Então rasteje para um canto e não coma mais.
https://www.youtube.com/watch?v=PZ1qS19BzXY
Um screenshot deste vídeo de um dos treinamentos de negócios - não há um único homem na sala))) Porque é que é assim? Aparentemente o instinto das senhoras vai lá para encontrar um homem rico. Mas não há sorte, só há um tipo no palco e ele está a levar o dinheiro deles.
Talvez seja treino sobre como encontrar um bom marido? Ou eles vieram ver o seu ídolo...
Em geral, há um homem perto do palco, mas não está claro para o público nem para o organizador.
O engenheiro de som.
mais sólido.
Estou a ver. Objectivamente, sim as mulheres são mais emocionais e, portanto, mais facilmente susceptíveis à hipnose e à PNL.
Mas eu não entendo, isto prova que a psicologia, como ciência, só é prejudicial para as pessoas?
Achas que estes treinos não ajudam ninguém, duvido.
Um screenshot deste vídeo de um dos treinamentos de negócios - não há um único homem na sala))) Porquê? Aparentemente, o instinto das senhoras é ir lá para encontrar um homem rico. Mas não há sorte, só há um tipo no palco e ele está a levar o dinheiro deles.
O mercado é uma multidão, e a multidão de homens comporta-se como uma mulher individual, instintiva, intuitiva e teimosa (como o nosso Maxim), se você entender as mulheres, então você entende o mercado = comércio para lucrar, ou aplica esta habilidade em outras áreas, política, por exemplo.
Há duas coisas que nunca levarão ao sucesso - diferenciar a BP e envolver-se no treinamento psicológico.
Então a ARMA está bem, mas a ARIMA é demais)
Concordo, em geral eu tento me contentar com AR)