Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2251
mapeando a série para outro espaço (distribuição?)
Sim, para outro espaço, eu não sei sobre distribuição...
Porquê etiquetas de classe? Porquê codificadores?
você precisa de boas amostras para vender e comprar, é por isso que as etiquetas
que é a distribuição dos pontos nesse espaço, normalmente é escolhida a normal multivariada.
provavelmente não vai funcionar, mas é divertido.
o que fazer se no próximo ano o padrão mudar? nada, você não pode tirá-lo do ano corrente
É preciso pegar o histórico inteiro, dividi-lo em clusters, equalizar o número de amostras em cada cluster, depois gerar exemplos a partir deles e treiná-los. Isto será +- constante, em teoria.
você precisa de bons exemplos de venda e compra, por isso as marcas
são a distribuição de pontos neste espaço, normalmente ..............
Bem, sim, eu concordo que a ideia específica é tão ou tão....
========================
Qual é o seu robô nas distribuições?
é uma ideia fixe, sobre dados normais, não aleatórios.
Funciona apenas em euros, não tanto em outros.
Eu uso codificador em vez de gmm, eu ainda não o fiz.
Instrumento Kak prikrepiti BTC/USD?
codificador em vez de gmm. Treino 2 meses, teste 5 anos.
É um pouco mais difícil pegar na arquitectura. Uma camada não funcionou bem, acrescentando uma segunda camada, ficou melhor
camadas de alimentação normal.
Tenho a sensação de que o gráfico é mais suave com gmm...
Porque é que existe um neurónio, de todo, pode explicar com um diagrama de blocos?
uma única camada só pode resolver problemas lineares
Eu esperava mais deles.
o codificador é um neurônio
você não vai entender nada de qualquer maneira, mas aqui está a estrutura
A sério? ))))) Estás a brincar comigo ou quê? ))
você não entenderia.
É por isso que te estou a dizer, diz-me só o que esperavas, porque pensaste que ia funcionar, o diagrama de blocos é perfeito...
E o código não está familiarizado com a Bíblia numa língua que não é familiar, é claro, difícil de entender.
Quer dizer, estás a brincar comigo?