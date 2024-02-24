Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2004
cão, a consola desligou outra vez enquanto eu estava a sair.
Dizem que é assim que a nova consola se comporta no Windows 10.
não, pare. Sim, essa fila não funciona ao contrário.
)))
o que akurasi? 63% ?
E se duas filas forem direcionadas para a entrada?
Em uma coluna o valor atual, na segunda a previsão.
Max, acho que o seu RNN está bem, mas a mentalidade do bot é fraca em comparação com o nível de negócios lucrativos (estou a compará-lo ao bot NN):
Em uma série transformada, é claro por que o curso para trás tem resultados tão bons, mas se o preço normal é melhor, então é um paradoxo, acontece que o passado depende do futuro.
Esta é uma grande observação, não, é uma observação muito grande.
O paradoxo do presente e do passado, dependendo do futuro, é inerente apenas aos processos não Markovianos. Assim, toda a teoria dos processos Markovianos aleatórios, tal como aplicados ao mercado, pode ser eliminada.
Bem, esta observação ainda não foi confirmada. Nenhum dos especialistas em redes neurais aqui presentes quer fazer experiências com o preço normal.
Acontece que se a série de preços for invertida e os testes forem melhores sobre ela do que sobre a série de preços directos, então o processo no mercado não é Markoviano, ou seja, não é aleatório. Dá esperança aos que sofrem.
então o processo no mercado não é Markovian, ou seja, não é aleatório.
Estavas interessado no canil, querias fazer algo sobre ele, algum tipo de experiência química. Você escreveu isso quando a sua classificação era2888.
Repare como está o canil com os oitos. E já não é só o canil.
E você apagou ou corrigiu um comentário recente ;)
Bem, esta observação ainda não foi confirmada. Nenhum dos especialistas da rede neural aqui está disposto a fazer testes com o preço normal.
Acontece que se o intervalo de preços for invertido e os testes forem melhores nele do que numa linha recta, então o processo no mercado não é Markoviano, ou seja, não é aleatório? Isso dá esperança aos que sofrem.
à direita
Alguma vez te perguntaste porquê?Se continuar a analisar, notará também que este não é o caso de todos os casais