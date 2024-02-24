Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 236

SanSanych Fomenko:

O que é uma inversão de marcha? Um bar como em ZZ?

Sim, um bar.
 
mytarmailS:
Sim, um bar.

Que tal como eu escrevi acima?

Pegamos um ZZ e definimos um parâmetro nele, por exemplo, 50 pips. Vamos construir. Nas inversões reais do gráfico de 50 pips ZZ são muito raras com o parâmetro de 50 pips. Antes da inversão e após a inversão para o limite de 50 pips, marcamo-la como a inversão anterior...

Se construirmos uma PZ com o parâmetro 70 pips e definirmos o limite em 50 pips, haverá ainda mais barras marcadas como "inversão" do que no caso anterior.

PS.

Tenho estado a colaborar neste tópico aqui. Falhou em construir um modelo decente. Mas esta falha não pode ser considerada prova de que a ideia em si está errada - apenas um caso específico.

 

RF treinada sobre aleatoriedade acumulada,

Este aspecto aleatório é o seguinte:

qualquer um pode ver pelo preço ????

reversões de alvos

uma inversão para baixo é um ponto superior a 10 pontos anteriores e superior a 20 pontos seguintes

Nós verificamos o modelo treinado aleatoriamente usando citações reais

Um e o mesmo modelo foi treinado várias vezes (testes) e testado em negociação.

instrumento RTS

preço médio (alto+baixo)/2

parar e tirar foi a mesma coisa - 50 ticks

a comissão é tida em conta, por isso a paragem é ainda menor do que a paragem

Paradas e tees são fixos, nada se move, apenas um estúpido padrão, estúpido TS

primeira tentativa

segundo julgamento

terceira tentativa

julgamento quatro.

e depois continua assim....

código de formação
Arquivos anexados:
zzz.txt  1 kb
 

Vladimir Perervenko:
Então o que não está nas citações verdadeiras?
Só estou a fazer fotos agora.
 

agora como exatamente o mesmo modelo(aqueles com os mesmos parâmetros) reconheceu citações reais e treinou em citações reais também e não em citações aleatórias

1

2

3

4

Deixa-me explicar mais uma vez.

No primeiro caso o modelo foi treinado ao acaso e verificado nas cotações reais, as fotos mostram a negociação nas cotações reais

No segundo caso, o modelo foi treinado e testado na negociação inteiramente com base em dados reais.

 
Vizard_:
Tudo o que você sabe, porque perguntar não é claro. Só no que pedem e treinam, e nada de alquimia. Métrica, claro para o amador, eu normalmente não a uzuyu.

O meu processo é parecido com isto. E treinar um ou um monte de modelos é a escolha de todos))) Com esta tarefa neste ramo, acho que muita gente se vai sair bem...


Eu perguntei que tipo de modelo, perseptron, floresta, etc. Mas você disse que a essência, treinada com a cruzada...
 
mytarmailS:

agora como exatamente o mesmo modelo(aqueles com os mesmos parâmetros) reconheceu citações reais e treinou sobre citações reais também e não sobre citações aleatórias

Ninguém sequer comentou?

Pessoalmente, estou chocado por dizer o mínimo...

 
mytarmailS:

Ninguém sequer comenta?

Pessoalmente, estou chocado por dizer o mínimo...

E então? Tudo mau, ao que parece? Vencer o mercado de compra e detenção falhou.
