Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 217
Eu ouço-te, discordo, mas é a minha opinião e não necessariamente a correcta.
Alguma estatística sobre estes níveis "verdadeiros"?
Na verdade, há algumas estatísticas.
A figura mostra a dinâmica das distribuições de probabilidade de movimento de preços ao longo do tempo. O cálculo é baseado em citações reais. Para simplificar a construção, o início das citações é reduzido a zero.
X - tempo, Y - preço, Z - função densidade de probabilidade. Os picos são os máximos de distribuição de probabilidade. Aparentemente eles são entendidos como níveis.
As citações vão principalmente de pico a pico.
Quem são eles? :)quais são os níveis no seu entendimento? ))
Quem são eles? :)Quais são os níveis no seu entendimento? ))
Lydi, o gato trabalha a partir dos níveis.
Você conhece os níveis). Eu só mostrei uma imagem objectiva.
você dá estatísticas sobre níveis, mas eu sei o que você quer dizer com níveis, certo? :) já engraçado...
Estás a citar estatísticas sobre níveis, mas eu sei o que queres dizer com níveis, não sei? :) Isso é ridículo.
Está bem, que não sejam níveis, não quero saber. Diz na figura - os máximos da distribuição de probabilidade).
Não pode calculá-las você mesmo, como escreveu).
sem estatísticas porque ainda não posso escrevê-lo, como escrevi anteriormente, posso mostrar-lhe as verdadeiras trocas do meu diário se você realmente quiser mostrar pruf
Qual é o objectivo de me dizer isto?
Para que me fazes perguntas se sabes tudo?)
Você já se dispersou?
Não, nós não estamos dispersos... Eu só entendo que nós pensamos diferente, mesmo que eu comece a me esforçar para provar o meu ponto de vista você vai argumentar o seu e o resultado será um argumento estúpido, merdoso e banal, como aquele sobre o stat. Não preciso deste argumento, da sua essência ou resultado, no final todos farão o mesmo, por isso vou abster-me de saber como vai acabar...
Eu já escrevi antes.
Você sabe muito bem que é impossível provar a presença ou ausência de "poderes superiores" por algo que gere em princípio. Só se pode acreditar neles, como tu acreditas, ou não.
A propósito, eu nem sequer estava a planear mudar-te de ideias).
E foi isso que combinámos, não foi? E de qualquer maneira, eu estava a responderao Dimitri).
E não 7 páginas, apenas uma).