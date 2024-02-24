Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2753
pontos da história além do SB clássico merecem atenção especial
inclusive, mas é necessário determinar sua natureza e, de alguma forma, descrevê-los em geral, a fim de usar um método adequado, incluindo o MO
em minha opinião, a teoria fractal está mais próxima do corpo nesse caso
O que o fractalismo proporcionará?
As propriedades da série fractal podem fornecer percepções
Tenho lido Mandelbrot, geralmente não é ruim, e você pode começar a ver os "padrões" descritos por essa teoria
Esses padrões são diferentes, mas compartilham propriedades comuns
É claro que o poder preditivo não foi comprovado.
e ele já é fractal, auto-similar...
exatamente o mesmo gráfico na escala de minutos:
e em ambos os sentidos, de qualquer ponto de partida :-))
o preço tende a minimizar os desvios (o mercado, afinal de contas, negocia em todos os níveis e horizontes de tempo), portanto, preste atenção onde esses desvios são máximos
Você sabe o que está fazendo, até mesmo inventou um indicador.
Eu estaria interessado em processar isso dentro da estrutura do MO. E outras propriedades. Talvez eu faça algo mais tarde.OK, estou indo, escreverei algo com exemplos mais tarde.
Pequeno acréscimo: o SB difere do SB clássico em geral pelo fato de que os flatts são proibidos. Por motivos econômicos, um movimento longo ao longo do horizonte é impossível.
As propriedades em nosso caso são muito difíceis ou até mesmo impossíveis de formalizar. Embora seja necessário pesquisar nessa direção, ainda não há resposta para saber se funciona ou não em nosso caso. Para outros, inclusive o clima, ela funciona.
pontos da história além do SB clássico merecem atenção especial
cometa
;)
outra maneira de determinar os pontos de referência, por meio de polinômios de grau 7-9 (não 2-3, mas não excessivamente, ou simplesmente suavizaremos inadvertidamente):
- pegar um histórico bastante grande (muitas, muitas barras)
- de alguma forma, definir ou especificar a paridade do grau do polinômio
- atribuir pesos às barras - do menor para as barras antigas ao maior para as novas. Linearmente ou exponencialmente, desde que não sejam iguais.
- aplicar o ISC
pronto - procuramos barras válidas nas proximidades de pontos especiais (vértices e inflexões).
Esses repertórios serão repertórios de bifurcação e, depois deles, devemos procurar atratores e ajustar a janela a eles, até a próxima bifurcação.
em termos de dinâmica não linear ou qualquer outra coisa.
para colocar essa janela no MO e fazer previsões para o futuro próximo.
Os atratores ficarão claros somente em algum lugar depois do meio dessa parte autoafim do gráfico; antes disso, nada ficará claro, ou um atrator maior ou menor agirá.
Provavelmente há uma maneira algoritmicamente simples de levar tudo em consideração nos exemplos de treinamento, sem precisar se preocupar com isso.
Não sei por que você é tão obcecado pelo Windows. Sobre o Windows - isso é para a Microsoft :-)
Você escolheu um ponto de referência, é a partir dele que você deve contar. Você se preocupa com o destino pessoal de sua conta/série/transação pessoal. Esse é o principal aspecto.
Quanto mais tempo uma conta vive, mais fundo você tem que cavar. Você mesmo, quando usava calças curtas, achava que uma semana era quase uma eternidade; agora, semanas são como um piscar de olhos;