Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2339
Talvez ajude.
Está a demorar muito tempo...) Não o conseguimos fazer e não vamos ganhar dinheiro nenhum. Alguma coisa está a atrapalhar.
Pandan para o raciocínio/pensamento https://ai-news.ru/2021/02/prostye_i_maloizvestnye_sposoby_veroyatnostnyh_ocenok.html
Contudo, a feitiçaria da grande estimativa Bayesiana do parâmetro de distribuição binomial (aparentemente, usando a distribuição beta como sua distribuição a priori)
A máquina super duper smart parece ser o tópico do fio condutor. Eu tenho uma pergunta, na verdade, o que impede que a máquina aprenda a ganhar dinheiro em forex, assim como a IA joga Dota com os campeões e derrota estes últimos?
Você poderia perguntar quanto custa treinar um modelo desses, quantos especialistas o desenvolvem... talvez você não fizesse perguntas tão bobas.
Se você treinar NS para trocar a grelha\martin, você recebe um padrão semelhante se treinado sem ela. Ainda um padrão a desaparecer em 2015-17
Provavelmente já espremeu o máximo das barras horárias, não mais
alguns exemplos
Os martins regulares tendem a falhar no final. Um martin NS também vaza?
como o preparaste.
Todos tiram as suas próprias conclusões. Alguns confiam inteiramente na NS. E alguém o usa como um filtro adicional para a sua estratégia. Há aqueles que não confiam nada nos NS.
Este tópico é mais como uma demonstração/exposição das suas capacidades e fraquezas...
Para aqueles que não sabem o que fazer
https://stefan-jansen.github.io/machine-learning-for-trading/