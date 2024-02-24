Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1829
E o que vai fazer? Nada.
está tudo a funcionar com a BP outra vez, não vai funcionar.
Não está claro como você quer apresentar os dados. Se for uma série. Procurando algum tipo de repetição de combinações - padrões nesta série? Descreva-o claramente sem emoção.
Bem, a fila é uma fila, a corcunda é a corcunda...
Não devemos atravessar a fila por uma janela deslizante, mas sim entrar num ciclo até que alguma regra de disparo seja executada, e depois continuar até que a próxima regra seja executada e assim por diante...
Um e o mesmo padrão, mas o padrão não está no preço mas na sequência de eventos (regras), o evento pode ser qualquer coisa
Comece a procurar todas as combinações e veja o que os eventos (padrões) funcionam...
Você está a criar um sistema de negociação em modo automático
Mas não atravessar a fila por uma janela deslizante, mas entrar num ciclo até que alguma regra de disparo seja cumprida, depois passar à regra seguinte e assim por diante...
Um e o mesmo padrão, mas o padrão não está no preço mas na sequência de eventos (regras), o evento pode ser qualquer coisa
Comece a procurar todas as combinações e veja o que os eventos (padrões) funcionam...
Você como que cria um sistema comercial em modo automático
Então você meio que volta aos indicadores e otimizador.
Eu não sei...
Você pode imaginar qualquer coisa como uma série cronológica, há sempre tempo.
Mas se nenhum algoritmo de previsão da BP pode prever o preço de alguma forma, a resposta não é óbvia?
Rapazes, estava a pensar em que dados estão à procura de padrões? Eu li aqui sobre o ziguezague, a janela flutuante. O que são eles?
De acordo com o modelo de causa e efeito da mudança de preço. Causa - Efeito no preço. Qual é a causa da alteração de preços????
Modelo: Sorriso -> OI, Delta, Volume -> Preço -> Indicadores. Isto não é um modelo temporal, mas um modelo causal. Tudo o resto é falso. Boa sorte 17 Porque eu já falei demais :-)
Então, quem está nas facas para punir, sciccuns ?????
ou seja, você está voltando aos indicadores e otimizadores.
Porquê? Explique a sua cadeia lógica, como chegou a esta conclusão?
Eu proponho um conceito pelo qual você pode criar um TS de qualquer complexidade, de qualquer tipo em modo automático. Quem tem um conceito assim?
Proponho um conceito pelo qual TCs de qualquer complexidade, de qualquer tipo, podem ser criados automaticamente. Quem tem um conceito assim?
Quais são as vantagens desta abordagem?
Menos: O comerciante deve conhecer a essência do TS, e quais são as vantagens?
Já é hora de passar do argumento "você pode usar MO para prever ou não os movimentos de preços", você está empatando.
Eu tenho uma rede neural em funcionamento desde o início de Março. Assumindo que este não é um programa que eu inventei e que é verdade, aqui estão algumas informações importantes:
1. SIM, existem padrões e é possível treinar uma rede neural sobre eles.
2. Na prática, usando meu método, você pode obter uma precisão de resposta aceitável em apenas cerca de 1% das perguntas feitas. Simplesmente falando, se você perguntar à rede "onde estará o preço em 5 min - mais alto ou mais baixo?" a cada min-luz, a rede dará a resposta apenas 1 vez em cada 100. Se recolhermos todas as respostas mais tarde, parecerá ser 65-70% exacto. Estes resultados foram obtidos testando cada modelo, o teste inclui cerca de 100.000 perguntas, a partir daí obtemos 1000 respostas + tudo isto confirma o mercado real para o quinto mês.
Mas você não precisa esperar por uma resposta para cada 100 perguntas. Há uma maneira de obter uma resposta em cada candelabro. Estas respostas, é claro, com muito pouca "confiança" da rede. Na prática, se a rede for forçada a responder em cada castiçal, a suposição será apenas 51-52%, não é suficiente para negociar, mas dá uma chance de ver como ela pensa. Acontece que ele pensa de forma bastante adequada, ao nível de um comerciante iniciante. Se escalarmos suas respostas de 0 a 100, veremos onde ela está esperando a reversão, e onde ela espera a continuação da tendência.
4. O acima descrito refere-se à previsão para um determinado período de tempo, por exemplo, 5 minutos ou 5 horas. Portanto, cada modelo vê um "harmónico" específico e não o quadro completo. O movimento de preços consiste na soma de tais harmônicas. Se criarmos modelos com incrementos de um minuto, por exemplo, de 5 minutos a 60 minutos, podemos obter 55 respostas a cada vela de minuto. Estas respostas mostram qual harmônica é mais forte no momento. Com esta quantidade de dados é possível processá-los matematicamente e obter uma imagem mais volumosa.
Sim, 1 resposta para cada 100 perguntas de 65% de qualidade não é suficiente, mas é um resultado real, funciona! Talvez esta qualidade de previsão esteja perto do limite do caos real e você não vai conseguir mais, espero que não.
Pare já com os seguintes conhecimentos obtidos por experiência:
1. As citações são previsíveis.
2. As regularidades são muito poucas, mas elas estão lá!
3. O mercado não muda rapidamente. O 1% é bastante estável durante pelo menos um ano.
E seguindo os conselhos - não se prenda à resolução de um problema concreto como "como estabelecer uma parada ou uma tomada com uma rede neural", tente entender primeiro a natureza do objeto em questão. Depois disso, tente obter pelo menos algum resultado estável, qualquer!
O que posso dizer. O que me surpreende é a sua confiança no que está a dizer, por isso todos ouvem este rap feroz :-)
