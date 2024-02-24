Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2608
Também se pode colocar a questão de uma forma diferente. Ao utilizar MoD, não obterá definitivamente estabilidade. Porque para explorar processos de mercado, é necessário conhecê-los.
Já estou ciente da vossa valiosa opinião de que têm de praticar os aspectos práticos o tempo todo. Mas se de repente quiser acrescentar algo substancial e significativo, não se atrase.
Dizem que a rentabilidade e a intensidade de capital deste algoritmo aumentam significativamente na Primavera e no Outono)
Para ser honesto, o esquema como um todo parece muito sofisticado e é pouco provável que alguém de fora seja capaz de dizer algo significativo.
1) Há alguma associação com o impulso, quando cada modelo seguinte tenta melhorar o erro dos anteriores.
2) Prefiro a abordagem quando não tentamos obter um modelo complexo para todos os casos, mas fazemos vários modelos simples que funcionam de acordo com o princípio do comércio/não comércio. Pode fazer dois: "comprar" e "vender". Poderia ter quatro: "comprar após um movimento para cima", "comprar após um movimento para baixo", "vender após um movimento para baixo", "vender após um movimento para cima". Talvez, mais variantes podem ser inventadas) Depois podem ser combinadas de alguma forma - também aqui são possíveis todos os tipos de opções criativas).
Pode isto ser considerado uma prova de que o preço não é "aleatório" mas uma sequência de tendências e flutuações?
Aqui está outro exemplo: agora as vendas de gás irão para os rublos, muito provavelmente através de intermediários.
E se a venda para a usdrub não for realizada, então pode ser significativamente desligada? Parece lógico)
Soa a dizer que a utilização de MO leva à atrofia cerebral)
Honestamente, o quadro não é muito claro sem explicações. E é melhor desenhar um mapa de calor ou gráfico de densidade.
Por concepção, deve procurar algo - não se sabe o quê, mas que seja consistente. Isto é sobre o tema das estratégias geradas automaticamente. Até agora dou-lhe um "C", talvez haja algum progresso. É um assunto não experimentado.
Deve primeiro definir os padrões e depois construir um modelo em busca de padrões... Não sei o que estou à procura
tem um neura trading, o outro determina se se trata de um padrão positivo ou não.
provavelmente precisaria de acrescentar a parte intelectual, por assim dizer.
que é a parte do gráfico que levou à abertura do comércio e o resultado, o próprio padrão
como sugeriu, se se lembrar
de um modo geral, a abordagem é interessante