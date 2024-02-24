Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3362
Não, não tive esse problema.Se ele ficar ocioso por um tempo, o núcleo computacional está definitivamente sendo desligado
Sim, eu já li isso.
Por quanto tempo os laptops podem executar o Colab?
O Colab prioriza a computação interativa. O tempo de execução expirará se você ficar ocioso.
Na versão gratuita do Colab, os laptops podem ser executados por no máximo 12 horas, dependendo da disponibilidade e dos seus padrões de uso. O Colab Pro, Pro+ e Pay As You Go oferecem maior disponibilidade de recursos de computação, dependendo do saldo de suas unidades de computação.
Geralmente, os laptops podem funcionar por até 12 horas ou menos, dependendo da disponibilidade e dos seus padrões de uso. Você pode esperar que o lado do servidor pare de funcionar se esgotar as unidades de computação disponíveis nos planos Pro, Pro+ ou Pay As You Go.
O Colab Pro+ oferece suporte à execução contínua de código por até 24 horas se você tiver unidades de computação suficientes. Os tempos limite de inatividade se aplicam somente se a execução do código for encerrada.
Você pode relaxar totalmente as restrições de tempo de execução e os tempos de inatividade adquirindo uma máquina virtual dedicada no GCP Marketplace.
Sobre o assunto das interpretações de OOS.
À direita, o OOS é excelente, à esquerda, muito ruim. Não está claro como avaliar essa "robustez". 6 mil posições não sobrepostas.
O que você quer dizer com "posições não sobrepostas"?
Isso é apenas aleatoriedade. Também é aleatório ter um resultado em que o resultado antes de Sample é o mesmo que o resultado depois de Sample nesse caso, e vice-versa.
Em um determinado momento, o número de posições não é maior que um.
1) é necessário avaliar mal essa escravidão.
De fato, no gráfico, vemos claramente três estados diferentes do sistema, enquanto deveríamos ver um.
Não vejo estados de TC. É apenas um gráfico de equilíbrio de backtest do melhor conjunto após a otimização.
Cinco partes.
Maxim Dmitrievsky #:
Ну слева связь индикаторов к сделкам осталась, но удрейфоввла. Тренд изменился или что там. Условно годная ТС, если связь в будущем будет такой же как справа. Но на нее много не надо ставить, наверное.
É assim que você pode explicar qualquer coisa. Obviamente, não há nada de concreto para dizer. Eu mesmo acho que se trata de um ajuste. Porque o início do "desvio" para a esquerda coincide muito com o ponto inicial da amostra. Em tal situação, o OOS pode ser explicado, é claro.
Este também é o EURUSD. O OOS à direita corresponde aos últimos quatro meses de 2023. Otimização - o restante de 2023.
Na verdade, são estados, há três deles: comércio normal, muito bom e apenas bom.
Os valores são constantes ou dinâmicos?