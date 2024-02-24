Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3073

Maxim Dmitrievsky #:

e preciso ajustá-lo, pois quase nunca treinei com esse par. Vou tentar mais tarde.

Desde 19 até hoje, o melhor lucro foi de -39 libras).
Valeriy Yastremskiy #:
De 19 a hoje, o melhor lucro é de -39 libras)

de jeito nenhum, NZDUSD H1?

 

Uma boa visualização de algoritmos para encontrar o máximo de uma função por meio de um algoritmo genético.


 
Maxim Dmitrievsky #:

não pode ser NZDUSD H1?

Sim, M5)

Vou fazer isso de novo agora. Ainda bem que tenho o enidesk e acesso ao meu computador do trabalho))))

270 dólares e o melhor sl 11500, no geral 5200 sl e 350 tp é praticamente o mesmo resultado.

Então é assim.
 
mytarmailS #:

Você tem spreads noturnos?

Não estou entendendo.

 
fxsaber #:

Não estou entendendo.

Pelo que sei, você opera em Forex real. E quanto ao spread à noite?
 
mytarmailS #:
Bem, pelo que eu soube, você opera em Forex real, e quanto ao spread à noite?

Se estivermos falando de Bid/Ask, eu publiquei um indicador de spread.

 
fxsaber #:

Se estivermos falando de Bid/Ask, eu publiquei um indicador de spread.

Não vi o indicador. Você pode responder à minha pergunta, por favor?

 
Aleksey Vyazmikin algoritmo genético

)))
como seria tudo isso se o mundo não fosse suave.....
interessante, mas muitas perguntas surgem logo de cara, sim, todos os "seres" são cegos em termos de tomar a próxima decisão, mas se uma solução melhor for conhecida (vista), então o objetivo de tomar uma decisão desaparece - o livre arbítrio desaparece? um estranho quebra-cabeça lógico.
Há muitas estratégias de busca, abertas ou não, mas sabe-se que a orientação para o ótimo conhecido pela sociedade nem sempre permite encontrar uma solução melhor (o paradoxo da armadilha do pensamento coletivo novamente).
 
mytarmailS #:

Eu não vi o indicador, você pode responder à minha pergunta, por favor?

Formule sua pergunta novamente.

