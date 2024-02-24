Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 236
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
O que é uma inversão de marcha? Um bar como em ZZ?
Sim, um bar.
Que tal como eu escrevi acima?
Pegamos um ZZ e definimos um parâmetro nele, por exemplo, 50 pips. Vamos construir. Nas inversões reais do gráfico de 50 pips ZZ são muito raras com o parâmetro de 50 pips. Antes da inversão e após a inversão para o limite de 50 pips, marcamo-la como a inversão anterior...
Se construirmos uma PZ com o parâmetro 70 pips e definirmos o limite em 50 pips, haverá ainda mais barras marcadas como "inversão" do que no caso anterior.
PS.
Tenho estado a colaborar neste tópico aqui. Falhou em construir um modelo decente. Mas esta falha não pode ser considerada prova de que a ideia em si está errada - apenas um caso específico.
RF treinada sobre aleatoriedade acumulada,
Este aspecto aleatório é o seguinte:
qualquer um pode ver pelo preço ????
reversões de alvos
uma inversão para baixo é um ponto superior a 10 pontos anteriores e superior a 20 pontos seguintes
Nós verificamos o modelo treinado aleatoriamente usando citações reais
Um e o mesmo modelo foi treinado várias vezes (testes) e testado em negociação.
instrumento RTS
preço médio (alto+baixo)/2
parar e tirar foi a mesma coisa - 50 ticks
a comissão é tida em conta, por isso a paragem é ainda menor do que a paragem
Paradas e tees são fixos, nada se move, apenas um estúpido padrão, estúpido TS
primeira tentativa
segundo julgamento
terceira tentativa
julgamento quatro.
e depois continua assim....código de formação
mytarmailS:
Sim, um bar.
========================================
1-2 barras antes do topo da ZZ e 1-2 barras depois. Você precisa usar outros modelos.
O treino NN profundo consiste em duas fases, sabes.
1.pré-treinamento sem professor em um conjunto de dados não rotulados o maior possível (eu levo 5-6 mil barras) e
2. Sintonização de uma amostra menor apenas em torno dos topos das (1-2) barras.
O resultado é melhor do que quando se corre com a amostra inteira.
Boa sorte.
RF treinada em aleatório acumulado,
parece com isto :
qualquer um pode ver pelo preço ????
reversões de alvos
uma inversão para baixo é um ponto superior a 10 pontos anteriores e superior a 20 pontos seguintes
Nós verificamos o modelo treinado aleatoriamente usando citações reais
Um e o mesmo modelo foi treinado várias vezes (testes) e testado em negociação.
instrumento RTS
preço médio (alto+baixo)/2
parar e tirar foi a mesma coisa - 50 ticks
a comissão é tida em conta, por isso a paragem é ainda menor do que a paragem
Paradas e tees são fixos, nada se move, apenas um estúpido padrão, estúpido TS
tente uma vez
dupla experiência
terceira tentativa
amostra 4
e o resto nessa veia....código de formação
Então o que não está nas citações verdadeiras?
agora como exatamente o mesmo modelo(aqueles com os mesmos parâmetros) reconheceu citações reais e treinou em citações reais também e não em citações aleatórias
1
2
3
4
Deixa-me explicar mais uma vez.
No primeiro caso o modelo foi treinado ao acaso e verificado nas cotações reais, as fotos mostram a negociação nas cotações reais
No segundo caso, o modelo foi treinado e testado na negociação inteiramente com base em dados reais.
Tudo o que você sabe, porque perguntar não é claro. Só no que pedem e treinam, e nada de alquimia. Métrica, claro para o amador, eu normalmente não a uzuyu.
O meu processo é parecido com isto. E treinar um ou um monte de modelos é a escolha de todos))) Com esta tarefa neste ramo, acho que muita gente se vai sair bem...
agora como exatamente o mesmo modelo(aqueles com os mesmos parâmetros) reconheceu citações reais e treinou sobre citações reais também e não sobre citações aleatórias
Ninguém sequer comentou?
Pessoalmente, estou chocado por dizer o mínimo...
Ninguém sequer comenta?
Pessoalmente, estou chocado por dizer o mínimo...