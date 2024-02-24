Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 497
Mas por que você acha que se o modelo linear extrapolar usando a fórmula y=ax+b, ele o faz perfeitamente, mas se a floresta o faz usando o vizinho conhecido mais próximo, ele não faz nada? Estes dois algoritmos têm o direito de existir.
Não estou a contar nada, mostrei-te um exemplo e um monte de artigos. Que diferença faz se o LR o faz perfeitamente ou não. A questão é que a RF não pode extrapolar de forma alguma, construtivamente, nunca e em nenhuma circunstância, enquanto a LR é dada para comparação e clareza.
É isso que estou a pedir e só pedi exemplos SUBSTANCIAIS do porquê de pensares que está errado :)
O que é que isso tem a ver com "artigos"? Estás a brincar comigo? Dei-te um exemplo do Minsky, que é como o Newton só no ML e ele fez tanta asneira, e estás a falar de lixo no Habra ou de scripts no R (leia-se: eu não construí o algoritmo sozinho, apenas dei uma sacudidela em alguns parâmetros).
Se você mesmo tivesse construído a floresta em C++ você teria adivinhado fazer "extrapolação" ala MLP, mas em R... Boa sorte...
Eu não conheço nenhum Minsky e Pozharsky e não entendo o que está em seus gráficos ) você precisa ensinar RF alguns com metas de 0 a 10 ou até 100 e depois dar uma resposta, que obviamente deve ser mais de 100 e RF deve dar apenas 100
aqui o autor tem no artigo:
Não entendo r bem, só entendo que de 100 a 150 RF deveriam ter previsto resultados adequados como outros modelos, mas isso não aconteceu
Não devia. Ele dará uma interpolação local dos pontos mais próximos, como Knn (classificador quasi-optimizado), mas mais grosseiro. Você simplesmente não sabe como girar as bases nas árvores de RF e parece "cortado em cubos".
Bem, no post anterior eu adicionei um código com um screenshot, o que está "errado" lá?
No algoritmo florestal, as árvores dividem pontos ortogonalmente, se você girar a base, você obtém o mesmo que no MLP, para isso você precisa entrar no código da floresta e corrigir ou escrever sua própria floresta))))
Desculpa, isso seria um tipo diferente de floresta. Referia-me à versão clássica.
Estou a tentar perceber o que está lá, a escrever algo...
o resultado é que o rf clássico não sabe como extrapolar
No ML não há "clássicos", há algo que funciona e resolve o problema. Dominar os algoritmos de outra pessoa em toda a sua diversidade é tão sensato como compreender o código de todos os indicadores no Codobase and Market, o que não é razoável...
Não há muitas heurísticas básicas no ML, que você terá que dominar sozinho, manualmente, para que "ele role dos seus dedos", que você acorde à noite e apenas do tipo de memória em C++ gradiente quebrando por meia hora (brincadeira), não é tão difícil quanto parece, e então você pode gerar 100500 variações de algoritmos a partir de artigos de hobber por conta própria.
Ohoho...
O Dr. Trader repetiu duas vezes, eu também vou repetir para você, a terceira vez que eles dizem que Deus e os impuros querem ouvir três vezes, isso significa algo, num contexto místico...
Novos pontos no ESPAÇO PRINCÍPIO, em relação ao tempo físico não estão LOCALIZADOS ESTRITAMENTE FORA DO PONTOS, tempo é tempo, nas suas características as suas são características, bem não relacionadas linearmente com o tempo físico com, por exemplo, um momento ou um espectro. Os pontos "extrapolados" estarão em qualquer lugar dentro e fora do seu espaço de recursos.
Eu não disse isso, apenas disse que a estrutura do antigo é tal, que se eles são ramificados por todos os valores de treinamento dos alvos, então o modelo vai produzir estritamente aquilo para o qual é ramificado, e nenhum novo valor pode produzir... pelo menos é isso que diz no artigo com o exemplo. Vou fazer os meus exemplos e mostrar-vos o que tenho :) Se você estava no limite do valor-alvo de 100 em treinamento, a saída não pode dar mais de 100 ... Como todos os valores acima de 100 irá para a folha 100, é puramente fisicamente não tem folhas com valores superiores a 100.
Se o valor limite do alvo foi 100 durante o treinamento, ele não pode produzir mais de 100... porque todos os valores acima de 100 irão para a folha 100.
A normalização é inventada por uma razão.
é compreensível, a questão de princípio é sobre o funcionamento das árvores. Não importa como você o normalize, qualquer outlier em novos dados a árvore não extrapolará, mas dará o valor extremo que ela conhece. É por isso que não é necessário normalizar os dados para as árvores.
Eu acho que a solução neste caso é simples - use o feedback.
Com todo o respeito.
Eu tenho um :) Não me importa se não pode extrapolar ou se pode... o modelo irá prever num conjunto conhecido... apenas para a educação geral
existem alguns erros na lib com erros de modelo, quanto menor o set menor o erro, eu ainda não entendo o rpicol