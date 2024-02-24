Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3359

Novo comentário
[Excluído]  
СанСаныч Фоменко #:

O que a Inglaterra tem a ver com isso?

Você parece ser um homem qualificado, mas está sempre se arrastando para a lata de lixo.

Você raramente faz objeções substanciais...

Eu peguei isso em seu webinar. O que mais é substantivo?
Além disso, todos os nomes dos métodos estão lá, você pode pesquisar no Google. Ele falou sobre dois de seus favoritos.
Ele fez muitos cursos, foi para a Inglaterra para um trabalho de meio período. Google ou metanfetamina, não me lembro. Para mim, o lixo são os interlocutores locais :)

Tenho amigos em boas posições em TI, embora eu mesmo esteja longe disso. Um deles criou toda a infraestrutura bancária. De vez em quando, eles me pedem alguma bobagem, às vezes ficam surpresos com meu conhecimento. Daí o interesse no MoD. Portanto, está tudo limpo e arrumado.

Não tenho nada a ver com essa área, se é que tenho. Apenas por diversão. Não tenho nenhuma formação em matemática, apenas intuição. Quero dizer, nem mesmo passarei em algum tipo de programa de matemática do ensino médio. Tampouco em qualquer padrão de programação.

Se você trouxer um MOSHnik hardcore para cá, ele vai acabar com todos vocês. Portanto, se você não me entender, ele será Deus para você. Mas ele definitivamente não virá a este zoológico :) e não se importa com seu R de um alto campanário.

E a primeira coisa que ele vai dizer é que vocês são todos aleijados aqui, já que estão sentados neste Forex :)
[Excluído]  

Os classificadores, como o método de vetor de suporte e as árvores de decisão, têm a função predict_proba porque podem fornecer estimativas de probabilidades de classe com base em seus recursos internos. Entretanto, essas estimativas de probabilidade podem não ser totalmente precisas ou podem não refletir a confiança real do classificador.


Por exemplo, para o método de vetor de suporte , afunção predict_proba pode retornar estimativas de probabilidade com base na distância até o hiperplano de separação, mas esses valores podem estar distorcidos devido aos recursos do próprio método.


Para árvores de decisão , a funçãopredict_proba pode calcular as probabilidades de classe com base no número de objetos de cada classe nos nós das folhas, mas essas probabilidades podem não ser totalmente precisas devido à estrutura da árvore.


Assim,embora esses classificadores tenham uma função predict_proba, as probabilidades que eles fornecem podem ser menos confiáveis em comparação com os métodos baseados em um modelo probabilístico, como um classificador bayesiano ingênuo ou regressão logística.

[Excluído]  

Apresento um pequeno experimento para <removido pelo moderador>.

Treinei algum modelo, não importa qual, mas sem calibração ele não melhora suas propriedades quando o limite é aumentado. Os negócios se tornam menores, o lucro futuro não aumenta.

Calibrado da maneira disponível, executado com limites diferentes. A calibração foi feita depois de 2015, tudo antes disso está fora de serviço.

O método é personalizado, eu mesmo o criei. Em seguida, vou compará-lo com os mais conhecidos, porque há um pequeno problema em sua exportação para o MT5, então vou decidir.

limiar 0,5

0.6

0.7

Um exemplo simples de que a calibração até mesmo de modelos inicialmente fracos dá algum resultado.

CHTD

Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - Хорошие свойства у имеющегося классификатора должны соответствовать изучаемым данным.
Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - Хорошие свойства у имеющегося классификатора должны соответствовать изучаемым данным.
  • 2023.12.25
  • www.mql5.com
это просто способ привести аутпуты в вероятностый вид. потому что использование сырых вероятностей модели вообще бесполезно. переход к чисто вероятностной постановке задач в трейдинге давно созрел и даже слегка перезрел
[Excluído]  
Há também um truque para calibrar um modelo treinado em outros dados para seus rótulos. Em algumas situações sutis, que não explicarei, isso tem um bom efeito.
 
mytarmailS #:
O que é calibração
h ttps://stats.st ackexchange.com/questions/552146/probability-calibration-of-statistical-models
Como calibrar
https://www.tidy models.org/learn/models/calibration/

h ttps://mlr.mlr- org.com/articles/tutorial/classifier_calibration.html

Leia os artigos, leia os artigos nos links.

Estranha impressão.

De acordo com os artigos, o ponto de calibração é a suavização de uma forma ou de outra. E o que é melhor do que definir limites em probabilidades suavizadas e em probabilidades não suavizadas? Não há estimativa, embora, para mim, haja uma estimativa do erro de classificação.

 
Parece que é bem possível calibrar qualquer regressão, não apenas aquela que produz "probabilidades". Gostaria de saber se isso faz algum sentido.
 
Aleksey Nikolayev #:
se isso faz algum sentido.
Essa é a pergunta mais importante
 

Novos negócios - venda de preditores


 
Maxim Dmitrievsky #:

Um exemplo simples é o fato de que a calibração de modelos inicialmente fracos também produz algum resultado.

A calibração é um mecanismo para interpretar o desempenho do modelo, ajustado a determinados dados.

Por si só, ela não altera os valores de saída do modelo. A variante em que, após a quantificação, os intervalos são reorganizados devido a um pico na proporção da classe - não vi isso em modelos - tudo sempre flui sem problemas. Talvez se você dividir o modelo em 100 segmentos, isso ocorrerá....

De acordo com a simulação, a calibração em geral leva a um deslocamento do ponto 0,5 - mais frequentemente no lado maior. Portanto, sem calibração, você pode encontrar esse ponto - não está claro por que você não conseguiu fazer isso, especialmente se você tiver o mesmo Take Profit e Stop Loss para todas as posições. Se eles não forem os mesmos, você precisará de uma abordagem completamente diferente - calibração por matriz de expectativa :)

[Excluído]  
Aleksey Vyazmikin #:

A calibração é um mecanismo para interpretar o desempenho do modelo, ajustado a determinados dados.

Por si só, ela não altera os valores de saída do modelo. A variante em que, após a quantificação, o rearranjo dos intervalos ocorre devido a um aumento na proporção da classe - não vi em modelos - tudo sempre flui sem problemas. Talvez se você dividir por 100 segmentos, isso ocorrerá....

De acordo com a simulação, a calibração em geral leva a um deslocamento do ponto 0,5 - mais frequentemente no lado maior. Portanto, sem calibração, você pode encontrar esse ponto - não está claro por que você não conseguiu fazer isso, especialmente se você tiver o mesmo Take Profit e Stop Loss para todas as posições. Se eles não forem os mesmos, você precisará de uma abordagem completamente diferente - calibração por matriz de expectativa :)

Não estou incomodando ninguém. Há muitas abordagens, a pergunta era sobre o conhecimento do operador de mercado

Sempre há uma cura mágica para todos os problemas: otimizar tudo o que se move.
1...335233533354335533563357335833593360336133623363336433653366...3399
Novo comentário