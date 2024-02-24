Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2742
Acho que vi algumas dicas de um aplicativo de análise de sobrevivência.
Eu mesmo não fiz isso, mas uma vez fiz uma pergunta semelhante. Essa abordagem parece promissora para mim, mas é de uma esfera completamente diferente.
Ele diz classDist {caret}, ou seja, especifica uma função específica que faz parte do PACKAGE do caret
Pelo que entendi, você não conhece o R. Então, por que está perdendo seu tempo neste tópico e no MO em geral?
Sem o domínio do R, a discussão sobre MO não tem sentido.
Mantive silêncio sobre a entropia somente porque a entropia cruzada é uma função de perda padrão para modelos de classificação.... O MO é implementado não apenas no R! (conhecer uma biblioteca e não conhecer a natureza das entidades em que ela opera - você vai sem entender a direção do seu movimento).
Para você, uma pergunta ainda mais difícil - por que você se desassocia categoricamente da estatística quando fala em"teoria da informação"?... enquanto ela foi criada exatamente como uma
O campo está na interseção de matemática , estatística , ciência da computação , física , neurobiologia , engenharia da informação e engenharia elétrica.
Mais uma vez, esse porta-voz obtuso está chamando todos para a verdade, mas ainda não decidiu qual
Não leia a postagem provocativa do usuário JeeyCi (sua postagem nº 27409 é uma provocação e uma exigência para "continuar o banquete").
Ontem excluí várias postagens com palavrões e grosserias com ataques pessoais, guiado por isso - excluí as postagens de JeeyCi .
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação.
Aprendizado de máquina na negociação: teoria, modelos, prática e algo-trading
MetaQuotes, 2022.08.31 15:14
A continuação das personalidades levará a banimentos semanais.
Fiz duas advertências no tópico, elas foram ignoradas e, em seguida, excluí várias postagens com palavrões.
A única postagem literária (que estava legível) foi a sua postagem - esta (que deu início a tudo ontem):
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação
...
Maxim Dmitrievsky, 2022.09.10 12:15Há seleção de recursos baseada em modelo, agnóstica de modelo e mista. Se você considerar agnóstico, é a correlação e a informação mútua (baseada em entropia). A última difere da primeira em sua capacidade de capturar dependências não lineares; caso contrário, é a mesma coisa. Nesse caso, é difícil falar sobre qualquer relação do recurso com o alvo, até mesmo impossível. É apenas uma correlação. Mas é útil se livrar de recursos não informativos.
Sim, ocasionalmente excluo palavrões, especialmente se eles durarem meio dia e duas páginas de texto, por exemplo (como ontem).
----------------
Esse tópico é muito popular (ele é lido até mesmo no fórum de língua inglesa e é considerado o principal tópico sobre esse assunto).
Portanto, por favor, menos palavrões.
Se você analisar o TS de traders mais ou menos bem-sucedidos, verá que todos eles negociam níveis.
Não vi um único operador bem-sucedido que opere com a ajuda de indicadores.
Um nível é um ponto de entrada claro e compreensível com uma parada clara....
Se você puder negociar com baixo risco, não precisará de mais nada: baixo risco por negociação/entrada precisa é o mais importante!
Com a ajuda do MO, você pode procurar níveis de PD/SP, essas entradas exatas, não é trivial, não é simples, você não pode ler sobre isso em blogs sobre MO, aqui você precisa usar sua própria cabeça....
Aqui está um exemplo de uma amostra gerada aleatoriamente de 5 características e 1 alvo binário
seletor forrest e fiche
A fila de tarefas foi descarregada um pouco - tornou-se possível executar o script. Eu o executo e recebo um erro.
Entendo corretamente que o programa deseja uma versão antiga do R 4.0?
Bem, procurei por uma versão antiga e não a encontrei. A terrível incompatibilidade é repulsiva, é claro.
A fila de tarefas foi descarregada um pouco - tornou-se possível executar o script. Eu o executo e recebo um erro.
Estou entendendo corretamente que o programa quer a versão antiga R 4.0?
Eu tenho o R-3.6.3.
Estou escrevendo isso no antigo R-3.6.3 por motivos próprios, portanto, o problema é meu...
Não imaginei que o pacote seria removido do tap....
Entendo corretamente que o programa quer a versão antiga do R 4.0?
corretamente
Bem, em geral, procurei a versão antiga e não aencontrei. A terrível incompatibilidade é repulsiva, é claro.
Ouça, talvez você não possa entrar em uma negociação com um smikalka desses ???? ))
Com a compatibilidade, tudo fica bem; o python, por exemplo, só tem inveja dessa compatibilidade....
https://stackoverflow.com/questions/62541885/package-randomforest-is-not-available-for-r-version-4-0-2
Experimente na versão atual
Para resumir a teoria de Sanych (já que ele mesmo não conseguiu formalizá-la adequadamente e dar exemplos):
Com todo o respeito, mas isso não é um resumo (não é um resumo ou uma síntese). Está repleto de atitudes pessoais e ataques infundados.
você pensaria que alguém teria uma teoria válida em que "um modelo treinado deveria funcionar com novos dados" :-) e validado... sim.
com todo o respeito, mas isso não é um resumo (não é um resumo ou uma síntese). Trata-se de uma atitude pessoal e de ataques infundados.
Seria de se esperar que alguém tivesse uma teoria válida em que "um modelo treinado deveria funcionar com novos dados" :-) e validado... sim.
Não há potência suficiente para chegar ao nível de EA. Mas o resultado do erro de ajuste do modelo: de 8% a 22% é um erro de ajuste que difere pouco na seção de ajuste e fora da amostra.