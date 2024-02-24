Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 494

Yuriy Asaulenko:

Leia Heikin Neural Networks e a teoria de Bishop em inglês - sem tradução, mas parece estar para breve.

É simples. O comércio aleatório para entrada, e os resultados para saída. O método Monte Carlo é chamado, e não é muito rápido por si só. E a sistematização é uma tarefa do Sistema Nacional.


Bem, há algum nome especial para a NS? Como uma rede neural de recozimento estocástico de tipo desconhecido, com ou sem um professor, e otimizando entradas em vez de saídas :))) Vou ler alguns livros,

Heikin "NS Curso Completo Segunda Edição" está disponível em russo.

 
Heikin é, Bishop não está disponível em russo.

NS é o MLP habitual, o treino é o BP habitual, apenas com reajustes manuais regulares ao longo do caminho. Se tais reajustes não forem feitos, ou apenas baralhando a amostra, aprende-se muito rapidamente, mas funciona bem apenas nas sequências de aprendizagem.

Yuriy Asaulenko:

Heikin está lá, Bishop não está disponível em russo.

O NS é o MLP habitual, o treino é o BP habitual, apenas com reajustes manuais regulares à medida que se vai avançando. Se você não fizer tais reajustes ou apenas embaralhar a amostra, ela aprende muito rápido, mas funciona bem (até mesmo perfeitamente) apenas na sequência de aprendizagem.


Por enquanto vou me contentar com o trabalho do Haykin. Sempre me limitando a artigos e descrições de modelos, os livros são supérfluos demais (então há espaço suficiente para vendas).

 
Bem, eu não diria isso. A teoria não envelhece. Mas há uma compreensão mais profunda do assunto. Artigos, claro, mas sem teoria geral não são muito bem compreendidos, e apenas percebidos superficial e acriticamente - muitos disparates que escrevem).
Alyosha:

Falsa declaração. As florestas e os reforços não são diferentes das NS na extrapolação.


  • O modelo só pode interpolar, mas não extrapolar (o mesmo se aplica à floresta e ao aumento das árvores). Ou seja, a árvore de decisão faz uma previsão constante para objetos no espaço de características fora do paralelepípedo cobrindo todos os objetos na amostra de treinamento. No nosso exemplo com bolas amarelas e azuis, isto significa que o modelo dá a mesma previsão para todas as bolas com coordenada > 19 ou < 0.

Todos os artigos com que me deparo dizem a mesma coisa

https://habrahabr.ru/company/ods/blog/322534/


  • como as árvores de decisão, o algoritmo é totalmente incapaz de extrapolar
 
O lixo é escrito por pessoas incultas. Eles não ouviram falar de sobretreinamento, não têm idéia sobre datamining, não ouviram falar sobre preditores de ruído e não são bons em estimação de modelos. Eles são apenas uma espécie de snobs imaturos jogando jogos intelectuais.

O que tem tudo isto a ver com extrapolação...

aqueles que escreveram RF na biblioteca de alglib também são pessoas sem instrução?

e os blogueiros também são coxo, aparentemente...

Todos são uns falhados, excepto a FA.

só os AC's foram ensinados.

;))

É assim que as pessoas usam a RF sem compreender os princípios, e depois dizem que não funciona. Pelo último artigo é óbvio que a RF não pode extrapolar, por isso só deve funcionar com dados familiares.

Aliosha:

Infelizmente, mas eles estão errados e é normal não só para "ignorantes" e snobs, lembre-se Minsky e sua opinião autoritária sobre a "futilidade" de perseverantes multicamadas)))

Eu não falo de artigos sobre hubra, é o mesmo que lixo nos fóruns, 99,9% de publicidade e lixo 0,1% de pensamentos sensatos na forma implícita "entre as linhas".

o homem deu um exemplo em R, em que lugar ele cometeu um erro? infelizmente eu não uso R, mas posso até reproduzi-lo eu mesmo

