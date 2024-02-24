Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1410

Maxim Dmitrievsky:

Então rasteje para um canto e não coma mais.

Vasily Perepelkin:

https://www.youtube.com/watch?v=PZ1qS19BzXY


Um screenshot deste vídeo de um dos treinamentos de negócios - não há um único homem na sala))) Porque é que é assim? Aparentemente o instinto das senhoras vai lá para encontrar um homem rico. Mas não há sorte, só há um tipo no palco e ele está a levar o dinheiro deles.



 
Elibrarius:

Um screenshot de um dos treinamentos de negócios - não há um único homem na sala))) O que é que se passa?

Talvez seja treino sobre como encontrar um bom marido? Ou eles vieram ver o seu ídolo...

Em geral, há um homem perto do palco, mas não está claro para o público nem para o organizador.

vítima da caixa
 
Aleksey Vyazmikin:

Talvez seja uma sessão de treino sobre como encontrar um bom marido? Ou talvez tenham vindo para ver o seu ídolo...

Em geral, háum homem perto do palco, mas não está claro para o público, nem para o organizador.

O engenheiro de som.

 
elibrarius:

mais sólido.

Estou a ver. Objectivamente, sim as mulheres são mais emocionais e, portanto, mais facilmente susceptíveis à hipnose e à PNL.

Mas eu não entendo, isto prova que a psicologia, como ciência, só é prejudicial para as pessoas?

Achas que estes treinos não ajudam ninguém, duvido.

 
elibrarius:

Um screenshot deste vídeo de um dos treinamentos de negócios - não há um único homem na sala))) Porquê? Aparentemente, o instinto das senhoras é ir lá para encontrar um homem rico. Mas não há sorte, só há um tipo no palco e ele está a levar o dinheiro deles.

O mercado é uma multidão, e a multidão de homens comporta-se como uma mulher individual, instintiva, intuitiva e teimosa (como o nosso Maxim), se você entender as mulheres, então você entende o mercado = comércio para lucrar, ou aplica esta habilidade em outras áreas, política, por exemplo.

 
:))) O fio está totalmente fora de moda... O feiticeiro não está em ti.
Há 2 coisas que nunca conduzirão ao sucesso - diferenciar os BPs financeiros e deixar-se levar pelo treino psicológico.
 
Maxim Dmitrievsky:
Há duas coisas que nunca levarão ao sucesso - diferenciar a BP e envolver-se no treinamento psicológico.

Então a ARMA está bem, mas a ARIMA é demais)

Concordo, em geral eu tento me contentar com AR)

