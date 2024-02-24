Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2095

Evgeniy Chumakov:

+

Eu não sei de nada, mas vou apoiá-lo.

Preciso daqueles que realmente precisam. Só me pergunto quantas pessoas há) Por causa de 1-2 pessoas não o farão. Talvez alguém precise dele, mas fica em silêncio por muito tempo.
Uladzimir Izerski:

Há uma razão para isto. É uma avaliação da FA. Que pode ser usado para qualquer finalidade e tarefas.

Olá Vova, você é um especialista experiente em ondas, o que é a onda em ouro agora?
dr.mr.mom:

https://habr.com/ru/company/skillfactory/blog/526542/

e talvez outra pessoa esteja interessada (parece que estou a ser sugado para Python)

Uma citação - "O Google Colaboratory é um serviço relativamente recente da Google baseado na nuvem, destinado principalmente a facilitar a pesquisa de aprendizagem de máquinas e fornecer tudo o que você precisa para fazê-lo corretamente no seu navegador.

Usando o Google Colaboratory, você pode acessar remotamente uma máquina alimentada pela GPU nVidia Tesla K80. Isto torna a vida muito mais fácil quando se trata de realizar experiências envolvendo a aprendizagem de máquinas.

Com o Google Colaboratory você pode:
- dominar a programação Python
- aprender a trabalhar com pacotes populares de construção de modelos de aprendizagem profunda, tais como TensorFlow, Keras, PyTorch. Se por alguma razão você não tem o pacote certo, você pode facilmente instalá-lo usando o gerenciador de pacotes pip

O Google Colaboratory é uma plataforma Jupyter Notebook (mais sobre o Notebook aqui: https://webdevblog.ru/jupyter-notebook-dlya-nachinajushhih-uchebnik/) ...implantado na nuvem. Ele permite que você execute notebooks Jupyter em uma máquina remota. Os notebooks são arquivos .ipynb armazenados no Google Drive".

É bom material, vai em frente.

Se os dados não forem muito grandes, é melhor em um PC local. No google colab os kernels estão desativados em modo inativo, você tem que reinstalar todos os pacotes e baixar os dados. O processador lá é apenas 4 núcleos e o tesla não é o mais potente

eles provavelmente melhoraram os núcleos para um ) se você quiser mais, você terá que pagar por isso.


 
Valeriy Yastremskiy:

Não percebo, o texto é mais confortável do que a ssv?

Qual é a diferença? Acabei de ler a partir disso, só isso.

Maxim Dmitrievsky:

Você tentou usar todas as moedas?

 

Maxim Dmitrievsky:
Se houver uma massa crítica de usuários Python aqui - eles adicionarão suporte nativo ONNX ao Metatrader, será fácil transferir modelos do Python diretamente para o terminal. Para testar, publicar no mercado e assim por diante. Mas até agora tudo é muito monótono e sem vida... ou colocar + se há alguém vivo que precisa ou está interessado. Digamos que há uma boa rede treinada em tensor ou tocha mostrando resultados. Transferi-lo para Metatrader por si mesmo é praticamente irrealista. O mesmo catbust suporta onnx.

(Concordo, embora ainda não entenda o que é ONNX))) mas dei uma olhada rápida.

Eu tenho um modelo funcional em keras e parece funcionar no meu testador. Agora estou tentando executá-lo em conta demo no MetaTrader. Talvez seja possível ligá-lo ao ONNX

mytarmailS:

Qual é a diferença? Só estou a ler a partir disso, só isso.

Já tentou encher todas as moedas?

Pareço um idiota? )

Eu gosto, embora ainda não entenda o que ONNX é )))), mas me familiarizei com ele rapidamente.

Eu tenho um modelo funcional em keras e parece funcionar no meu testador. Estou tentando executá-lo em conta demo no Metatrader agora. Talvez possa ser ligado ao ONNX

Isto é algo como o json para salvar e transferir modelos, um formato comum. Pode ser transferido para outros idiomas e de ambiente para ambiente

https://www.mql5.com/ru/forum/306688/page78#comment_19128403

https://www.mql5.com/ru/forum/306688/page77#comment_19128330

MetaTrader 5 Python User Group - как использовать Python в Метатрейдере
  • 2020.11.07
  • www.mql5.com
Мы готовим модуль MetaTrader 5 для Python...
 
Maxim Dmitrievsky:

isto é algo como o json para salvar e transferir modelos, um formato comum. Pode ser transferido para outros idiomas e de ambiente para ambiente

Hah, há uma demanda mas não há público pronto (quero dizer eu mesmo). Sem brincadeira, obrigado, vou ter que fazer alguma pesquisa sobre o assunto))
 
Maxim Dmitrievsky:

Pareço um idiota? )

Porquê?

mytarmailS:

Porquê?

Estou numa conferência de roll-up, postarei mais tarde.

