Também se pode colocar a questão de uma forma diferente. Ao utilizar MoD, não obterá definitivamente estabilidade. Porque para explorar processos de mercado, é necessário conhecê-los.
Ou seja, começar pelo estudo da estrutura do mercado e não pela curvaphysics.

Já estou ciente da vossa valiosa opinião de que têm de praticar os aspectos práticos o tempo todo. Mas se de repente quiser acrescentar algo substancial e significativo, não se atrase.

 
Aleksey Nikolayev #:

Dizem que a rentabilidade e a intensidade de capital deste algoritmo aumentam significativamente na Primavera e no Outono)

Com todo o respeito, parece que o seu objectivo no mercado não é ganhar dinheiro, mas sim aumentar as suas capacidades de fala)
 
Aleksey Nikolayev #:

Mas se de repente quiser acrescentar algo substancial e significativo, não se atrase.

Muito mais prático - abertura do mercado no google aos 10 anos.
 
Aleksey Nikolayev #:

Aqui está outro exemplo: agora as vendas de gás irão para os rublos, muito provavelmente através de intermediários.
E depois disso, a estratégia sazonal sobre a usdrub relativa ao pagamento de impostos pelos exportadores é susceptível de se desmoronar. E pode ser desligado de forma significativa até à próxima mudança na estrutura do mercado.
E utilizando o MO, não tem qualquer hipótese de compreender porque é que o sistema incorrido se partiu e porque é que funcionou.
Aleksey Nikolayev #:

Para ser honesto, o esquema como um todo parece muito sofisticado e é pouco provável que alguém de fora seja capaz de dizer algo significativo.

1) Há alguma associação com o impulso, quando cada modelo seguinte tenta melhorar o erro dos anteriores.

2) Prefiro a abordagem quando não tentamos obter um modelo complexo para todos os casos, mas fazemos vários modelos simples que funcionam de acordo com o princípio do comércio/não comércio. Pode fazer dois: "comprar" e "vender". Poderia ter quatro: "comprar após um movimento para cima", "comprar após um movimento para baixo", "vender após um movimento para baixo", "vender após um movimento para cima". Talvez, mais variantes podem ser inventadas) Depois podem ser combinadas de alguma forma - também aqui são possíveis todos os tipos de opções criativas).

Tanto quanto sei, deveria procurar algo que seja consistente, mas não sei o que é. Isto é sobre o tema das estratégias geradas automaticamente. Até agora dou-lhe um "C", talvez haja algum progresso. Um tema não experimentado.
 

Pode isto ser considerado uma prova de que o preço não é "aleatório" mas uma sequência de tendências e flutuações?


 
secret #:
Aqui está outro exemplo: agora as vendas de gás irão para os rublos, muito provavelmente através de intermediários.
E depois disso, a estratégia sazonal sobre a usdrub relacionada com o pagamento de impostos pelos exportadores é susceptível de se desmoronar. E pode ser desligado de forma significativa até à próxima mudança na estrutura do mercado.

E se a venda para a usdrub não for realizada, então pode ser significativamente desligada? Parece lógico)

segredo #:
E utilizando o MO, não tem qualquer hipótese de compreender porque é que o sistema incorrido se avariou e porque é que funcionou.

Soa a dizer que a utilização de MO leva à atrofia cerebral)

 
Rorschach #:

Pode isto ser considerado como prova de que o preço não é "aleatório" mas uma sequência de tendências e flutuações?


Honestamente, o quadro não é muito claro sem explicações. E é melhor desenhar um mapa de calor ou gráfico de densidade.

 
Maxim Dmitrievsky #:
Por concepção, deve procurar algo - não se sabe o quê, mas que seja consistente. Isto é sobre o tema das estratégias geradas automaticamente. Até agora dou-lhe um "C", talvez haja algum progresso. É um assunto não experimentado.
Primeiro dê-me uma definição de padrão, e depois construa um modelo que procure um padrão.
 
mytarmailS #:
Deve primeiro definir os padrões e depois construir um modelo em busca de padrões... Não sei o que estou à procura

tem um neura trading, o outro determina se se trata de um padrão positivo ou não.

provavelmente precisaria de acrescentar a parte intelectual, por assim dizer.

que é a parte do gráfico que levou à abertura do comércio e o resultado, o próprio padrão

como sugeriu, se se lembrar

de um modo geral, a abordagem é interessante

