obviamente, é possível construir algo semelhante usando o sigmóide, mas a inclinação das seções individuais será menor.
Se o sigmóide for menos íngreme, você provavelmente pode fazer o mesmo com tangentes, você só precisa tomá-las 3-5 vezes mais. Isto é, aumentar o número de neurónios.
Provavelmente o sigmóide deu-me menos erros, porque me faltava o número de neurónios na rede em tangência.
Quem tem uma opinião? É melhor estudar a negociação e pagar dinheiro ou de graça? E outra pergunta, vale a pena gastar dinheiro em cursos pagos?
Pensei no artigo https://www.mql5.com/ru/articles/497 onde a inclinação da função de ativação muda e cheguei à conclusão de que a rede vai encontrar a inclinação certa por si só:
Veja a fórmula:
Ao treinar, a rede deve apanhar os multiplicadores Wn. Se for mais rentável para a rede totalizar *0,4, então ela simplesmente pegará todos os pesos de Wn, cada um dos quais já será *0,4. Ou seja, nós apenas colocamos o multiplicador total entre parênteses, que por sua vez será determinado pelo erro mínimo.
Se alguém discordar, por favor, corrija.
Algo em que tenho andado a pensar... e chegou à conclusão de que a rede vai apanhar o declive certo por si só:
Exactamente. O NS irá aumentar ou diminuir proporcionalmente todos os pesos pela quantidade certa (que será -steepness), e até mesmo pegar a compensação certa.
De qualquer forma, para a maioria das tarefas não importa.