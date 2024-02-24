Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 217

mytarmailS:
Eu ouço-te, discordo, mas é a minha opinião e não necessariamente a correcta.
Dimitri:
Alguma estatística sobre estes níveis "verdadeiros"?

Na verdade, há algumas estatísticas.

A figura mostra a dinâmica das distribuições de probabilidade de movimento de preços ao longo do tempo. O cálculo é baseado em citações reais. Para simplificar a construção, o início das citações é reduzido a zero.

X - tempo, Y - preço, Z - função densidade de probabilidade. Os picos são os máximos de distribuição de probabilidade. Aparentemente eles são entendidos como níveis.

As citações vão principalmente de pico a pico.

 
Yuriy Asaulenko:

Quem são eles? :)

quais são os níveis no seu entendimento? ))
 
Lydi, o gato trabalha a partir dos níveis.

Você conhece os níveis). Eu só mostrei uma imagem objectiva.

 
você dá estatísticas sobre níveis, mas eu sei o que você quer dizer com níveis, certo? :) já engraçado...

 
Está bem, que não sejam níveis, não quero saber. Diz na figura - os máximos da distribuição de probabilidade).

Não pode calculá-las você mesmo, como escreveu).

mytarmailS:
sem estatísticas porque ainda não posso escrevê-lo, como escrevi anteriormente, posso mostrar-lhe as verdadeiras trocas do meu diário se você realmente quiser mostrar pruf
Então o que queres dizer com níveis se não és capaz de os calcular?
 
Para quê dizer-me isto?
 
Para que me fazes perguntas se sabes tudo?)

Você já se dispersou?

 
Não, nós não estamos dispersos... Eu só entendo que nós pensamos diferente, mesmo que eu comece a me esforçar para provar o meu ponto de vista você vai argumentar o seu e o resultado será um argumento estúpido, merdoso e banal, como aquele sobre o stat. Não preciso deste argumento, da sua essência ou resultado, no final todos farão o mesmo, por isso vou abster-me de saber como vai acabar...

 
Eu já escrevi antes.

Yuriy Asaulenko:

Você sabe muito bem que é impossível provar a presença ou ausência de "poderes superiores" por algo que gere em princípio. Só se pode acreditar neles, como tu acreditas, ou não.

A propósito, eu nem sequer estava a planear mudar-te de ideias).

E foi isso que combinámos, não foi? E de qualquer maneira, eu estava a responderao Dimitri).

E não 7 páginas, apenas uma).

