Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1834

mytarmailS:

por exemplo, agrupar o preço em 10 clusters...

O que é um agrupamento - é um tipo de padrão que se repete - um "padrão".

Um agrupamento tem um número por dia. Ocasionalmente de 1 a 10

O preço como um cluster ficaria assim

1113333555433377779991010103333222288888

nós escolhemos aleatoriamente a combinação, por exemplo, 1593

procurá-lo no preço

1113333555433377779991010103333222288888

este será o padrão resultante

recolher todas as situações com este padrão e olhar para as estatísticas de rentabilidade


pode haver centenas de clusters, você pode construí-los em qualquer dado, os clusters podem ser substituídos por regras de registro, por exemplo, será mais claro

Da algaraviada é um exagero (aleatório ou não é outra questão) e há muitas variantes mesmo em 10 valores. E eles não são necessariamente lucrativos se as escolhas forem aleatórias. É necessária uma lógica de rentabilidade, que irá reduzir o número de escolhas.

 
Maxim Dmitrievsky:

e se houver uma forte tendência, você terá quase nenhum preço na faixa

sempre um número diferente de características

Assim, um algoritmo/modelo não é suficiente, você precisa de um critério para selecionar os modelos. Pode depender do número de características))))

 
Maxim Dmitrievsky:

e se houver uma forte tendência, dificilmente terá preços na faixa

e sempre um número diferente de características

aqui está uma forte tendência para ti.

O que mudou?

 
mytarmailS:

por exemplo, agrupar o preço em 10 clusters...

O que é um agrupamento - é um padrão que se repete a si mesmo - um "padrão".

Pode ser mais específico aqui, agrupando o preço em 10 clusters, o que significa isso? Porque eu estou confuso. Para mim significa dividir o preço em 10 partes, mas deve ser errado já que o aglomerado é uma imagem.

 
Valeriy Yastremskiy:

Pode ser mais específico aqui, agrupar o preço por 10 clusters significa o quê? Porque eu estou confuso. Parece-me dividir o preço em 10 partes, mas aparentemente não, uma vez que um aglomerado é uma imagem.

Estás familiarizado com o agrupamento?

 
Valeriy Yastremskiy:

Exagero é exagero (aleatório ou não, essa é outra questão).

O exagero é quando se tem mais de 21 onde valetes-2 rainhas-3 reis-4. Tudo o resto é mau :-)

 
mytarmailS:

Estás familiarizado com o agrupamento?

No sentido de que é a divisão de um conjunto em subconjuntos. Como aqui aparentemente não.

na idéia de que a seção rosa deve ser dividida em 10 partes aparentemente)

 
Vocês têm sido uma seca ultimamente. É aborrecido contigo. Trickster, onde estás... vamos falar....
 
Valeriy Yastremskiy:

no entendimento de que se trata de uma divisão de um conjunto em subconjuntos. Como aqui aparentemente não.

É correto dividir um conjunto em um número específico de classes. Ou seja, as classes devem ser definidas ou não. Digamos que tem 100 cordas, mas pode agrupá-las em 10 grupos... como um exemplo.

A classificação, por outro lado, afecta apenas 3 classes, no máximo. "Sim", "Não", "Não sei".

 
Mihail Marchukajtes:
Tens sido uma grande seca ultimamente. Estou aborrecido contigo. Trickster, onde estás... vamos ter um chat....

Parece que o tema do graal não morreu, há muita gente a tagarelar lá))))

