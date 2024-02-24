Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1170
Seria bom ter um certificado de saúde mental no seu perfil também.
Yuri, estás a chorar, à procura de buracos nos teus bolsos?
Não te preocupes, dou-te o Graal na véspera de Ano Novo. Tu mereces.
Devo dizer que você é um dos tipos mais fortes neste fórum. Sem bajulação.
Não te preocupes, dou-te o Graal na véspera de Ano Novo.
Mas não faças isso. E é tudo em vão. Você não terá nada até a véspera do Ano Novo de 2019).
Eu vou.
E tu sabes isso melhor do que eu.
Nós pensamos da mesma forma - só que me faltava a chave. E parece que já o encontrei.
Vai ser.
Se te referes a excessos - simetrias, é improvável.
Se queres dizer assimetrias, acho que não.
É disso que se trata. Eu digo-te como o fazer mais tarde. Eu quero retribuir o favor. Mas... Tenho de esperar pelos resultados na próxima semana.
No que diz respeito ao esquema Bernoulli, ele pode ser abordado através de algum tipo de transformação. Diga-me em que área é melhor procurar: combinatória, teórica, teoria dos jogos.
Não entendo o que o esquema do Bernoulli tem a ver com isso.
O teorema dos limites de Lyapunov formula certas condições sob as quais a soma de duas variáveis aleatórias independentes terá uma distribuição normal.
O que queres encontrar exactamente?
Em geral, eu recomendaria que os pais e o resto dos veteranos que inundam o fórum anexem o estado às suas mensagens.
Para que todos possam ver o QI desta criança idosa.
Este fórum vai estar cheio de diversão e brincadeira há muito esperada.
Previsão (para cima em plano, para baixo em tendência):
Isso teria sido antes - não há discussão aí.
Agora a tendência é fácil e suavemente atirada para o banheiro com a ajuda da cobiçada chave, que eu encontrei literalmente "de joelhos".
Obrigado, posso não ter sido claro, mas isso não importa.
:)))) É verdade, sobre o que pode uma bela senhora falar com um homem dobrando 2 MFs? Bolsos vazios, excepto...
Anime-se, menina - tudo estará pronto para o Ano Novo.