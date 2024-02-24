Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1692
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Ok, entendi. Acontece que se funcionar bem com desistências superiores a 0,5 então há muitas coisas desnecessárias no vector.
É uma espécie de... Não é tão desnecessário, é mais provável que ela apenas comece a memorizar, não generalizar. E aqui o abandono em cada época e cortar metade de seus neurônios, força-a a analisar informações sobre todos os neurônios (generalizar) porque não está claro quais neurônios serão cortados na próxima vez, e você precisa aprender mais.
Não estou a discutir, eu é que sou o instigador.
Qual é o objectivo de discutir? Não vais partilhar comigo o teu lucro honestamente ganho, pois não?
))))
Quanto aos bancos, eles têm outros objectivos, mas posso dizer-vos que os bancos também perdem dinheiro, e regularmente ;)
Quanto às sociedades corretoras, os seus objectivos são diferentes. - eu diria que os objectivos também são diferentes.
SZS: Lembro-me da luta contra os hereges, agora é hora de descobrir quem tem razão e quem deve ser queimado na fogueira ))))
UPD: é hora de grandes histórias....
Aqui eu também fiz um gráfico, EA gera TS, TS não é perfeito, mas imho, este gráfico pode ser usado para trabalhos futuros
Não me parece, não é o ideal, mas pode ser útil para usar no futuro.
Porque no real você terá um risco maior, o que faz do TC um trapo vermelho inevitavelmente levando a um dreno.
Igor, o problema é que martin no provador e no real não são a mesma coisa.
Porque no real você aumenta o risco, o que torna o TS um trapo vermelho inevitavelmente levando ao fracasso.
fuh....
Acho que já escrevi, perguntei sobre gestão de posições, a resposta foi apenas martin-martin.
meus gráficos são de contra-fechamento de limite, se ho - então o testador encontrou o sistema de ordem ideal - olhei na última vez que o fiz, o indicador de ascensão foi adicionado, quando eu precisava depurar o código
aqui vamos nós - teste + avançar - agora usando carrapatos reais
e o objetivo deste gráfico não é o bom gráfico de equilíbrio, mas a busca automática por estas maravilhas, porra!
SZS: A comunicação do fórum é algo, qualquer pergunta será respondida, mas infelizmente a resposta será preparada com antecedência ))))
Woah, a EA encontrou uma forma de trabalhar com encomendas, parou a optimização
e minha pergunta porque alguns EAs passam nos testes futuros, enquanto outros não, e como determinar esta.... estas são todas as respostas: "martin, por amor de Deus".
fuh....
Há aí algum relatório com números... por favor?Esse é o tipo de coisa que se atira por aí:#32
Há algum relatório com números...?
Sim, há.
Eu parei a otimização, este relatório do testador será enviado para o PM, você pode analisá-lo
Optimization 2018.01.01 - 2019.05.01 , em seguida, teste com a imagem acima, teste por carrapatos reais
Não sei, não sei, tenho de ir a fóruns de jogadores, lá tenho cálculos e probabilidades, e sistemas de apostas... Acho que vou encontrar mais informações
sim, há
Não sei como verificar a probabilidade de uma perda, e pergunto como não perder mesmo que o TS tenha passado no teste de avanço.
Acho que não consigo encontrar mais informações. Acho que posso encontrar mais informações
fuh....
Acho que já escrevi, perguntei sobre gestão de posições, tudo o que recebi foi um martin martin
Onde está o martin? O meu gráfico é um contra limite próximo, se CHO - então o testador encontrou o sistema de ordem ideal...
Não, isso não vai funcionar, pelo menos optimize o sistema sem MM primeiro, e se for para a frente será de alguma forma no mais (ASR>2), então optimize separadamente MM e execução, todos juntos optimizar - o caminho para a falha. Em geral, optimizar é uma coisa mais lamechas, mas como...
Não, isso não vai funcionar, pelo menos optimize o sistema sem MM primeiro, e se estiver no formard, então optimize separadamente mm e execução, todos juntos optimizar - o caminho para a falha. Em geral, a optimização é uma coisa mais lamechas, mas como...
Eu não desenvolvo TS para fundos de hedge e bancos, talvez suas tarefas sejam diferentes, isso pode ser um mal-entendido
vamos encurtar a nossa conversa para uma pergunta bem estabelecida - você tem um estado?
tenho uma no processo de pesquisa, mas presumo que você tem uma que funciona e pode compartilhar sua experiência real?
Acho que não preciso de aprender a testar o TS, há muito tempo que estudo este tópico. E para explicar pela 101ª vez que lhe chamas MM, esta é a tua generalização, e nem te apercebes que fechar o lucro a tempo é tão complicado como não deixar que as perdas diminuam - simplesmente não o consigo dizer.
Eu não desenvolvo TS para fundos hedge e bancos, talvez as suas tarefas sejam diferentes, isto pode ser um mal-entendido
Vamos encurtar a nossa conversa para uma pergunta bem estabelecida - você tem um steute?
tenho uma no processo de pesquisa, mas presumo que você tem uma que funciona e pode compartilhar sua experiência real?
Eu não acho que valha a pena me ensinar como testar o TS, eu tenho estudado este tópico há muito tempo, mas para explicar pela 101ª vez que você o chama de MM, esta é a sua generalização, e você nem sabe que fechar o lucro a tempo é tão desafiador quanto não deixar o prejuízo passar - eu simplesmente não posso dizer.
o destacado mostra a contradição que cria o problema.
Você mesmo deve estudar gestão de dinheiro ou ouvir conselhos.
Como fechar um lucro a tempo é algo que a análise só pode explicarNo entanto, o MO desliga o mercado analisando pensamentos a todo o vapor e também cria a base da inacreditabilidade na análise
O destacado mostra uma contradição que cria o problema.
não há problema, o único problema é a sua visão, você simplesmente não a pesquisou e não sabe onde procurar
Você mesmo deve pesquisar o tópico de gestão de dinheiro ou ouvir conselhos.
ir para
conselho? .... devemos começar um tópico sobre o estado? - se não, não vale a pena discutir isso.
Não tenho ideia de como fechar os lucros a tempo - só a análise é capaz de explicar
Porquê análise técnica? É apenas uma salada de palavras? - Por que não podemos encontrá-lo por experiência? - Onde está a prova?
entretanto o MO desliga o mercado analisando pensamentos a toda velocidade e também cria a base da inacreditabilidade na análise
ou o estado ou novamente sobre as perspectivas - não sei, o que estamos sequer a discutir? .... Ah, sim eu me lembro, "veículos mais pesados que o ar não podem voar" - então alguém famoso justificou sua visão do progresso tecnológico, e você é o mesmo? Você é um especialista em EM? - Se você é um especialista em análise técnica, infelizmente, eu não sou seu cliente.