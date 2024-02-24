Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2346

Novo comentário
[Excluído]  
mytarmailS:

Se você estava escrevendo em R, escreva um script simples

que irá imprimir "9876543210" na consola.

escreve-o na tua própria língua morta, se não tiveres nada melhor para fazer).

melhor ainda, aprende pitão e arranja um emprego.

 
Maxim Dmitrievsky:

escreva na sua própria língua morta se não tem nada melhor para fazer)

foi assim que você tentou....

...não é um almoço de despedida.

 

Ele está a mentir, é um idiota, e está a chamar a todos os outros que)

Ele tem isto e aquilo, e quantos computadores ele construiu para si

De jogos, a recintos fechados, a PSUs refrigeradas, a computadores Apple novos e super caros e econômicos.

Algo me diz que Maksimka é uma concha vazia aqui,

Não quero acreditar nisso, mas vale a pena falar sobre isso.

[Excluído]  
mytarmailS:

foi assim que você tentou....

...não é como se estivesses a usar sacos.

 
Maxim Dmitrievsky:

Sem ofensa, só uma pergunta.

Diga-me honestamente, você é filho de uma mãe solteira?

 
Vá lá Maximka, pára de jogar tetris, usa o teu cérebro.
[Excluído]  
Pessoal, os bêbados reuniram-se novamente. Divirtam-se.)
 
Maxim Dmitrievsky:

conversa sem sentido

por parte dos desenvolvedores e a decisão deles é inequívoca, mas não feliz.

 
Maxim Dmitrievsky:
Todos, os bêbados se reuniram novamente. Tenha uma boa reunião )

este é o mais fácil,

tentar dissuadir e os recém-chegados a não ficarem desapontados contigo.

[Excluído]  
Valeriy Yastremskiy:

por parte dos desenvolvedores e a decisão deles é inequívoca, mas não feliz.

muito mais interessante a opinião da equipa de desenvolvimento do que a de outra pessoa.

1...233923402341234223432344234523462347234823492350235123522353...3399
Novo comentário