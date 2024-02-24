Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3072
O que você está negociando? Em que tipo de instrumento você deve fixá-lo.
Mantive os sinais em segredo por um tempo, porque tive muito tempo para escolher.
Todos eles têm uma base sólida? No sentido de que o motivo pelo qual eles influenciam a taxa de câmbio de uma determinada moeda é conhecido?
Todos eles têm uma base sólida? No sentido de que há um motivo conhecido pelo qual elas afetam a taxa de câmbio de uma determinada moeda?
Infelizmente, não. Derivados de preços, escolhidos empiricamente. Nenhum significado causal é investido.
Principais. Exceto eurodólar. Para escolher.
Horas do NZDUSD, 2000 a 2010 OOS.
Você pode colocar stops e take-outs nos preços de abertura para agilizar o processo.
Estou lançando-o aqui, porque acho que serei louco se der a todos, por sua vez, se eles pedirem :)
Há algumas falhas na junção de treinamento e OOS, mas, fora isso, parece bom. Tentarei fazer melhor depois, estou aprimorando minha abordagem.
Obrigado. À medida que leio mais e mais, chego à ideia de que os incrementos puros em um instrumento não são exatamente a coisa certa. E talvez nem mesmo a análise de todos os instrumentos esteja correlacionada a isso. Embora talvez algo possa ser captado. Em geral, a meta como nas ações, se a taxa é justa ou não, me agrada mais no momento. Mas tenho um problema com os sinais.
Thorpe descreveu esse sistema, alocou tendências semanais ou de duas semanas, tomou 10 ou 20% da alta na venda e da baixa na compra. E funcionou) É verdade que na Thorpe eles usavam mais de 1.000 instrumentos para análise, na Renaissance mais de 6.000. )))) E então começaram a melhorar a divisão por categorias industriais e fatores externos relativos a essas categorias.
Ah, esse forex ))) e seus spreads fictícios durante a noite
Você tem spreads noturnos?
Na pasta __MACOSX? isso é para a apple? ou devo mover a pasta também?
Eu não a movi. Funciona) depois de 22 anos não é muito bom. Optit set) sl 100 - 20000 em 100, tp 100 - 5000 em 50).
Quem já tentou essa abordagem como a do vídeo?
E preciso ajustá-lo, quase nunca treinei com esse par. Mais tarde tentarei.