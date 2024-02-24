Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3079

Novo comentário
 
Lilita Bogachkova #:

Por que retirar o código do CodeBase? É possível que uma ideia completa tenha sido publicada nos indicadores, mas também é possível que apenas um rascunho da ideia principal tenha sido publicado. Nesse caso, o escopo de trabalho planejado torna-se desproporcionalmente grande.

E como você mede a viabilidade?

Mesmo que existam 5% de indicadores úteis, dentre os selecionados para o estudo, esse é um ótimo resultado para mim!

 
Maxim Dmitrievsky #:

Não, é apenas desagradável ler quando eles escrevem uma palavra incorretamente. E a PNL barata não entra nisso :)

Eu compreendo e até peço desculpas - não escrevo com erros de propósito - corrijo tudo o que está sublinhado. Provavelmente uma forma de dislexia, estou trabalhando nisso.

Não há PNL consciente nisso - é apenas emoção.

 

AI masters, o telefone é pré-top, a lua é apenas kapets, na vida real é extremamente nítida, a câmera AI a fez como uma lua crescente) visualmente há uma lua nova, muito bonita.

 
Aleksey Vyazmikin #:
como medir a viabilidade?

A abordagem a seguir pode ser usada para medir o valor do tempo gasto em relação ao sucesso:

  1. Definir critérios de sucesso: defina claramente o que conta como sucesso em seu caso. Podem ser resultados específicos, cumprimento de tarefas ou obtenção de determinados indicadores.
  2. Registre o tempo gasto: Registre quanto tempo você gasta em cada tarefa ou atividade que leva ao sucesso. Isso pode ser feito com um cronômetro, um aplicativo de controle de tempo ou simplesmente registrando o tempo manualmente.
  3. Avalie os resultados: Após concluir uma tarefa ou alcançar o sucesso, avalie os resultados. Compare-os com seus critérios de sucesso para determinar o quanto você conseguiu atingir suas metas.
  4. Calcule a proporção entre o tempo gasto e o sucesso: para fazer isso, divida o tempo gasto pelo sucesso alcançado. Por exemplo, se você gastou 100 horas em uma tarefa e obteve 5% de sucesso, a proporção seria 100 / 0,05 = 2.000 ou 10 horas em uma tarefa e obteve 80% de sucesso, a proporção seria 10 / 0,8 = 12,5.
  5. Análise e otimização: com base em suas descobertas, analise quais tarefas ou atividades fazem mais sentido em termos de tempo gasto e sucesso. Determine como otimizar seus processos para melhorar a relação entre o tempo gasto e o sucesso.
Essa abordagem pode ser adaptada a diferentes situações e metas e pode ser usada para determinar a eficácia com que você está gastando seu tempo para alcançar o sucesso.
 
Lilita Bogachkova #:

A abordagem a seguir pode ser usada para medir a adequação do tempo gasto em relação à obtenção de sucesso:

  1. Definir critérios de sucesso: defina claramente o que conta como sucesso em seu caso. Podem ser resultados específicos, conclusão de tarefas ou obtenção de determinados indicadores.
  2. Registre o tempo gasto: Registre quanto tempo você gasta em cada tarefa ou atividade que leva ao sucesso. Isso pode ser feito com um cronômetro, um aplicativo de controle de tempo ou simplesmente registrando o tempo manualmente.
  3. Avalie os resultados: Após concluir uma tarefa ou alcançar o sucesso, avalie os resultados. Compare-os com seus critérios de sucesso para determinar o quanto você conseguiu atingir suas metas.
  4. Calcule a proporção entre o tempo gasto e o sucesso: para fazer isso, divida o tempo gasto pelo sucesso alcançado. Por exemplo, se você gastou 100 horas em uma tarefa e obteve 5% de sucesso, a proporção seria 100 / 0,05 = 2.000 ou 10 horas em uma tarefa e obteve 80% de sucesso, a proporção seria 10 / 0,8 = 12,5.
  5. Análise e otimização: com base em suas descobertas, analise quais tarefas ou atividades fazem mais sentido em termos de tempo gasto e sucesso. Determine como otimizar seus processos para melhorar a relação entre o tempo gasto e o sucesso.
Essa abordagem pode ser adaptada a diferentes situações e metas e pode ser usada para determinar a eficácia com que você está gastando seu tempo para alcançar o sucesso.

Então eu lhe fiz a pergunta enquanto você fazia as contas - por que eu escreveria sobre a metodologia sugerida pelo GPT?

 
Lilita Bogachkova #:

A abordagem a seguir pode ser usada para medir a adequação do tempo gasto em relação à obtenção de sucesso:

  1. Definir critérios de sucesso: defina claramente o que conta como sucesso em seu caso. Podem ser resultados específicos, conclusão de tarefas ou obtenção de determinados indicadores.
  2. Registre o tempo gasto: Registre quanto tempo você gasta em cada tarefa ou atividade que leva ao sucesso. Isso pode ser feito com um cronômetro, um aplicativo de controle de tempo ou simplesmente registrando o tempo manualmente.
  3. Avalie os resultados: Após concluir uma tarefa ou alcançar o sucesso, avalie os resultados. Compare-os com seus critérios de sucesso para determinar o quanto você conseguiu atingir suas metas.
  4. Calcule a proporção entre o tempo gasto e o sucesso: para fazer isso, divida o tempo gasto pelo sucesso alcançado. Por exemplo, se você gastou 100 horas em uma tarefa e obteve 5% de sucesso, a proporção seria 100 / 0,05 = 2.000 ou 10 horas em uma tarefa e obteve 80% de sucesso, a proporção seria 10 / 0,8 = 12,5.
  5. Análise e otimização: com base em suas descobertas, analise quais tarefas ou atividades fazem mais sentido em termos de tempo gasto e sucesso. Determine como otimizar seus processos para melhorar a relação entre o tempo gasto e o sucesso.
Essa abordagem pode ser adaptada a diferentes situações e metas e pode ser usada para determinar a eficácia com que você está gastando seu tempo para alcançar o sucesso.

O método mais eficaz seria: não aprender, mas simplesmente negociar tomates no mercado com 300% de lucro )))))

 
Forester #:

O mais eficaz nesse método será: não aprender e simplesmente negociar tomates no mercado com 300% de lucro ))))

Mas, sem dúvida, é lucrativo, se o dinheiro investido trouxer 300%, o que, obviamente, é importante e a velocidade de circulação do dinheiro. Por exemplo, um produto com circulação de dinheiro pelo menos 4 vezes por semana com um lucro de 300%, antes dos impostos, rende 1.200% por mês. Se alguém duvidar da margem de lucro de 300%, posso tranquilizá-lo: na Letônia, essa é uma margem de lucro média em cafés, onde as pessoas comuns comem.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Então, fiz a pergunta que você calculou: por que eu escreveria sobre a metodologia sugerida pelo GPT?

Você conhece uma maneira melhor de valorizar seu tempo?

 

Lilitha, hoje é um dia especial, um dia de destaque.

Algumas pessoas realmente se destacaram aqui hoje, e eu também.

 
Lilita Bogachkova #:

Você sabe qual é a melhor maneira de valorizar seu tempo?

Por que você não pode responder a perguntas substantivas?

Além disso, o que você copiou e escreveu ali implica que já existe uma solução e que há uma avaliação da viabilidade de trabalho adicional nessa direção.

Você não pode fazer nenhuma avaliação sobre uma área inexplorada - você precisa analisar pelo menos 5% dos indicadores fornecidos para falar sobre a viabilidade de continuar o trabalho.

No entanto, eu parto do valor potencial, que pode ser alto. Suponhamos que consigamos encontrar um indicador muito bom, que proporcione um aumento imediato na precisão e na integridade da classificação de vários alvos. Isso significa que ele permitirá ganhar dinheiro com a negociação. Quanto ele permitirá - essa é uma questão à parte e depende tanto da condição pessoal quanto da maneira de realizar o potencial.

Em vez de pensar na complexidade e na impossibilidade, é melhor pensar em como tornar isso possível com menos esforço e tempo. Tenho algumas ideias sobre isso.

1...307230733074307530763077307830793080308130823083308430853086...3399
Novo comentário