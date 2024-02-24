Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2454
É só para 5, é um novo pacote , o próprio nome é mt5R
Sim, eu compreendo, só estava à procura de uma optimização multi-objectivo.
A minha função de aptidão simples procura apenas o índice vectorial de um ponto que é um mínimo do ponto de vista do algoritmo.
Portanto, idealmente o algoritmo irá gerar dois índices, estes dois índices serão os índices dos valores mínimos no vetor.
Pensei que não havia diferença na busca por dois mínimos em um vetor ou um mínimo em dois vetores.
A minha simples aptidão física não é um modelo do meu problema, eu só queria fazer a comparação mais simples e óbvia do trabalho do algoritmo para mim
O que faz a sua função de fitness? Conheço todo o código, mas ainda não entendo a essência do código)
A tarefa é comparar dois tipos de otimização multicritério, de forma rápida, simples e clara...
Claro, você pode encontrar o extremo por outros meios, por exemplo, chamar a função min() para um vetor.
Pensei que encontrar o extremo de uma função (encontrar um mínimo num vector) é a coisa certa, para ser honesto, ainda acho que nos desencontramos em algum lugar...
============
Aqui, você pode encontrar o mínimo sem qualquer problema com a genética comum.
==============================
O que nos impede de fazer o mesmo para a optimização multicritério, estamos apenas à procura de vários pontos em vez de um.
Além do "mco" (genética) era bom nisso, mas o "GPareto" (ótimo gaussiano) não parecia ser o mais inteligente...
É incrível como a genética encontra uma solução mesmo com os cenários mais atrofiados.
A população é de 10 indivíduos,
10 iterações,
1 milhão de pontos de dados.
O algoritmo tem apenas 100 tentativas (10*10) para interagir com os dados e encontrar uma boa solução.
simplesmente espantoso.
Você deve ter uma compreensão errada do termo OPTIMIZAÇÃO MULTICRITERIAL. É a otimização de acordo com vários critérios ao mesmo tempo. Por exemplo: temos uma curva de equilíbrio como resultado da operação da rede neural. Podemos optimizá-lo através de um balanço máximo ou mínimo de levantamento de fundos. E se precisarmos simultaneamente optimizá-lo por equilíbrio e drawdown - será uma optimização multicritério. Você tem um critério - o mínimo de uma função, encontre todos os mínimos desta função e selecione os que você precisa.
Boa sorte.
Compreendo-o, não nos entendemos, mas obrigado pelo esclarecimento...
Eu concordo. De nada.
O valor médio dos pesos das redes neurais tomadas modulo é um indicador da sua qualidade de formação?
Suponha que existem dois neurónios idênticos treinados com os mesmos dados, um neurónio tem um valor de 0,87 e o outro 0,23, qual dos neurónios é melhor treinado?