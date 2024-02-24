Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1692

Evgeny Dyuka:
Ok, entendi. Acontece que se funcionar bem com desistências superiores a 0,5 então há muitas coisas desnecessárias no vector.

É uma espécie de... Não é tão desnecessário, é mais provável que ela apenas comece a memorizar, não generalizar. E aqui o abandono em cada época e cortar metade de seus neurônios, força-a a analisar informações sobre todos os neurônios (generalizar) porque não está claro quais neurônios serão cortados na próxima vez, e você precisa aprender mais.

 
Igor Makanu:

Não estou a discutir, eu é que sou o instigador.

Qual é o objectivo de discutir? Não vais partilhar comigo o teu lucro honestamente ganho, pois não?

))))


Quanto aos bancos, eles têm outros objectivos, mas posso dizer-vos que os bancos também perdem dinheiro, e regularmente ;)

Quanto às sociedades corretoras, os seus objectivos são diferentes. - eu diria que os objectivos também são diferentes.

SZS: Lembro-me da luta contra os hereges, agora é hora de descobrir quem tem razão e quem deve ser queimado na fogueira ))))


UPD: é hora de grandes histórias....


Aqui eu também fiz um gráfico, EA gera TS, TS não é perfeito, mas imho, este gráfico pode ser usado para trabalhos futuros

Não me parece, não é o ideal, mas pode ser útil para usar no futuro.

Porque no real você terá um risco maior, o que faz do TC um trapo vermelho inevitavelmente levando a um dreno.

 
Renat Akhtyamov:

Igor, o problema é que martin no provador e no real não são a mesma coisa.

Porque no real você aumenta o risco, o que torna o TS um trapo vermelho inevitavelmente levando ao fracasso.

fuh....

Acho que já escrevi, perguntei sobre gestão de posições, a resposta foi apenas martin-martin.

meus gráficos são de contra-fechamento de limite, se ho - então o testador encontrou o sistema de ordem ideal - olhei na última vez que o fiz, o indicador de ascensão foi adicionado, quando eu precisava depurar o código

aqui vamos nós - teste + avançar - agora usando carrapatos reais



e o objetivo deste gráfico não é o bom gráfico de equilíbrio, mas a busca automática por estas maravilhas, porra!

SZS: A comunicação do fórum é algo, qualquer pergunta será respondida, mas infelizmente a resposta será preparada com antecedência ))))

Woah, a EA encontrou uma forma de trabalhar com encomendas, parou a optimização


e minha pergunta porque alguns EAs passam nos testes futuros, enquanto outros não, e como determinar esta.... estas são todas as respostas: "martin, por amor de Deus".

Igor Makanu:

fuh....


Há aí algum relatório com números... por favor?

Esse é o tipo de coisa que se atira por aí:
Тем, кто уверен, что все советники с мартином сливают.
  • 2013.05.15
  • www.mql5.com
Можно ли надеяться, что данный экземпляр советника с мартином проработает без слива несколько лет...
 
onedollarusd:

Há algum relatório com números...?

Sim, há.

Eu parei a otimização, este relatório do testador será enviado para o PM, você pode analisá-lo

Optimization 2018.01.01 - 2019.05.01 , em seguida, teste com a imagem acima, teste por carrapatos reais

Não sei, não sei, tenho de ir a fóruns de jogadores, lá tenho cálculos e probabilidades, e sistemas de apostas... Acho que vou encontrar mais informações

 
Igor Makanu:

sim, há

Não sei como verificar a probabilidade de uma perda, e pergunto como não perder mesmo que o TS tenha passado no teste de avanço.

Acho que não consigo encontrar mais informações. Acho que posso encontrar mais informações

Está tudo aí.
 
Igor Makanu:

fuh....

Acho que já escrevi, perguntei sobre gestão de posições, tudo o que recebi foi um martin martin

Onde está o martin? O meu gráfico é um contra limite próximo, se CHO - então o testador encontrou o sistema de ordem ideal...

Não, isso não vai funcionar, pelo menos optimize o sistema sem MM primeiro, e se for para a frente será de alguma forma no mais (ASR>2), então optimize separadamente MM e execução, todos juntos optimizar - o caminho para a falha. Em geral, optimizar é uma coisa mais lamechas, mas como...

 
Kesha Rutov:

Não, isso não vai funcionar, pelo menos optimize o sistema sem MM primeiro, e se estiver no formard, então optimize separadamente mm e execução, todos juntos optimizar - o caminho para a falha. Em geral, a optimização é uma coisa mais lamechas, mas como...

Eu não desenvolvo TS para fundos de hedge e bancos, talvez suas tarefas sejam diferentes, isso pode ser um mal-entendido

vamos encurtar a nossa conversa para uma pergunta bem estabelecida - você tem um estado?

tenho uma no processo de pesquisa, mas presumo que você tem uma que funciona e pode compartilhar sua experiência real?

Acho que não preciso de aprender a testar o TS, há muito tempo que estudo este tópico. E para explicar pela 101ª vez que lhe chamas MM, esta é a tua generalização, e nem te apercebes que fechar o lucro a tempo é tão complicado como não deixar que as perdas diminuam - simplesmente não o consigo dizer.

 
Igor Makanu:

Eu não desenvolvo TS para fundos hedge e bancos, talvez as suas tarefas sejam diferentes, isto pode ser um mal-entendido

Vamos encurtar a nossa conversa para uma pergunta bem estabelecida - você tem um steute?

tenho uma no processo de pesquisa, mas presumo que você tem uma que funciona e pode compartilhar sua experiência real?

Eu não acho que valha a pena me ensinar como testar o TS, eu tenho estudado este tópico há muito tempo, mas para explicar pela 101ª vez que você o chama de MM, esta é a sua generalização, e você nem sabe que fechar o lucro a tempo é tão desafiador quanto não deixar o prejuízo passar - eu simplesmente não posso dizer.

o destacado mostra a contradição que cria o problema.

Você mesmo deve estudar gestão de dinheiro ou ouvir conselhos.

Como fechar um lucro a tempo é algo que a análise só pode explicar

No entanto, o MO desliga o mercado analisando pensamentos a todo o vapor e também cria a base da inacreditabilidade na análise
 
Eu não sou seu cliente, se você é um analista técnico, eu não sou seu cliente - só a análise técnica é que pode explicar:

O destacado mostra uma contradição que cria o problema.

não há problema, o único problema é a sua visão, você simplesmente não a pesquisou e não sabe onde procurar

Renat Akhtyamov:

Você mesmo deve pesquisar o tópico de gestão de dinheiro ou ouvir conselhos.

ir para

conselho? .... devemos começar um tópico sobre o estado? - se não, não vale a pena discutir isso.

Renat Akhtyamov:

Não tenho ideia de como fechar os lucros a tempo - só a análise é capaz de explicar

Porquê análise técnica? É apenas uma salada de palavras? - Por que não podemos encontrá-lo por experiência? - Onde está a prova?

Renat Akhtyamov:
 entretanto o MO desliga o mercado analisando pensamentos a toda velocidade e também cria a base da inacreditabilidade na análise

ou o estado ou novamente sobre as perspectivas - não sei, o que estamos sequer a discutir? .... Ah, sim eu me lembro, "veículos mais pesados que o ar não podem voar" - então alguém famoso justificou sua visão do progresso tecnológico, e você é o mesmo? Você é um especialista em EM? - Se você é um especialista em análise técnica, infelizmente, eu não sou seu cliente.

