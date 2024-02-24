Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1834
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
por exemplo, agrupar o preço em 10 clusters...
O que é um agrupamento - é um tipo de padrão que se repete - um "padrão".
Um agrupamento tem um número por dia. Ocasionalmente de 1 a 10
O preço como um cluster ficaria assim
1113333555433377779991010103333222288888
nós escolhemos aleatoriamente a combinação, por exemplo, 1593
procurá-lo no preço
1113333555433377779991010103333222288888
este será o padrão resultante
recolher todas as situações com este padrão e olhar para as estatísticas de rentabilidade
pode haver centenas de clusters, você pode construí-los em qualquer dado, os clusters podem ser substituídos por regras de registro, por exemplo, será mais claro
Da algaraviada é um exagero (aleatório ou não é outra questão) e há muitas variantes mesmo em 10 valores. E eles não são necessariamente lucrativos se as escolhas forem aleatórias. É necessária uma lógica de rentabilidade, que irá reduzir o número de escolhas.
e se houver uma forte tendência, você terá quase nenhum preço na faixasempre um número diferente de características
Assim, um algoritmo/modelo não é suficiente, você precisa de um critério para selecionar os modelos. Pode depender do número de características))))
e se houver uma forte tendência, dificilmente terá preços na faixae sempre um número diferente de características
aqui está uma forte tendência para ti.
O que mudou?
por exemplo, agrupar o preço em 10 clusters...
O que é um agrupamento - é um padrão que se repete a si mesmo - um "padrão".
Pode ser mais específico aqui, agrupando o preço em 10 clusters, o que significa isso? Porque eu estou confuso. Para mim significa dividir o preço em 10 partes, mas deve ser errado já que o aglomerado é uma imagem.
Pode ser mais específico aqui, agrupar o preço por 10 clusters significa o quê? Porque eu estou confuso. Parece-me dividir o preço em 10 partes, mas aparentemente não, uma vez que um aglomerado é uma imagem.
Estás familiarizado com o agrupamento?
Exagero é exagero (aleatório ou não, essa é outra questão).
O exagero é quando se tem mais de 21 onde valetes-2 rainhas-3 reis-4. Tudo o resto é mau :-)
Estás familiarizado com o agrupamento?
No sentido de que é a divisão de um conjunto em subconjuntos. Como aqui aparentemente não.
na idéia de que a seção rosa deve ser dividida em 10 partes aparentemente)
no entendimento de que se trata de uma divisão de um conjunto em subconjuntos. Como aqui aparentemente não.
É correto dividir um conjunto em um número específico de classes. Ou seja, as classes devem ser definidas ou não. Digamos que tem 100 cordas, mas pode agrupá-las em 10 grupos... como um exemplo.
A classificação, por outro lado, afecta apenas 3 classes, no máximo. "Sim", "Não", "Não sei".
Tens sido uma grande seca ultimamente. Estou aborrecido contigo. Trickster, onde estás... vamos ter um chat....
Parece que o tema do graal não morreu, há muita gente a tagarelar lá))))