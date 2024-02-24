Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1954

Uma grelha com 1 neurónio e 1 entrada produzida. 1,7 milhões de carrapatos. 0,618 negócios rentáveis, 0,38 pagamento esperado. Se você quiser verificar, eu lhe enviarei a série inicial.

 
Se você quiser verificar a série inicial, por favor, me envie as fotos da área de treinamento. Eu gostaria de usá-los em testes ou em conspirações de oob.
 
Fotos da trama de treinamento não interessam a ninguém. Construir sobre um terreno de teste ou um terreno oob.

isto é validação

 
Firme como uma flecha... Não posso acreditar nisso.
adicionar o spread )

 
este é o próximo passo, como se o preço fosse aleatório e houvesse lucro em 1 neurónio.

ao acaso


até agora tudo se encaixa ) mas a propagação pode ser um problema para o TS

 
Vou adicionar o spread de qualquer maneira, ainda não sei como fazê-lo correctamente, preciso de um alvo, algo como um ziguezague.

subtrair de cada comércio

 
A "série bruta" é um preço ou uma amostra? Manda-me só a amostra.

