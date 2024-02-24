Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1696
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Se você já tem R, por que não começa a treinar modelos nele? Então você não vai precisar de enguias e outras muletas! É para isso que é!
Se você já tem R, por que não começa a treinar modelos em R? Então você não vai precisar de nenhum Excel ou outras muletas!!!
Bem, agora chegamos ao mais interessante. Você acha que o otimizador Reshetov acabou de se tornar um bom otimizador ao usar estupidamente um sistema de vetores de referência? Mas não foi. A questão é que ele implementa um conjunto de algoritmos cercado por uma rede neural. Isto inclui a criação de partições invariantes e inteligentes da amostra de treino, etc. E uma vez sugeri tentar transferir a lógica do JPrediction para o mesmo R, mas esta ideia não foi apoiada, por isso é que permaneceu assim. Com o meu conhecimento, se ontem passei o dia todo a criar uma matriz pré-fabricada de um determinado tamanho, na qual tive de introduzir valores de outra tabela com base nos dados da terceira. Eu só fiz data.frame seis horas e só no final eu vi que é formado por colunas em contraste com a lista que é formada por linhas. Eu não tinha ninguém para me dizer o que fazer. E, a propósito, onde está o Doc? Já não o vejo há muito tempo.....
Merda))....
O que te faz pensar que é bom? Já o comparaste com outra coisa?
Merda))....
O que te faz pensar que é bom? Comparaste-o a mais alguma coisa? Com o que o comparaste?
Infelizmente, se você se lembra, todas as minhas tentativas de fazer uma análise comparativa com outros modelos, incluindo os modelos R, falharam. Porque o meu conjunto de dados era muito pequeno para os cavalheiros aqui. No entanto, para conduzir um experimento de comparação com pureza suficiente, preciso copiar o algoritmo JPrediction para R e fazer uma análise comparativa. E então você já pode melhorar os métodos de treinamento e os tipos de redes. Mas até agora estou a julgar o trabalho do optimizador apenas pela análise empírica. Estupidamente através da prática. Se ele (o otimizador) de fato é um fudge, então eu não consigo nem imaginar como alguém pode obter resultados impressionantes em outros sistemas, se este fudge me ajuda bastante a ganhar.
qual é exactamente o problema em comparar o JPrediction com outra coisa?
qual é exactamente o problema em comparar o JPrediction com outra coisa?
Então, aí tens. Não demorou muito até que a epopéia chegasse. Mais uma vez, estou convencido de que o dinheiro adora o silêncio. Embora neste momento eu veja uma boa oportunidade para entrar a um preço melhor. Posso estar a fazer um curto-circuito, não por muito tempo, por hoje.
qual é exactamente o problema em comparar o JPrediction com outra coisa?