Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3073
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
e preciso ajustá-lo, pois quase nunca treinei com esse par. Vou tentar mais tarde.
De 19 a hoje, o melhor lucro é de -39 libras)
de jeito nenhum, NZDUSD H1?
Uma boa visualização de algoritmos para encontrar o máximo de uma função por meio de um algoritmo genético.
não pode ser NZDUSD H1?
Sim, M5)
Vou fazer isso de novo agora. Ainda bem que tenho o enidesk e acesso ao meu computador do trabalho))))
270 dólares e o melhor sl 11500, no geral 5200 sl e 350 tp é praticamente o mesmo resultado.
Você tem spreads noturnos?
Não estou entendendo.
Não estou entendendo.
Bem, pelo que eu soube, você opera em Forex real, e quanto ao spread à noite?
Se estivermos falando de Bid/Ask, eu publiquei um indicador de spread.
Se estivermos falando de Bid/Ask, eu publiquei um indicador de spread.
Não vi o indicador. Você pode responder à minha pergunta, por favor?
Eu não vi o indicador, você pode responder à minha pergunta, por favor?
Formule sua pergunta novamente.