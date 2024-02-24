Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2558

mytarmailS #:

Porquê?

só não precisamos de procurar um ciclo correcto (sinusoidal) que não existe

mas vários ciclos simples (sinusoidais) cuja soma irá criar o nosso complexo ciclo não sinusoidal (complexo da palavra add)

Bem, é uma variação disso, mais ou menos, em qualquer variação
 
mytarmailS #:

Alexei, você tem um bom entendimento de hmm?

Eu entendo mais ou menos o essencial, mas não entrei em detalhes sobre a prática, pois não os considero adequados para os preços.

 
elibrarius #:

Por que devemos dissuadir? Nós precisamos de procurar tendências. É mais como desproteger.)

Para não perder o momento em que o ruído se torna a tendência oposta)

Talvez devêssemos voltar a simples definições comuns.
Decomposição em tendência, sazonalidade, ciclos e ruído. Qualquer um destes pode ser tentado, com diferentes graus de sucesso.
Estacionariedade - a constância da média e variância, não observada no mercado.
Regularidade - a presença de repetibilidade, algum analógico de ciclos 2D, ou persistência, um certo nível de sinal. Oportunidades de especulação. Diferente da SB para melhor.
 
Aleksey Nikolayev #:

Eu entendo mais ou menos o conceito, mas não entrei em detalhes porque não acho que eles sejam adequados para os preços.

Eu gostaria de ensinar SMM, mas de uma forma invulgar, através de uma função física, genética ou outra...

Eu mesmo quero fazer matrizes de transição de estado... Eu tenho um pacote, essas matrizes, mas o que exatamente e onde mudar, eu não entendo realmente, você pode ajudar com isso?

 
Maxim Dmitrievsky #:
Regularidade é a presença de repetibilidade, algum analógico de ciclos 2D, ou persistência, um certo nível de sinal. O potencial para a especulação é mais ou menos elevado. Diferente da SB.

Por que não se deve chamar regularidade - um padrão?

Porque "regularidade" tem uma definição e não corresponde à tua...

a primeira lei da lógica é violada)

mytarmailS #:

Por que não se deve chamar regularidade - um padrão?

E a "regularidade" já está definida e não corresponde à sua.
Não é meu, é de algum artigo. Que muitas pessoas confundem estacionaridade e regularidade, dotando a estacionaridade de alguma capacidade de previsão que não está presente numa série não estacionária. Mas a estacionaridade não tem outro efeito sobre a capacidade de previsão a não ser voltar à média. Mas isso se a série original é tal, quando é diferenciada, já não é a série original.

Regular - repetindo-se no tempo e no espaço. Uma definição normal. Ou que carregue algum tipo de informação ordenada.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Não é meu, é de algum artigo.

Algum tipo de artigo pseudo-científico desde que o autor viola a primeira lei da lógica...

Não se pode chamar regularidade a um padrão, mesmo que o conceito de regularidade já tenha sido tomado...

Que idiota...

Maxim Dmitrievsky #:
Mas a regularidade não afecta a capacidade de previsão

Capacidade preditiva de quê?

se é uma série que está parada, é claro que está.

mytarmailS #:

é um artigo pseudo-científico se o autor violar a primeira lei da lógica...

Não se pode chamar regularidade a um padrão, mesmo que o conceito de regularidade já tenha sido tomado...

Que tipo de idiota...

Poderes preditivos de quê?

Se é uma série que é regular, então é claro que afecta...

Uma série estacionária pode ser regular e singular. Talvez isto ajude na busca :)
 
Maxim Dmitrievsky #:
A série Stationary pode ser regular e singular. Talvez isto ajude na busca :)

à procura da estrada para o manicómio? :)

