Código fonte do pacote. Descarrega-o, arranja-o, compila-o. Às vezes funciona, às vezes não. Talvez haja apenas 2 linhas para corrigir, ou talvez muitas).
SZZ a opção mais fácil, faça o download da versão anterior de R.
install.packages("drat", repos="https://cran.rstudio.com")
drat:::addRepo("dmlc")
install.packages("mxnet")
instalações como esta )
Resta descobrir o que colocar dentro e fora e pode se divertir.
Se pudéssemos descobrir como trabalhar com P em estúdio visual, isso seria ainda mais interessante
A calibração transforma um classificador "duro" num classificador "suave" ......
e se lhe deres ficheiros porno para analisar, torna-se novamente difícil...
Se você pudesse apenas descobrir como trabalhar com P no Visual Studio, isso seria ainda mais interessante
Esta é uma questão sobre R, como tornar as versões compatíveis?
Costumava ser possível. Tanto no R como na Internet há muitas cópias. Um par de arquivos h e você está a postos. Se o fizeres à moda antiga, vais precisar do pacote Rcpp.
Se o fizer, por favor partilhe a sua experiência. Estou curioso. Não consigo entender porque é que o RStudio é melhor.
Rstudio, eu também não percebi o que fez. Eu também não entendi.
Com MS-R - Eu não sei que tipo de coisa é. Os gráficos são escaláveis lá? O mais inconveniente em R - impossibilidade de esticar o gráfico sem reordenamento.
PS eu olhei as fotos de MS de R em VS. Muito decente. Queria colocar, mas o VS 2017 falhou, aparentemente com outra actualização. Tentou consertá-lo, não vai consertá-lo... ele chuta para fora.
Desinstalado. O parágrafo VS2017 não está mais instalado. O instalador dá um erro. Aqui vamos nós.))
Um artigo sobre a LSTM está em preparação.
Vou terminar um artigo sobre a nova versão de darch_0.12 (prometido) e, depois disso, dois artigos:
1. aprendizagem automática da máquina (usando TPOT::Python)
2. LSTM - como funciona (R/Python)
O tempo é criticamente curto.
A principal diferença do mxnet de outros pacotes de aprendizado de máquina em R é que ele foi desenvolvido para Python e mais tarde o API foi adicionado a ele em R. Uma vez que R tem dados "orientados para colunas" (colmagor) e Python tem dados orientados para linhas (rowmagor)
A preparação dos dados é específica. A última versão do mxnet_0.9.4 parece reconhecer isto automaticamente, mas eu ainda não verifiquei.
A propósito, há muitos exemplos de aplicação.
2) O que há de errado com o Rstudio? É uma IDE totalmente funcional que está em desenvolvimento e bem suportada.
Se te sentires confortável lá, porém.
Boa sorte.
1. o Rstudio permite fazer todo o ciclo de trabalho desde a escrita e depuração de scripts até a preparação de documentos.
2. O que há de errado com os gráficos? De que tipo de escalada estamos a falar? Esclarece-o, talvez lhe possamos dar uma pista.
Você deve instalar o R, que é da Microsoft - MRO Microsoft R Open. Eles estão atrasados, mas também acompanham as versões dos pacotes. Depois pode trancar e vedar o progresso.
A opção MPO é boa.
Para corrigir pacotes e suas versões usadas em scripts, eu uso seu mesmo ponto de verificação/ /pacote funciona bem.
