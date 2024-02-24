Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2340

elibrarius:

Alguma coisa está a atrapalhar.

Não há compreensão do que tem de ser feito. E a rede, mesmo a mais inteligente, é estúpida em si mesma, ela não consegue entender. E quando a compreensão aparece - a rede não é mais necessária. Um paradoxo da natureza :)

Wizard2018:

Não há compreensão do que tem de ser feito. E a rede, mesmo a mais astuta, é burra por si só, não consegue adivinhar. E quando a compreensão aparece, a rede não é mais necessária. Paradoxo da Natureza :)

Se parar de repetir como papagaios a mesma coisa e começar a fazer algo, você pode parar de parecer um espécime de um ramo de evolução sem saída.

 
elibrarius:

Quem conhece as operações do processador?

Eu converti uma função de ordenação rápida do tipo duplo para o tipo flutuante. Acabei de alterar o tipo de dados.

Parece que deveria ser 2 vezes mais rápido com 4 bytes do que com 8 bytes. Mas ao medir, o ganho é de apenas 5-10%.

As principais operações são comparar números e embaralhá-los na memória.

A reescrita deve ser mais rápida, pois são necessários 4 bytes em vez de 8 bytes para reescrever. Ou o processador passa o mesmo tempo nisto?

A comparação provavelmente não é acelerada, porque todos os dados que temos são 5 casas decimais, enquanto a operação de comparação provavelmente vai bit a bit, quando se chega ao bit 1 onde um número é maior que outro, termina a pesquisa de bits numéricos. Ou seja, tanto para o dobro como para a flutuação, a busca do bit irá parar após 10-20 bits no mesmo bit.

Estou a lê-lo bem? Ou há outras explicações?

Não, claro que não. As funções de comparação, adição, subtração, escrita, leitura e cópia são longas e não dependem linearmente do tipo de dados.

 
Maxim Dmitrievsky:

E se você parar de repetir como papagaios a mesma coisa e começar a fazer algo, você pode parar de parecer um espécime de um ramo de evolução sem saída.

Isso é para a evolução decidir. Você tem ao menos uma namorada? Ou não há nenhuma lamba? :))))

Wizard2018:

Isso é para a evolução decidir. Você tem ao menos uma namorada? Ou não há nenhuma lamba? :))))

Estou só a oferecer-te uma saída, troll. Podes simplesmente subir a parede, paradoxo da natureza.

acontece mais ou menos o mesmo (cinco minutos). O modelo avaria-se +- ao mesmo tempo. Treinar durante os últimos 2 meses.

engraçado como o seu algoritmo puxa padrões para fora

engraçado como o seu algoritmo puxa padrões para fora


Maxim Dmitrievsky:

acontece mais ou menos o mesmo (cinco minutos). O modelo avaria-se +- ao mesmo tempo. O comboio dura 2 meses.


Você pode obter pontos de drenagem nos dados?

Maxim Dmitrievsky:

Engraçado como o seu algoritmo puxa os padrões.

Engraçado como o seu algoritmo puxa os padrões.


Se eu treinar com 9 setts como você faz, "arrasta" um pouco mais.


Valeriy Yastremskiy:

Consegues introduzir os pontos de drenagem nos dados?

provavelmente

 
Maxim Dmitrievsky:

provavelmente

são um pouco óbvias. A tristeza é que não está claro o que é necessário para entender como os estados de drenagem diferem do estado normal. eu trabalharia em torno deles. Em termos de um filtro. )

