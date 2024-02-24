Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2168
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Parece estar escrito em toda parte que Fourier é bom apenas para sinais periódicos. Ou próximo a ela - com um espectro estreito.
A propósito, para MO no comércio parece-me que a decomposição Walsh seria mais adequada, mas por alguma razão eu não a vi mencionada no fórum.
Não apenas periódica, mas sempre com o mesmo período (tempo desde o início de uma oscilação até o início de outra) e sempre com a mesma forma. E, entre aspas, tanto os períodos como a forma da curva estão sempre a mudar. Portanto, nenhuma transformação de sinal no mercado é apropriada.
Também estudei electrónica na universidade, e sei do que estou a falar.
Sim!
Acabei agora mesmo - acertaste em cheio.
Tenho que desistir, um idiota agitou as coisas com suas fantasias ))))
Mostrou um filtro e 10 ofícios, deste tipo. Das caudas para a média (linhas de filtragem) ou algo do género
Como sempre, quando uma tendência começa, vai ser negativa em toda a conta.
E afixa sempre estes cotos em todos os tópicos, e todos vós discuti-lo alegremente durante 10 páginas durante mais de 1 ano ))
Mostrou um filtro e 10 ofícios, ao longo destas linhas. Das caudas para a média (linhas de filtragem) ou algo do género
Como sempre, quando uma tendência começa, vai ser negativa em toda a conta.
e afixa estes cotos sempre em todos os tópicos, e todos juntos se divertem a discuti-lo durante 10 páginas durante mais de 1 ano))
ok
agora mostrar o mesmo no mashka e comparar
desordeiro ;)
Parece estar escrito em toda parte que Fourier é bom apenas para sinais periódicos. Ou próximo a ela - com um espectro estreito.
As funções básicas são os pecados e a transformação determina apenas para cada seno o seu desvio (fase) e período
e a intersecção de todos estes pecados (eixo x) dá-nos os pontos onde tomamos os valores do sinal (eixo y)
UPD: aqui está outra boa explicação,https://habr.com/ru/post/196374/
o mais valioso neste artigo são os desenhos desenhados à mão ;)
ok
Agora demonstre a mesma coisa no carro e compare-o.
brigão ;)
há muitos outros mashes que parecem semelhantes. Não faz qualquer diferença.
Por exemplo HMA ou algo do género
se vais para as mashkas, pelo menos normaliza-te para a volatilidade e coisas do género.
E não escreva que é um graal. Não está lá.
há muitos outros mash-ups que parecem semelhantes. Não faz qualquer diferença.
Como o HMA ou algo do género.
Se você está indo para os MAs, pelo menos normalize para a volatilidade e coisas assim.
E não escreva que é um graal. Não há lá nenhum graal.
Precisas de uma captura de ecrã, Max, não apenas de palavras.
Não se pode enganar.
Se você precisar, aqui está um pequeno script que calcula a área relativa sob a intersecção das curvas da distribuição do valor da característica para dois clusters.
Acho que é uma boa métrica para escolher o método de desbaste, análise de alvo, características e quem sabe o que mais.
area_overlap é amarelo na imagem
Mostra-me uma imagem, Max, não apenas palavras.
Não tens de abanar um saco, pois não?
O que você quer ver? Aqui está o verdadeiro TC sobre o MO do meu artigo. Formação - apenas 1 mês, depois generalização durante 2 anos. Eles são reais e funciona.
Se você precisar dele, aqui está um pequeno script que calcula a área relativa sob a intersecção das curvas da distribuição dos valores de um recurso para dois clusters.
Acho que é uma boa métrica para escolher o método de desbaste, análise de alvo, características e quem sabe o que mais.
area_overlap é amarelo na foto.
Você faz coisas engenhosas ) Eu começo a olhar para ele na segunda.