Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3025
Você está falando com o egípcio ou comigo?
Observo que estou bastante satisfeito com sua atividade nesse tópico.
Ótimo - o importante é começar! :)
MO para contexto, mashka para negociação )))
A negociação tem tudo a ver com risco/lucro, não com akurasi... IMHO
a, o MO é apenas uma ferramenta para descrever sua compreensão do mercado, seu modelo...
O amarelo é adaptativo? Está no centro, é horizontal.
Não, é apenas uma normal.
São 100 anos.
Não encontrei nenhuma solução pronta, tenho que analisar a estrutura da árvore. Isso vai demorar um pouco mais.
Sim, é a mesma coisa para mim no R - ele salva a estrutura da árvore de sua própria maneira estranha. Depois, tenho um analisador separado para extrair as folhas.
E qual biblioteca você usa para obter imediatamente as desigualdades como regras de folha?
Mais ou menos assim, você pode classificar por importância máxima no modelo, por probabilidade de pertencer a uma classe e por frequência de uso.
Isso é o suficiente por hoje.
Isso é eficaz!
Você codifica os preditores em números da amostra principal?