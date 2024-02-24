Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2095
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
+
Eu não sei de nada, mas vou apoiá-lo.
Há uma razão para isto. É uma avaliação da FA. Que pode ser usado para qualquer finalidade e tarefas.
https://habr.com/ru/company/skillfactory/blog/526542/
e talvez outra pessoa esteja interessada (parece que estou a ser sugado para Python)
Uma citação - "O Google Colaboratory é um serviço relativamente recente da Google baseado na nuvem, destinado principalmente a facilitar a pesquisa de aprendizagem de máquinas e fornecer tudo o que você precisa para fazê-lo corretamente no seu navegador.
Usando o Google Colaboratory, você pode acessar remotamente uma máquina alimentada pela GPU nVidia Tesla K80. Isto torna a vida muito mais fácil quando se trata de realizar experiências envolvendo a aprendizagem de máquinas.
Com o Google Colaboratory você pode:
- dominar a programação Python
- aprender a trabalhar com pacotes populares de construção de modelos de aprendizagem profunda, tais como TensorFlow, Keras, PyTorch. Se por alguma razão você não tem o pacote certo, você pode facilmente instalá-lo usando o gerenciador de pacotes pip
O Google Colaboratory é uma plataforma Jupyter Notebook (mais sobre o Notebook aqui: https://webdevblog.ru/jupyter-notebook-dlya-nachinajushhih-uchebnik/) ...implantado na nuvem. Ele permite que você execute notebooks Jupyter em uma máquina remota. Os notebooks são arquivos .ipynb armazenados no Google Drive".
É bom material, vai em frente.
Se os dados não forem muito grandes, é melhor em um PC local. No google colab os kernels estão desativados em modo inativo, você tem que reinstalar todos os pacotes e baixar os dados. O processador lá é apenas 4 núcleos e o tesla não é o mais potente
eles provavelmente melhoraram os núcleos para um ) se você quiser mais, você terá que pagar por isso.
Não percebo, o texto é mais confortável do que a ssv?
Qual é a diferença? Acabei de ler a partir disso, só isso.
Você tentou usar todas as moedas?
Maxim Dmitrievsky:
Se houver uma massa crítica de usuários Python aqui - eles adicionarão suporte nativo ONNX ao Metatrader, será fácil transferir modelos do Python diretamente para o terminal. Para testar, publicar no mercado e assim por diante. Mas até agora tudo é muito monótono e sem vida... ou colocar + se há alguém vivo que precisa ou está interessado. Digamos que há uma boa rede treinada em tensor ou tocha mostrando resultados. Transferi-lo para Metatrader por si mesmo é praticamente irrealista. O mesmo catbust suporta onnx.
(Concordo, embora ainda não entenda o que é ONNX))) mas dei uma olhada rápida.
Eu tenho um modelo funcional em keras e parece funcionar no meu testador. Agora estou tentando executá-lo em conta demo no MetaTrader. Talvez seja possível ligá-lo ao ONNX
Qual é a diferença? Só estou a ler a partir disso, só isso.
Já tentou encher todas as moedas?
Pareço um idiota? )
Eu gosto, embora ainda não entenda o que ONNX é )))), mas me familiarizei com ele rapidamente.
Eu tenho um modelo funcional em keras e parece funcionar no meu testador. Estou tentando executá-lo em conta demo no Metatrader agora. Talvez possa ser ligado ao ONNX
Isto é algo como o json para salvar e transferir modelos, um formato comum. Pode ser transferido para outros idiomas e de ambiente para ambiente
https://www.mql5.com/ru/forum/306688/page78#comment_19128403
https://www.mql5.com/ru/forum/306688/page77#comment_19128330
isto é algo como o json para salvar e transferir modelos, um formato comum. Pode ser transferido para outros idiomas e de ambiente para ambiente
https://www.mql5.com/ru/forum/306688/page78#comment_19128403
https://www.mql5.com/ru/forum/306688/page77#comment_19128330
Pareço um idiota? )
Porquê?
Porquê?
Estou numa conferência de roll-up, postarei mais tarde.