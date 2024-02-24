Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1162
Eu disse-vos, para aqueles que estão no escuro.
Então publique um gráfico para nós petroleiros com uma previsão para dezembro, para que os preços, não como nós não vimos, mas realmente
Se você não vir a previsão, talvez tenha que dá-la aos especialistas
Para que serve fazer tal previsão? Esperar um mês para verificar? Por que devo fazer isso se posso dividir os dados em traços e testá-los e verificá-los de uma vez?
Em geral, a essência da minha mensagem não era sobre previsões, mas sobre a natureza das inversões. Pessoalmente, esta característica pareceu-me muito interessante e eu decidi partilhá-la...
Se você quiser fazer uma previsão, você pode fazê-lo, a inversão deve acontecer em uma das setas (de acordo com a idéia)
Se você quiser fazer uma previsão aqui, você pode usar esta, a inversão deve acontecer em uma das setas.
isto parece um eurodólar de quatro horas, se assim o prevê um aumento no final da próxima semana, obrigado, vamos ver...
este é um treino de 5 minutos de 8k pontos eurodólares e uma previsão de 8k
Olá a todos. Quem quer experimentar o TS deles nos meus dados? Vamos tentar outra vez. Especifique o número mínimo de registros para treinamento. Lembro-me de ter ligado para os números de 1000 ou menos?
TS é uma estratégia de negociação e como experimentá-la - negociar com base nestes dados?
Na verdade, especialmente porque até agora só conseguimos salvar 200 entradas, o que para muitas pessoas será excepcionalmente pequeno. Então, não vale a pena... vamos em frente...
Como está a sua rede Max? Partilhá-lo, é interessante
Já alguma vez tentaste isto?
Tomamos um dos componentes principais, o segundo ou terceiro , se tiver uma periodicidade pronunciada, não tomamos o primeiro, pois normalmente tem uma tendência pura.
Eu não tentei, fiz tudo em Matlab, pois tinha muito material pronto, mas a minha licença para Matlab desapareceu, e só hoje consegui pô-lo a funcionar novamente... mas acho que não me vou aprofundar neste assunto.
O problema está na periodicidade, que não existe e não existirá, qualquer método - SSA, ou Fourier, ou rede neural MLP - implica que a periodicidade encontrada nos dados de entrada continuará no futuro, infelizmente, não existe tal coisa com séries de preços, e se fosse possível encontrar periodicidade, então pela centésima vez repito, os indicadores padrão da oferta MT funcionariam melhor do que qualquer Matlab moderno)))
Oooh... um artigo sobre como analisar uma data
Para aqueles que alguma vez apanharão o jeito :) Pensando em traduzir a aplicação para o mercado, com algum exemplo simples como um relógio que mede o ritmo cardíaco, como aqui
https://towardsdatascience.com/markov-chain-monte-carlo-in-python-44f7e609be98Não é 100% preciso, mas os dados do mundo real nunca são perfeitos, e ainda podemos extrair conhecimento útil de dados ruidosos com o modelo certo!
Vou ler à noite, se for um artigo sobre como converter dados de insumos (séries de preços) para análise posterior, então é isso que eu procuro