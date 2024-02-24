Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1954
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
as 500 primeiras
Uma grelha com 1 neurónio e 1 entrada produzida. 1,7 milhões de carrapatos. 0,618 negócios rentáveis, 0,38 pagamento esperado. Se você quiser verificar, eu lhe enviarei a série inicial.
Uma grelha com 1 neurónio e 1 entrada produzida. 1,7 milhões de carrapatos. 0,618 negócios lucrativos, 0,38 expectativa. Se você quiser verificar, eu lhe enviarei a série inicial.
Fotos da trama de treinamento não interessam a ninguém. Construir sobre um terreno de teste ou um terreno oob.
isto é validação
isto é validação
sua validação
adicionar o spread )
adicionar o spread )
este é o próximo passo, como se o preço fosse aleatório e houvesse lucro em 1 neurónio.
ao acaso
é a fase seguinte, como se o preço fosse aleatório e houvesse lucro em 1 neurónio.
ao acaso
até agora tudo se encaixa ) mas a propagação pode ser um problema para o TS
Até agora, tudo se encaixa ) mas a propagação pode ser decidida pelo TS
Vou adicionar o spread de qualquer maneira, ainda não sei como fazê-lo correctamente, preciso de um alvo, algo como um ziguezague.
Vou acrescentar um spread de qualquer maneira, ainda não sei como fazê-lo corretamente, preciso de um alvo, algo como um ziguezague.
subtrair de cada comércio
as 500 primeiras
Uma grelha com 1 neurónio e 1 entrada produzida. 1,7 milhões de carrapatos. 0,618 negócios rentáveis, 0,38 pagamento esperado. Se quiseres verificar, eu envio-te a série inicial.
A "série bruta" é um preço ou uma amostra? Manda-me só a amostra.