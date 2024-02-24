Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2000

Maxim Dmitrievsky:
Não há bibliotecas em python, então não entendo o que você precisa.

google mentiras! Eu sabia, seus finks ))))

Quando você executa pandas ou qualquer outra biblioteca, você não precisa ter 10 scripts abertos com funções para isso no IDE.

 

Evgeniy Chumakov:

Onde estão X[,3] etc.?

nenhuma, porque não há necessidade deles...

Evgeniy Chumakov :

Eu não entendo X[,1] == X[,1] significa?

leva muito tempo a explicar.

Evgeniy Chumakov :

Você tem que percorrer os últimos 10 valores para fazer uma previsão.

Sim

mytarmailS:

google está mentindo ! eu sabia, pindos ))))


Quando você executa pandas ou qualquer outra bíblia, você não precisa ter 10 scripts abertos com funções para isso no IDE, isso é o que eu preciso

estes são os pacotes.

crie um arquivo __init__.py vazio na pasta e aproveite

  
[16,] "X[,8]>-0.03370967745 & X[,9]<=-0.00120967745 & X[,10]>-0.00596774195 & X[,10]<=0.0229032258"

Eu vejo, em geral se array[x3] > - 0.03370967745 e array[x4] <= -0.00120967745 então [16] etc.

 
Maxim Dmitrievsky:

estes são os pacotes

crie um arquivo __init__.py vazio na pasta e aproveite

Está bem, vou tentar.

 
Evgeniy Chumakov:

Eu vejo, em geral se array[x3] > - 0.03370967745 e array[x4] <= -0.00120967745 então [16] etc.

Não conheço a sintaxe do mt4, não sei se entendo o que escreveste.

 
mytarmailS:

Não sei a sintaxe do mt4, não sei se entendi o que escreveste.

Digamos que se o seu conjunto de valores se chama "x" e você está a prever o i-ésimo elemento

então X[,10] é x[i-1]

e X[,1] é x[i-10]

e nós prevemos x[i ].


aqui estão as estatísticas sobre as regras e o seu erro

      len freq                  err                 
 [1,] "2" "0.258200032315398"   "0"                 
 [2,] "3" "0.168363225076749"   "0"                 
 [3,] "1" "0.0980772338019066"  "0"                 
 [4,] "1" "0.0929067700759412"  "0"                 
 [5,] "3" "0.0575214089513653"  "0"                 
 [6,] "4" "0.0571982549684925"  "0"                 
 [7,] "3" "0.0542898691226369"  "0"                 
 [8,] "2" "0.0525125222168363"  "0"                 
 [9,] "2" "0.0313459363386654"  "0"                 
[10,] "3" "0.0274680885441913"  "0"                 
[11,] "2" "0.025044433672645"   "0"                 
[12,] "3" "0.015026660203587"   "0"                 
[13,] "2" "0.0124414283406043"  "0"                 
[14,] "3" "0.010017773469058"   "0"                 
[15,] "5" "0.0122798513491679"  "0.0131578947368421"
[16,] "4" "0.0103409274519308"  "0.1875"            
[17,] "1" "0.0122798513491679"  "0.236842105263158" 
[18,] "1" "0.00468573275165616" "0.482758620689655"


em princípio, 16, 17, 18 regras que você pode tentar ignorar

 
mytarmailS:

digamos que se a sua matriz com valores é chamada de "x" e você está prevendo o i-ésimo elemento

então X[,10] é x[i-1]

e X[,1] é x[i-10]

e nós prevemos x[i ]


x[i], x[1], x[2],x[3] é uma sequência assim.

portanto X[,10] é mais provável que seja x[i+1] , se menos então para o futuro .

 
Evgeniy Chumakov:


x[i], x[1], x[2],x[3] é uma sequência assim.

portanto X[,10] é mais provável que seja x[i+1] , se menos então para o futuro .

Ah, bem então esqueça o que escrevi, na minha língua i+1 é o futuro.


por isso olha só para esta fotografia.

