Por que retirar o código do CodeBase? É possível que uma ideia completa tenha sido publicada nos indicadores, mas também é possível que apenas um rascunho da ideia principal tenha sido publicado. Nesse caso, o escopo de trabalho planejado torna-se desproporcionalmente grande.
E como você mede a viabilidade?
Mesmo que existam 5% de indicadores úteis, dentre os selecionados para o estudo, esse é um ótimo resultado para mim!
Não, é apenas desagradável ler quando eles escrevem uma palavra incorretamente. E a PNL barata não entra nisso :)
Eu compreendo e até peço desculpas - não escrevo com erros de propósito - corrijo tudo o que está sublinhado. Provavelmente uma forma de dislexia, estou trabalhando nisso.
Não há PNL consciente nisso - é apenas emoção.
AI masters, o telefone é pré-top, a lua é apenas kapets, na vida real é extremamente nítida, a câmera AI a fez como uma lua crescente) visualmente há uma lua nova, muito bonita.
como medir a viabilidade?
A abordagem a seguir pode ser usada para medir o valor do tempo gasto em relação ao sucesso:
Então eu lhe fiz a pergunta enquanto você fazia as contas - por que eu escreveria sobre a metodologia sugerida pelo GPT?
O método mais eficaz seria: não aprender, mas simplesmente negociar tomates no mercado com 300% de lucro )))))
Mas, sem dúvida, é lucrativo, se o dinheiro investido trouxer 300%, o que, obviamente, é importante e a velocidade de circulação do dinheiro. Por exemplo, um produto com circulação de dinheiro pelo menos 4 vezes por semana com um lucro de 300%, antes dos impostos, rende 1.200% por mês. Se alguém duvidar da margem de lucro de 300%, posso tranquilizá-lo: na Letônia, essa é uma margem de lucro média em cafés, onde as pessoas comuns comem.
Você conhece uma maneira melhor de valorizar seu tempo?
Lilitha, hoje é um dia especial, um dia de destaque.
Algumas pessoas realmente se destacaram aqui hoje, e eu também.
Por que você não pode responder a perguntas substantivas?
Além disso, o que você copiou e escreveu ali implica que já existe uma solução e que há uma avaliação da viabilidade de trabalho adicional nessa direção.
Você não pode fazer nenhuma avaliação sobre uma área inexplorada - você precisa analisar pelo menos 5% dos indicadores fornecidos para falar sobre a viabilidade de continuar o trabalho.
No entanto, eu parto do valor potencial, que pode ser alto. Suponhamos que consigamos encontrar um indicador muito bom, que proporcione um aumento imediato na precisão e na integridade da classificação de vários alvos. Isso significa que ele permitirá ganhar dinheiro com a negociação. Quanto ele permitirá - essa é uma questão à parte e depende tanto da condição pessoal quanto da maneira de realizar o potencial.
Em vez de pensar na complexidade e na impossibilidade, é melhor pensar em como tornar isso possível com menos esforço e tempo. Tenho algumas ideias sobre isso.