Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 229
Todos os códigos acima são remakes do trabalho da Reshetov, sobre o qual houve debates há 100500 anos - quer fosse uma NS ou uma porcaria auto-fabricada.
Prova disso é a ausência quase completa de tais Consultores Especialistas no Mercado.
Portanto, pode-se dizer que não há exemplos de nc sobre mcl no mercado.
Estou a ver. Esta tecnologia está simplesmente ausente no MQL. No entanto, isto não é motivo para não acreditar que pode ser criado.
E sobre "bicicletas" normalmente dizem pessoas preguiçosas que querem "tudo pronto para ir".
você foi informado há algumas páginas atrás - você tem uma idéia, você precisa testá-la em 5 min (1 dia, uma semana). e você não sabe se a sua idéia é viável ou inicialmente nado-morto. que opção você escolherá - use um pacote pronto, que um estudante pode descobrir em 5 min, ou escreva você mesmo uma infra-estrutura completa novamente? se a segunda opção, então é sadomasoquismo, e as pessoas normais não vão com você))
Obrigado, o seu ponto de vista é claro para mim. Só não o reclamem para todas as pessoas normais.
Você passa 2 semanas ou mais do seu tempo tentando fazer algo, ou você não termina e fica falido, ou não obtém resultados. Ambos são igualmente prováveis)))) Você poderia ter usado uma solução já feita.
Se lhe fosse dada uma tarefa árdua e o resultado sob a forma de lucro amanhã, você não teria sequer a idéia de escrever algo próprio.
Mesmo as agências governamentais nos EUA fazem em sites de Joomla e motores similares, e ninguém hesita em usar o trabalho de outras pessoas e seus egos não estão se destacando, vamos seguir nosso próprio caminho.
Se você é um profissional, você valoriza seu tempo, e qualquer outra pessoa também o faz, você escreverá besteiras quando tiver tempo livre ou se você não tiver um sino na sua bicicleta, por exemplo.
A todos aqueles que realmente estudam RI.
Por favor, não entre em discussões inúteis com pessoas que não conhecem e não querem conhecer este campo do conhecimento. "Pioneiros" que declaram: "Mostrem-me, provem... E então talvez eu comece a aprender" neste fórum, o mar está cheio deles. Sem ter a menor idéia sobre o assunto eles com o maximalismo adolescente criticarão e provarão a sua inutilidade. Não é possível e não é necessário convencer as pessoas da importância e utilidade de qualquer conhecimento se elas não tiverem crescido até ele.
Esta discussão não só é inútil como também prejudicial. Você alimenta seus egos, eleva suas críticas e os encoraja a fazer mais conversa de lixo. Não podemos banir mensagens estúpidas irrelevantes, mas podemos e devemos ignorá-las.
Boa sorte.
Há alguns anos, comecei vários tópicos no quarto fórum onde publiquei os resultados dos cálculos econométricos. Quando os fios foram abertos, uma pesquisa sobre a palavra "econometria" deu resultado zero, mas o assunto despertou um interesse indiscutível. Além disso, verificou-se que existem várias pessoas no fórum que utilizam modelos econométricos na prática.
Então cada um dos fios abertos com uma monotonia monótona começou a se desenvolver em uma direção diferente: havia sempre um grupo de ignorantes cujo propósito de presença no ramo não era tentar aprender algo de graça, e o objetivo era estrangular o ramo com uma enchente de inundação transformando-se em corrico. E defender-se contra este tipo de público é extremamente difícil, porque primeiro fingem querer aprender alguma coisa e com aqueles que querem aprender formular perguntas muito razoáveis. Depois começam a disputar a própria ideia, e depois escrevem que a econometria é uma pseudociência em geral, e acabam sempre com uma coisa: este é um fórum sobre MQL. É impossível explicar nada, porque por detrás desta suposta adoração fanática do MQL, só há freelancer com massa fantasmagórica.
No final, estas mesmas pessoas foram as vencedoras: o fio ficou exorbitantemente grande e pensamentos que valeram a pena afogados em montanhas de lixo.
Foi por causa disto que deixei de abrir ramos.
O mesmo destino se abateu sobre este ramo. O padrão de estrangulamento usado nos meus ramos também foi aplicado aqui.
Burnakoff ainda quer abrir outra filial e ver alguns dos personagens nela novamente? .... vamos ver.
O seguinte mecanismo, como me parece ideal, pode ser uma protecção contra esse público.
A partir de hoje, qualquer membro do fórum tem o direito de abrir um tópico. A isto seria desejável acrescentar o direito de moderar o seu fio condutor ao autor do fio condutor. Este direito só pode ser concedido ao autor após o seu recurso, ou seja, devem continuar a ser as oportunidades actuais. Além disso, o direito de moderar deve ser concedido pelos administradores (moderadores) do fórum e aplicar-se a um ramo em particular, ou seja, o direito de moderar um ramo deve ser seletivo e aplicar-se a um ramo em particular e a um autor em particular, e não a todos os tópicos em fila.
Isto permitiria ao autor de um fio formar um semblante de um tratado técnico e científico. Isto permitirá que o autor do fio veja por si mesmo o que é relevante e o que não é. Por exemplo, abrimos um ramo em florestas aleatórias. O autor do fio, sem qualquer discussão ou justificação, decide por si mesmo: ou remover tudo o que não está relacionado com as florestas aleatórias, ou permitir alguns outros modelos.
Bem, por que há entusiastas individuais que estão reescrevendo a bicicleta no µl?
A propósito, alguém recentemente pediu um simples exemplo com a NS, e por alguma razão ninguém se lembrou do antigo trabalho de Reshetov. A propósito, o próprio Reshetov, como eu entendo, não está a desenvolver o seu projecto no µl agora.
https://www.mql5.com/ru/code/10289
https://www.mql5.com/ru/code/16727
https://www.mql5.com/ru/code/1104
Muito obrigado, foi mesmo o que o médico pediu! Curto e direto ao ponto! Todo o MO em 10 linhas! Pantural está satisfeito, Pantural agradece! Yo hai, kamon!
{
double w1 = x1 - 100;
double w2 = x2 - 100;
double w3 = x3 - 100;
double w4 = x4 - 100;
double a1 = iAC(Symbol(), 0, 0);
double a2 = iAC(Symbol(), 0, 7);
double a3 = iAC(Symbol(), 0, 14);
double a4 = iAC(Symbol(), 0, 21);
return(w1 * a1 + w2 * a2 + w3 * a3 + w4 * a4);
}
https://www.mql5.com/ru/forum/8265/page2#comment_333746
E na pergunta seguinte, alguém tem um código de exemplo, como este, onde ao nível de um principiante você pode entender como implementar o algoritmo de Propagação de Costas, ou similar, onde a rede corrige os parâmetros de entrada, dependendo de decisões anteriores?
Não R.