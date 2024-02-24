Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1170

Novo comentário
 
Yuriy Asaulenko:

Seria bom ter um certificado de saúde mental no seu perfil também.

Yuri, estás a chorar, à procura de buracos nos teus bolsos?

Não te preocupes, dou-te o Graal na véspera de Ano Novo. Tu mereces.

Devo dizer que você é um dos tipos mais fortes neste fórum. Sem bajulação.

 
Alexander_K2:

Não te preocupes, dou-te o Graal na véspera de Ano Novo.

Mas não faças isso. E é tudo em vão. Você não terá nada até a véspera do Ano Novo de 2019).

 
Yuriy Asaulenko:

Mas não faças isso. E é tudo em vão. Não terá nada até à véspera do Ano Novo de 2019).

Eu vou.

E tu sabes isso melhor do que eu.

Nós pensamos da mesma forma - só que me faltava a chave. E parece que já o encontrei.

 
Alexander_K2:

Vai ser.

E tu sabes isso melhor do que eu.

Nós pensamos da mesma forma - só que faltava a chave. E acho que o encontrei.

Se te referes a excessos - simetrias, é improvável.

 
Yuriy Asaulenko:

Se queres dizer assimetrias, acho que não.

É disso que se trata. Eu digo-te como o fazer mais tarde. Eu quero retribuir o favor. Mas... Tenho de esperar pelos resultados na próxima semana.

 
Novaja:
No que diz respeito ao esquema Bernoulli, ele pode ser abordado através de algum tipo de transformação. Diga-me em que área é melhor procurar: combinatória, teórica, teoria dos jogos.

Não entendo o que o esquema do Bernoulli tem a ver com isso.

O teorema dos limites de Lyapunov formula certas condições sob as quais a soma de duas variáveis aleatórias independentes terá uma distribuição normal.

O que queres encontrar exactamente?

 
Alexander_K2:

Em geral, eu recomendaria que os pais e o resto dos veteranos que inundam o fórum anexem o estado às suas mensagens.

Para que todos possam ver o QI desta criança idosa.

Este fórum vai estar cheio de diversão e brincadeira há muito esperada.

Previsão (para cima em plano, para baixo em tendência):


 
Dmitriy:

Não entendo o que o esquema do Bernoulli tem a ver com isso.

O teorema dos limites de Lyapunov formula certas condições sob as quais a soma de duas variáveis aleatórias independentes terá uma distribuição normal.

O que queres encontrar exactamente?

Obrigado, talvez eu não tenha sido claro, não importa de qualquer maneira.
 
Renat Akhtyamov:

Previsão (crescimento no flat, um downdraft na tendência):


Isso teria sido antes - não há discussão aí.

Agora a tendência é fácil e suavemente atirada para o banheiro com a ajuda da cobiçada chave, que eu encontrei literalmente "de joelhos".

 
Novaja:
Obrigado, posso não ter sido claro, mas isso não importa.

:)))) É verdade, sobre o que pode uma bela senhora falar com um homem dobrando 2 MFs? Bolsos vazios, excepto...

Anime-se, menina - tudo estará pronto para o Ano Novo.

1...116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177...3399
Novo comentário