Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1691
Como o grande e inigualável Alexander escreveu (e continua a escrever no Smradlab) você precisa trabalhar com o tempo do mercado, e todos nós ficaremos felizes
Esta é uma verdade imutável que deve ser aprendida como o "Pai Nosso" e repetida enquanto se senta no monitor.A compreensão vem depois, primeiro - fé inabalável
Lembro-me do filme sobre Shurik, que perfurava o tempo e o espaço).
sobre a teoria do jogo, mas como se estivesse nos dedos, como aplicado ao MdE.
O que é que fazemos normalmente?
Aqui está um jogo de cartas, aqui está um NS, e nós imediatamente limitamos o NS pelas regras, mas não pelas regras do jogo, mas pela nossa visão, então nós só jogamos da menor carta e jogamos uma carta de cada vez... meu pai me ensinou isso. por isso começámos a treinar e conseguimos uma espécie de jogo de cartas treinado...
O que está certo, em termos de combinatórias: regras gerais do jogo e do alvo - o número de vitórias, e como NS estará lá com a menor carta para jogar ou para virar exclusivamente trunfos... porque devemos interferir? - o objetivo é o número máximo de vitórias
que é sobre a forma primitiva como nos ensinaram... Eu esqueci o nome do software que venceu todos os jogos Atari - com força bruta e mesmo sem conhecimento das regras do jogo - ao analisar os pixels na tela, ao que parece - eu poderia estar errado aqui e ler há muito tempo
Então, dois ou três vão sentar-se contra a NS... E ser despojado até ao osso. NS não precisa do máximo de vitórias em tantos jogos quanto possível. É sobre o máximo retorno do investimento. NS pôs algo em risco e pode fazer tudo em certas situações. Mas NS tem de saber contra quem ele está a jogar, até ao fim. Mais sobre o póquer do que sobre o tolo. Também há ali equidade... A vitória vai para quem quer que explore os adversários. Se o nível for alto.
Como dizem na internet: Você pode jogar contra Phil Ivey e vencê-lo, mas vai perder na distância. Porquê? Ele sabe comojogar contigo pelo que já mostraste em jogos anteriores. E você não sabe como jogar contra ele. Elenão estáa jogar às cartas, ele está a jogar contigo.
Para jogar e ganhar, você tem que saber o seu risco. Onde você pode arriscar tudo e contra quem e quando, e onde você está melhor não se sentar à mesa!Quando se sentar à mesa, saiba quando deve sair.
Em Dence há um parâmetro chamado Dropout.
Descrição:
O dropout consiste em definir aleatoriamente uma taxa de fração de unidades de entrada a 0 em cada atualização durante o tempo de treinamento, o que ajuda a evitar o excesso de ajustes.
Eu não entendo o significado deste parâmetro, mas parece ser uma espécie de luta contra o excesso de equipamento. Então, se você aumentar, a qualidade do treinamento aumenta. Mas se você aumentar mais de 0,5, TensorFlow começa a reclamar:
AVISO:fluxo tensor:Grande taxa de desistência: Por favor, certifique-se de que esta é a intenção.
E é depois de 0,5 que começa a mais alta qualidade.
Alguém percebe porque é que isto é e o que é?
Eu estou longe de ser um especialista em neurônios, masDropout é uma espécie de regularização, então é para evitar o supertreinamento, quando o treinamento de um neurônio uma parte dos neurônios é zerada (morta), é feito para que o neurônio possa generalizar melhor e não concentrar muita informação em um neurônio. 0,5 é provavelmente o limite máximo para zerar o número de neurônios
Duvido que possa confirmar este "axioma" - sei que está escrito em cada "vedação".
Já não leio cercas há muito tempo. MM é uma espécie de "cosmética", não pode trazer uma relação lucro/risco real para o lado positivo, mas pode criar tal ilusão no fundo do poço.
É claro que desmontar todas as formas possíveis de enganar um comerciante não é realista, em várias organizações até as mais legais já o fizeram. Mas no exemplo do martin é fácil de mostrar, embora provavelmente não para todos.
Tomemos por exemplo 2TS com séries idênticas de entradas aleatórias, TP/CL idênticas, mas a primeira tem um lote constante, e a segunda, se a troca anterior está perdendo - nós a dobramos.
Aqui está um dos exemplos aleatórios.
Como se pode ver, foi criada uma ilusão de perfil a partir do primeiro ASR <0, enquanto o segundo tem ASR >3 - um milagre!
tudo é claro, já foi testado e testado muitas vezes.
milagres no final
daí a avalanchea avalanche não é feita de cocó, mas sim de um foco na incapacidade de realizar a análise, ou seja, uma ênfase na aleatoriedade dos movimentos de preços
Eu não sou especialista em neurônios, masdesistência é uma espécie de regularização, então quando você treina um neurônio, alguns dos neurônios são esvaziados (mortos), isto é feito para que o neurônio possa generalizar melhor e não concentrar muita informação em um neurônio. 0,5 é provavelmente o limite máximo de esvaziamento de neurônios
Não estou a discutir, eu sou o instigador.
Qual é o objectivo de discutir? Não vais partilhar comigo o teu lucro honestamente ganho, não estou a prometer compensar as tuas perdas?
))))
Quanto aos bancos, eles têm outros objectivos, mas posso dizer-vos que os bancos também perdem dinheiro, e regularmente ;)
Quanto às sociedades corretoras, os seus objectivos são diferentes. - eu diria que os objectivos também são diferentes.
SZS: Lembro-me da luta contra os hereges, agora é hora de descobrir quem tem razão e quem deve ser queimado na fogueira ))))
UPD: é hora de grandes histórias....
Eu fiz um gráfico semelhante, a própria EA gera TS, TS não é perfeito, mas imho, este gráfico pode ser usado para trabalhos futuros