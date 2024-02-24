Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1085

Transcendreamer:
Como de costume, a busca pelo graal é acompanhada por participantes que puxam os cabelos uns dos outros.

Eu especificaria... NeuroGrail. NeuroGraal é o filho do Graal.

 
Vizard_:

Estou totalmente do teu lado.
Quais são os outros co-padrões?

Finalmente.

não mais.

 
Vizard_:

Pensas que talvez haja mais alguma coisa a incomodar-te? Ansiedade? Ansiedade? A vontade de sair pela janela?

Feiticeiro, não sejas atrevido, está bem?

Escreva algo sobre o assunto, mostre-me as suas estatísticas, descreva a sua estratégia.

Por que eu deveria prestar atenção ao seu trolling?

Não tens, pois não?

tiras as conclusões.

Então estamos conversados.

daqui para a frente, vou continuar a falar de negócios e não mais.

 
Vizard_:

Que hábito. És um homem adulto, mas pões collants vermelhos e vais ao computador.
e corre para o computador para escrever mensagens geniais no fórum. E o mais importante - ele sabe como escolher os ramos!))
Reinado da paz, o tanas!))

a minha previsão era para o dia 27, hoje é dia 30.

O que é que não é para não estar feliz?


 
Vizard_:

Eu disse-te ontem como humano - não comas todos os comprimidos de uma só vez)))

A propósito, obrigado por citar as minhas mensagens.


aqui está outro:


 

Não praguejes.

 
Renat Akhtyamov:

Só o Estado do verdadeiro comércio pode parecer convincente e nada mais.

Sim, agora mesmo. Posso também dar-lhe a chave do apartamento? Porquê tão modesto?
A propósito, porque estás interessado? E, tem sido notado, o tempo todo. O FTS pode resolver isso sem voluntários. Então porquê?
 
Yuriy Asaulenko:
Imediatamente. Ou talvez também lhe devesse ser dada uma chave do apartamento? Porquê tão modesto?
A propósito, porque estás interessado? E, tem sido notado, o tempo todo. O FTS pode resolver isso sem voluntários. Então porquê?

Só pergunto àqueles que não são modestos em suas expressões.

;)

 
Onde estás meu olho negro onde em volgde onde em volgde onde em volgde onde em volgde volgde... TAAAAAAAmmmmmmm onde está a polisade da floresta :-). limpando a lágrima de um homem mesquinho.... E as paixões ainda estão em alta :-).
 
Alexander_K2:

Eu especificaria - NeuroGraal. NeuroGraal é o filho do Graal.

Agora estamos a chegar à trindade:

deus_1

deus_2deus_3

deus_4

Então eu suponho que a árvore Sephiroth virá - a coisa certa para descrever a tendência . )))

