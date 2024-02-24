Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2339

Talvez ajude.


 
elibrarius:

Está a demorar muito tempo...) Não o conseguimos fazer e não vamos ganhar dinheiro nenhum. Alguma coisa está a atrapalhar.

Tudo bem, testar com o mercado real, funciona bem.
 
Mikhail Mishanin:

Pandan para o raciocínio/pensamento https://ai-news.ru/2021/02/prostye_i_maloizvestnye_sposoby_veroyatnostnyh_ocenok.html

Contudo, a feitiçaria da grande estimativa Bayesiana do parâmetro de distribuição binomial (aparentemente, usando a distribuição beta como sua distribuição a priori)

 
BillionerClub:

A máquina super duper smart parece ser o tópico do fio condutor. Eu tenho uma pergunta, na verdade, o que impede que a máquina aprenda a ganhar dinheiro em forex, assim como a IA joga Dota com os campeões e derrota estes últimos?

Você poderia perguntar quanto custa treinar um modelo desses, quantos especialistas o desenvolvem... talvez você não fizesse perguntas tão bobas.

Se você treinar NS para trocar a grelha\martin, você recebe um padrão semelhante se treinado sem ela. Ainda um padrão a desaparecer em 2015-17

Provavelmente já espremeu o máximo das barras horárias, não mais

alguns exemplos


 
Maxim Dmitrievsky:

Os martins convencionais tendem a escorrer no final do dia. Um martin NS também vaza?
elibrarius:
Os martins regulares tendem a falhar no final. Um martin NS também vaza?

como o preparaste.

23.000 postos!
Pessoal, talvez seja hora de chegar a algum tipo de conclusão!
 
Vladimir Baskakov:
23000 posts!
Rapazes, talvez seja altura de tirar algumas conclusões!

Todos tiram as suas próprias conclusões. Alguns confiam inteiramente na NS. E alguém o usa como um filtro adicional para a sua estratégia. Há aqueles que não confiam nada nos NS.
Este tópico é mais como uma demonstração/exposição das suas capacidades e fraquezas...

Para aqueles que não sabem o que fazer

https://stefan-jansen.github.io/machine-learning-for-trading/

ML for Trading - 2nd Edition
  • stefan-jansen.github.io
A comprehensive introduction to how ML can add value to the design and execution of algorithmic trading strategies
