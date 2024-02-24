Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2172

Renat Akhtyamov:

O que estás a fazer agora a dormir?

Abra-o agora, qual é o seu problema ou qual é o seu problema?

;)

Maxim Dmitrievsky:

Maxim Dmitrievsky:

Eu tenho uma desvantagem, é com isso que estou a negociar.

Vamos ao mesmo tempo.

Eu disse-te, amanhã é o começo.

Preciso de aprender, não apostei no bitcoin

 

Sim...

O assunto fica melhor a cada dia.

E parece ser simples. Há aqui o coryphaei de MO, mas praticamente não há feiticeiros capazes de sugerir algumas características mágicas (certo?) que teriam poder de previsão. Provando teoricamente que estas fichas são realmente excelentes, claro...

Portanto, já foi dito, não por mim, mas por todos, que o modelo mais simples de previsão é o sinal do próximo retorno de um processo estacionário com uma ACF não zero.

Temos sorte com a ACF - no mercado não importa o que façamos com as cotações, é sempre não-zero e isso dá muita esperança àqueles que sofrem.

Mas onde está a estacionaridade e como se pode prever o sinal do próximo incremento se ele pode ser brusco = 0?

Ahem... Eu já mostrei uma passagem do Livro do Gênesis muitas vezes. Vou mostrá-lo novamente:

"... é elementar, a distribuição estacionária é obtida escrevendo barras com igual número de carrapatos.
neste caso a distribuição dos intervalos entre ABERTOS tais barras é exponencial:

, e a distribuição dos incrementos é dupla triangular:

Aqui, ter uma tal distribuição de retornados, prever o sinal do próximo não parece ser uma tarefa tão impossível.

Ahem.

 

- Blue-eyed Cote - 'Encontrei outro erro na fórmula all now grail > run monitoring > equity down > delete monitoring > outro erro > new rena . > fórmula

- Sweaty Musician - 'OK a partir de segunda-feira vou executar um sinal para mostrar o quão legal eu sou > equidade para baixo > removendo monitoramento > isso é diferente ... > essa é a outra coisa que tenho estado a testar

 
Maxim Dmitrievsky:

Mandei-te uma mensagem - amanhã é o início.

Tenho de ensinar, não apostei no bitcoin.

você é 67% do saldo

ahahahaha

 
Alexander_K:

Sim...

O tema está a melhorar de dia para dia.



Olá! É bom ver-te, já está a ficar aborrecido.

 
Olá! Ahem... Sim, eu não estou aqui há muito tempo. Estou só de passagem.

 
e acabaste de engolir o código que eu afixei e agora decides o quê?

Eu não te entendo.

isso é muito grosseiro.

