Yuriy Asaulenko:

Código fonte do pacote. Descarrega-o, arranja-o, compila-o. Às vezes funciona, às vezes não. Talvez haja apenas 2 linhas para corrigir, ou talvez muitas).

SZZ a opção mais fácil, faça o download da versão anterior de R.


Resta descobrir o que colocar dentro e fora e pode se divertir.

Se pudéssemos descobrir como trabalhar com P em estúdio visual, isso seria ainda mais interessante


 
Vladimir Perervenko:
A calibração transforma um classificador "duro" num classificador "suave" ......

e se lhe deres ficheiros porno para analisar, torna-se novamente difícil...
 
Maxim Dmitrievsky:

Se você pudesse apenas descobrir como trabalhar com P no Visual Studio, isso seria ainda mais interessante

Podias tê-lo feito antes. Tanto na P como na Internet há muitas cópias. Um par de ficheiros-h e estás no ar. Se você quer trabalhar do jeito antigo, você terá que colocar o pacote Rcpp.
 
Maxim Dmitrievsky:

Esta é uma questão sobre R, como tornar as versões compatíveis?
É necessário instalar o R, que é da Microsoft - MRO Microsoft R Open. Eles estão atrasados, mas mantêm-se a par das versões de pacotes. Depois pode trancar e vedar o progresso.
 
Yuriy Asaulenko:
Costumava ser possível. Tanto no R como na Internet há muitas cópias. Um par de arquivos h e você está a postos. Se o fizeres à moda antiga, vais precisar do pacote Rcpp.

Se o fizer, por favor partilhe a sua experiência. Estou curioso. Não consigo entender porque é que o RStudio é melhor.
 
SanSanych Fomenko:

Se o instalar, por favor partilhe a sua experiência. Eu estou interessado. Não consigo entender como o RStudio é melhor.

Rstudio, eu também não percebi o que fez. Eu também não entendi.

Com MS-R - Eu não sei que tipo de coisa é. Os gráficos são escaláveis lá? O mais inconveniente em R - impossibilidade de esticar o gráfico sem reordenamento.

PS eu olhei as fotos de MS de R em VS. Muito decente. Queria colocar, mas o VS 2017 falhou, aparentemente com outra actualização. Tentou consertá-lo, não vai consertá-lo... ele chuta para fora.

Desinstalado. O parágrafo VS2017 não está mais instalado. O instalador dá um erro. Aqui vamos nós.))

 
Maxim Dmitrievsky:


Um artigo sobre a LSTM está em preparação.

Vou terminar um artigo sobre a nova versão de darch_0.12 (prometido) e, depois disso, dois artigos:

1. aprendizagem automática da máquina (usando TPOT::Python)

2. LSTM - como funciona (R/Python)

O tempo é criticamente curto.

 
Maxim Dmitrievsky:


Tudo o que resta é descobrir o que colocar dentro e fora e então você pode se divertir.

Quem me dera poder descobrir como trabalhar com P em estúdio visual, seria ainda mais interessante


A principal diferença do mxnet de outros pacotes de aprendizado de máquina em R é que ele foi desenvolvido para Python e mais tarde o API foi adicionado a ele em R. Uma vez que R tem dados "orientados para colunas" (colmagor) e Python tem dados orientados para linhas (rowmagor)
A preparação dos dados é específica. A última versão do mxnet_0.9.4 parece reconhecer isto automaticamente, mas eu ainda não verifiquei.

A propósito, há muitos exemplos de aplicação.

2) O que há de errado com o Rstudio? É uma IDE totalmente funcional que está em desenvolvimento e bem suportada.

Se te sentires confortável lá, porém.

Boa sorte.

 
Yuriy Asaulenko:

Com MS-R - Eu não sei que tipo de coisa é. Os gráficos são escaláveis lá? O mais inconveniente do R é que é impossível esticar o gráfico sem redimensionar.


1. o Rstudio permite fazer todo o ciclo de trabalho desde a escrita e depuração de scripts até a preparação de documentos.

2. O que há de errado com os gráficos? De que tipo de escalada estamos a falar? Esclarece-o, talvez lhe possamos dar uma pista.

Boa sorte.

 
SanSanych Fomenko:
Você deve instalar o R, que é da Microsoft - MRO Microsoft R Open. Eles estão atrasados, mas também acompanham as versões dos pacotes. Depois pode trancar e vedar o progresso.

A opção MPO é boa.

Para corrigir pacotes e suas versões usadas em scripts, eu uso seu mesmo ponto de verificação/ /pacote funciona bem.

Boa sorte.

