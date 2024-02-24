Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 358
Preciso de ser mais específico. Eu posso dar duas respostas opostas).
Onde você consegue duas respostas?
Regra geral:
A NS pode prever séries não estacionárias? Em caso afirmativo, que tipos de não-estacionariedade?
Uma nova alta (provavelmente uma baixa) é seguida por uma nova alta - sim, eu também já estive lá, os gráficos são todos familiares. Você simula - e não há nada lá - está vazio. Talvez tenhas sorte.
Isto é no caso de não-persistente (série anti-persistente).
E, no caso de persistente (sustentado), um novo máximo é seguido por um novo
O problema é que o MA é fortemente redesenhado num período baixo, ou seja, não pode ser aplicado. E se o levarmos para n-bars ao contrário, o sinal já será perdido.
O problema é que o МА está muito sobrecarregado em um período baixo, ou seja, não pode ser aplicado. Se o levar de volta para n-bars o sinal já será perdido.
no outro dia a brincar com as mães (não as simples, mas as de ouro)) - Filtros de 3ª ordem. Os 12 MAs têm um atraso de grupo de 4 min. Não vamos nem falar de EMAs e outros padrões - o atraso está fora da escala.
Em geral, deve-se fugir da MA para a linha de regressão. Mas os atrasos nos cálculos são grandes lá. Se tivermos em conta as carraças durante 1 minuto, será fatal.
Alguém sabe a resposta à pergunta: como é que os NSs tratam os inputs não estacionários?
A rede neural não se importa se é estacionária, não-estacionária ou sem série temporal. Não faz diferença. Especialmente quando se trata de classificação.
é altamente desejável que as entradas e saídas sejam restritas a um domínio de valores.
Então a questão da requalificação está em plena floração.
Nem sei se preciso de fazer melhor, 20.000% em 2,5 meses a preços de abertura em 5 minutos, se tiver sorte... você cai em $1k e pré-encomenda um Bentley. Se tiveres azar, não é nada de mais.)
Nem sei se preciso de fazer melhor, 20.000% em 2,5 meses a preços de abertura em 5 minutos, se tiver sorte... você cai em $1k e pré-encomenda um Bentley. Se você não tiver sorte, você é uma pequena perda).