Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1827
Fez uma comparação de métodos para estimar a importância do preditor.
Mesmo eles não podem ser avaliados objetivamente e os importantes não podem ser peneirados do lixo ((
Sobre o tema da aleatoriedade das citações e do lixo de entrada...
E é melhor voltar a testar imediatamente os modelos com novos dados)
estes não são carrapatos mas sim preços de fecho de 5min, demoro muito tempo a desenhar velas em R
Esse kloz é claro, mas se a volatilidade para o perdedor é maior que a do perdedor, então a expectativa do perdedor é maior que a metade.
Isto eu tomei como amostra para comparação. Mas é até para 891 linhas - 35 de reconversão é longo (cerca de um minuto). E se houver um milhão de filas e 100 colunas? Você pode sair e fumar por uma semana ou duas ))
O que tem isso a ver? Maldição... !!!!
Estou a dizer que o mercado tem de ser analisado de forma diferente, para procurar padrões de forma diferente, estou a dizer que as abordagens padrão não se aplicam ao mercado e é óbvio, nenhuma delas funciona!
Dei um exemplo de um padrão que nenhum dos métodos para trabalhar com séries temporais irá encontrar, existem milhares de tais padrões, apenas para vos dar um exemplo ... !!!!!!!
Não percebo do que estás a falar, só estás a tentar perceber o que se passa.
O contrário, começamos com carrapatos, barras, e uma série muito longa, que escalamos. O que você sugere? A sério, ainda não está claro.
Sintetizar regras que levam estritamente em conta alguns eventos específicos numa sequência específica, bem como o preço a que esses eventos ocorreram.
Aqui está um certo padrão
aqui está este padrão em preços
aqui está o mesmo padrão
Sintetizar regras de quê? Além de barras de carrapatos e volumes, não há nada, o resto é derivado de barras de carrapatos. Para obter as regras, você precisa analisar o BP. Há mais alguma coisa para além de barras de carrapatos para regras?
De que mais precisas?