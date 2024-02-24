Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2980
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
... sem carroças e cavalos
O MoD precisa levar em conta o terreno da estrada, os ziguezagues, os altos e baixos.
Mas não sei se sou o único que vê que todos estão olhando apenas pelo espelho retrovisor.
Então os relatórios SOT não são FA?
FA com defasagem. Nem todo mundo está classificado.
Então os relatórios COT não são FA?
Na minha opinião, os relatórios COT são um lixo. Porque o fluxo de ordens de mercado não pode ser aprendido em nenhum lugar com antecedência, e é esse fluxo que determina a ordem e a magnitude dos movimentos de preços.
Na minha opinião, os relatórios COT são um lixo. Porque o fluxo de ordens de mercado não pode ser aprendido em nenhum lugar com antecedência, e é esse fluxo que determina a ordem e a magnitude dos movimentos de preços.
É claro.
Então, é o seu dinheiro que deve ser pago.
FA com atraso. Nem todo mundo tem direito a uma classificação.
Certo.
Então, isso significa que há diferentes FAs
FAs com defasagem e FAs sem defasagem, e talvez uma FA com defasagem.
Certo, o que é um FA sem defasagem, como você o define?
Solicite aos moderadores que banam Uladzimir Izerski por flooding e o privem de seus bônus de 30%, pois o precedente com a Rena já aconteceu.
Por favor, acalme-se.
Se possível, responda às minhas perguntas, se tiver capacidade cívica.
Se você gerenciar os períodos de mashes de forma dinâmica, obterá um bom TS em mashes.
Além disso, é possível tentar prever quais períodos de mashes serão lucrativos no futuro.
experimentando diferentes variações de funções de aptidão
Se você controlar os períodos das misturas na dinâmica, obterá um bom TC nas misturas.
Além disso, você pode tentar prever quais períodos dos mashes serão lucrativos no futuro.
experimentando diferentes variações de funções de adequação
Parece que o lucro médio muito pequeno por 1 negociação 0,01000 / 400 = 0,00002 - a estratégia apenas pelo spread, que não será mínimo sobre a barra, será retirada.
Parece um lucro médio muito pequeno por 1 negociação 0,01000 / 400 = 0,00002 - a estratégia apenas pelo spread, que não será mínimo, pois a barra será retirada
o spread é levado em conta