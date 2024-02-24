Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2000
Não há bibliotecas em python, então não entendo o que você precisa.
google mentiras! Eu sabia, seus finks ))))
===============================
Quando você executa pandas ou qualquer outra biblioteca, você não precisa ter 10 scripts abertos com funções para isso no IDE.
.
Onde estão X[,3] etc.?
nenhuma, porque não há necessidade deles...
Eu não entendo X[,1] == X[,1] significa?
leva muito tempo a explicar.
Você tem que percorrer os últimos 10 valores para fazer uma previsão.
Sim
estes são os pacotes.
crie um arquivo __init__.py vazio na pasta e aproveite
Eu vejo, em geral se array[x3] > - 0.03370967745 e array[x4] <= -0.00120967745 então [16] etc.
estes são os pacotes
crie um arquivo __init__.py vazio na pasta e aproveite
Está bem, vou tentar.
Eu vejo, em geral se array[x3] > - 0.03370967745 e array[x4] <= -0.00120967745 então [16] etc.
Não conheço a sintaxe do mt4, não sei se entendo o que escreveste.
Não sei a sintaxe do mt4, não sei se entendi o que escreveste.
Digamos que se o seu conjunto de valores se chama "x" e você está a prever o i-ésimo elemento
então X[,10] é x[i-1]
e X[,1] é x[i-10]
e nós prevemos x[i ].
aqui estão as estatísticas sobre as regras e o seu erro
em princípio, 16, 17, 18 regras que você pode tentar ignorar
x[i], x[1], x[2],x[3] é uma sequência assim.
portanto X[,10] é mais provável que seja x[i+1] , se menos então para o futuro .
Ah, bem então esqueça o que escrevi, na minha língua i+1 é o futuro.
#19988