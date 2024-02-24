Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3025

СанСаныч Фоменко #:

Você está falando com o egípcio ou comigo?

Observo que estou bastante satisfeito com sua atividade nesse tópico.

O que você quer de um árabe que serviu café para mim no hotel?
Já está tudo desenhado e descrito, o que mais você precisa?
Aleksey Vyazmikin #:

Ótimo - o importante é começar! :)

Não consegui encontrar nenhuma solução pronta, tenho que analisar a estrutura da árvore. Isso vai demorar um pouco mais.
 

MO para contexto, mashka para negociação )))

A negociação tem tudo a ver com risco/lucro, não com akurasi... IMHO


a, o MO é apenas uma ferramenta para descrever sua compreensão do mercado, seu modelo...

Se não houver um modelo e você achar que o MO é a IA e que é tudo por si só, então você terá problemas por muito tempo....

 
mytarmailS mashka para comércio )))

A negociação tem tudo a ver com risco/lucro, não com akurasi... IMHO


a, MO é apenas uma ferramenta para descrever sua compreensão do mercado, seu modelo....

Se não houver um modelo e você achar que o MO é a IA e que é tudo por si só, então você terá problemas por muito tempo....

O amarelo é adaptativo? Está no centro, é horizontal.

 
Ivan Butko #:

A amarela é adaptável? É a que fica no centro e é horizontal.

Não, é apenas uma normal.

 
Maxim Dmitrievsky #:
São 100 anos.
De que data até que data do OOS? Eu estava pensando em alguns meses.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Não encontrei nenhuma solução pronta, tenho que analisar a estrutura da árvore. Isso vai demorar um pouco mais.

Sim, é a mesma coisa para mim no R - ele salva a estrutura da árvore de sua própria maneira estranha. Depois, tenho um analisador separado para extrair as folhas.

 
mytarmailS #:

E qual biblioteca você usa para obter imediatamente as desigualdades como regras de folha?

Aleksey Vyazmikin #:

Sim, é assim que eu faço no R também - ele salva a estrutura da árvore de sua própria maneira estranha. Depois, tenho um analisador separado para extrair as folhas.

Mais ou menos assim, você pode classificar por importância máxima no modelo, por probabilidade de pertencer a uma classe e por frequência de uso.

Isso é o suficiente por hoje.


 
Maxim Dmitrievsky #:

Algo parecido com isso seria: você pode classificar por importância máxima no modelo, por probabilidade de associação à classe e por frequência de uso

Isso é o suficiente por hoje.


Isso é eficaz!

Você codifica os preditores em números da amostra principal?

