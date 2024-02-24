Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1490

Maxim Dmitrievsky:

Ainda não olhei, é o meu dia de folga ) Eu aviso-te quando tiver tempo, no final da semana, quero dizer.

a olhar para os pacotes, por agora. Eu acho quehttps://hmmlearn.readthedocs.io/en/latest/tutorial.html

deve

 
mytarmailS:

Então você pega o algoritmo de Viterbi e vem com (teste de dados)

Se ficares com dois estados, deve ser algo parecido com isto.

É um verdadeiro graal).


Talvez eu esteja confuso, mas estas fotos não são de há pouco tempo atrás, que demonstraram alguém Inocenti? E depois descobriu-se que era um espreitador, um fiaspalm

 
Maxim Dmitrievsky:

Não sei que efeito terá na não-estacionaridade... e se for lento então é até difícil de montecarrelar.

imho o problema principal é a escala/transformação de dados, extração de ciclos já que mesmo regressão não linear ou SVM dão bons resultados se os padrões se repetem (em VR artificial)

ou seja, os problemas com a selecção de padrões são rebuscados.

Sim, só estou a tentar iluminar o tópico))

 
Graal:

Talvez eu esteja confuso, mas estas fotos não foram mostradas há não muito tempo por alguém chamado Inokentiy, e depois acabou por ser um túmulo, uma vergonha, um bálsamo.

Imho, imagens semelhantes podem ser obtidas com AGs comuns (ou indicadores baseados nelas). Dê uma olhada mais de perto.
 
Yuriy Asaulenko:
Imho, você pode obter fotos semelhantes com os MAs comuns. Dê uma olhada mais de perto.

Parece que realmente não é melhor que o mashki, na verdade para uma determinada área pode ser otimizado mashki e cooler, e, sim, o graal escorregou para longe novamente...

É que aparentemente a coloração da tabela é como a do Inokenty, é por isso que eu a tenho...
 
Maxim Dmitrievsky:

Imho, se você alocar os modos corretamente, você pode obter informações sobre os recursos de RA

Ainda estou batendo minha cabeça contra a parede como reescrevê-la em mql, mas este é o elemento que falta para transformar seu lixo em modelos de trabalho.

https://www.quantstart.com/articles/market-regime-detection-using-hidden-markov-models-in-qstrader

Porquê reescrevê-lo? Ver algibeira.

CMarkovCPD::~CMarkovCPD(void)
  {

  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| DESCRIPTION:                                                     |
//| This function creates MCPD (Markov Chains for Population Data)   |
//| solver.                                                          |
//| This solver can be used to find transition matrix P for          |
//| N-dimensional prediction problem where transition from X[i] to   |
//|     X[i+1] is modelled as X[i+1] = P*X[i]                        |
//| where X[i] and X[i+1] are N-dimensional population vectors       |
//| (components of each X are non-negative), and P is a N*N          |
//| transition matrix (elements of   are non-negative, each column   |
//| sums to 1.0).                                                    |
//| Such models arise when when:                                     |
//| * there is some population of individuals                        |
//| * individuals can have different states                          |
//| * individuals can transit from one state to another              |
//| * population size is constant, i.e. there is no new individuals  |
//|   and no one leaves population                                   |
//| * you want to model transitions of individuals from one state    |
//|   into another                                                   |
//| USAGE:                                                           |
//| Here we give very brief outline of the MCPD. We strongly         |
//| recommend you to read examples in the ALGLIB Reference Manual    |
//| and to read ALGLIB User Guide on data analysis which is          |
//| available at http://www.alglib.net/dataanalysis/&nbsp;                |
//| 1. User initializes algorithm state with MCPDCreate() call       |
//| 2. User adds one or more tracks -  sequences of states which     |
//|    describe evolution of a system being modelled from different  |
//|    starting conditions                                           |
//| 3. User may add optional boundary, equality and/or linear        |
//|    constraints on the coefficients of P by calling one of the    |
//|    following functions:                                          |
//|    * MCPDSetEC() to set equality constraints                     |
//|    * MCPDSetBC() to set bound constraints                        |
//|    * MCPDSetLC() to set linear constraints                       |
//| 4. Optionally, user may set custom weights for prediction errors |
//|    (by default, algorithm assigns non-equal, automatically chosen|
//|    weights for errors in the prediction of different components  |
//|    of X). It can be done with a call of                          |
//|    MCPDSetPredictionWeights() function.                          |
//| 5. User calls MCPDSolve() function which takes algorithm state   |
//|    and pointer (delegate, etc.) to callback function which       |
//|    calculates F/G.                                               |
//| 6. User calls MCPDResults() to get solution                      |
//| INPUT PARAMETERS:                                                |
//|     N       -   problem dimension, N>=1                          |
//| OUTPUT PARAMETERS:                                               |
//|     State   -   structure stores algorithm state                 |
//+------------------------------------------------------------------+

[Excluído]  
elibrarius:

Porquê reescrevê-lo? Ver algibeira.


Uau, está em datanalisisis ou solvers? Não o vi na ajuda

 
Maxim Dmitrievsky:

Uau, isso está na análise de dados ou nos solvers? Eu não vi isso na ajuda.

datanalisisisis - procurar o arquivo em si
[Excluído]  
elibrarius:
datanalisisisis - procurar o arquivo em si

o cabeçalho diz ver exemplos no site, mas não há exemplos no site

 
Maxim Dmitrievsky:

No cabeçalho, diz que olhe para os exemplos no site, mas não há exemplos no site

Se você souber como trabalhar com isso em outras línguas, acho que você pode usar esta versão por analogia. Os parâmetros de E/S devem ser semelhantes.

