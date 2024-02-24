Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2756
Tenho uma função que procura um padrão/sequência em outra cadeia de caracteres grande; se for encontrado, então ITINA; caso contrário, False
ilustração
Tenho uma função no Rk, mas ela é lenta para cálculos grandes, ou melhor, há várias funções escritas em estilos diferentes....
Esta é a aparência dos dados de entrada; a propósito, as duas cadeias de caracteres podem ter um comprimento arbitrário.
Aqui está a primeira função s1 escrita no estilo padrão, clara, mas incômoda.
ou a mais elegante s2.
Ambas fazem a mesma coisa.
Tenho uma pergunta/solicitação: você pode escrever essa função simples em rcpp para mim?
como Reshetov fez há algumas dezenas de páginas.
(e não se trata da biblioteca)
Não estou pronto para fazer isso, pois não tenho tempo livre e não gosto muito de codificação e depuração. E será mais útil para você descobrir isso sozinho. Se possível, responderei a algumas perguntas técnicas específicas.
Obrigado por não me ajudar) Eu mesmo descobri e isso é ótimo)
Código R
Código Rcpp
Tenho uma pergunta: como fazer com que as variáveis de entrada do pat dat aceitem vetores numéricos (como agora) e vetores de string?
p.s. A função acabou sendo apenas 6 vezes mais rápida (( Eu pensei que seria pelo menos 100 vezes mais rápida ((((
Você pode compilar o código com o R (compile). Consegui quase 3 vezes mais velocidade no código.
Em vez de for, use foreach, carregando todos os kernels.
Desde o R 3.4, a compilação cmpfun está incluída por padrão em todo o código Rhttps://stackoverflow.com/questions/41502721/could-someone-explain-what-compiling-in-r-is-and-why-it-would-speed-up-this-c
Nesta postagem, entendo que agora parece que os pacotes são sempre compilados, o que , a propósito, pode ser visto ao atualizar pacotes , compilar bytes de linha e preparar pacotes para carregamento lento.
Mas acho que o código do usuário NÃO é compilado. Carregamos funções pelo código-fonte e não vi na descrição do código-fonte que a função a ser carregada é compilada
Vou tentar
Há uma pergunta: como fazer com que as variáveis de entrada do pat dat aceitem vetores numéricos (como agora) e vetores de strings?
A primeira ideia para sobrecarregar é escrever outra função com o mesmo nome, mas com argumentos diferentes. Nunca fiz isso no Rcpp, portanto, não sei se funcionará. Provavelmente terei de criar o código C em um arquivo separado e usar sourceCpp() em vez de cppFunction().