Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1691

Novo comentário
 
Maxim Dmitrievsky:

Como o grande e inigualável Alexander escreveu (e continua a escrever no Smradlab) você precisa trabalhar com o tempo do mercado, e todos nós ficaremos felizes

Esta é uma verdade imutável que deve ser aprendida como o "Pai Nosso" e repetida enquanto se senta no monitor.

A compreensão vem depois, primeiro - fé inabalável

Lembro-me do filme sobre Shurik, que perfurava o tempo e o espaço).

[Excluído]  
Igor Makanu:

sobre a teoria do jogo, mas como se estivesse nos dedos, como aplicado ao MdE.

O que é que fazemos normalmente?

Aqui está um jogo de cartas, aqui está um NS, e nós imediatamente limitamos o NS pelas regras, mas não pelas regras do jogo, mas pela nossa visão, então nós só jogamos da menor carta e jogamos uma carta de cada vez... meu pai me ensinou isso. por isso começámos a treinar e conseguimos uma espécie de jogo de cartas treinado...

O que está certo, em termos de combinatórias: regras gerais do jogo e do alvo - o número de vitórias, e como NS estará lá com a menor carta para jogar ou para virar exclusivamente trunfos... porque devemos interferir? - o objetivo é o número máximo de vitórias


que é sobre a forma primitiva como nos ensinaram... Eu esqueci o nome do software que venceu todos os jogos Atari - com força bruta e mesmo sem conhecimento das regras do jogo - ao analisar os pixels na tela, ao que parece - eu poderia estar errado aqui e ler há muito tempo

Então, dois ou três vão sentar-se contra a NS... E ser despojado até ao osso. NS não precisa do máximo de vitórias em tantos jogos quanto possível. É sobre o máximo retorno do investimento. NS pôs algo em risco e pode fazer tudo em certas situações. Mas NS tem de saber contra quem ele está a jogar, até ao fim. Mais sobre o póquer do que sobre o tolo. Também há ali equidade... A vitória vai para quem quer que explore os adversários. Se o nível for alto.

Como dizem na internet: Você pode jogar contra Phil Ivey e vencê-lo, mas vai perder na distância. Porquê? Ele sabe comojogar contigo pelo que já mostraste em jogos anteriores. E você não sabe como jogar contra ele. Elenão estáa jogar às cartas, ele está a jogar contigo.

Para jogar e ganhar, você tem que saber o seu risco. Onde você pode arriscar tudo e contra quem e quando, e onde você está melhor não se sentar à mesa!

Quando se sentar à mesa, saiba quando deve sair.
 

Em Dence há um parâmetro chamado Dropout.
Descrição:
O dropout consiste em definir aleatoriamente uma taxa de fração de unidades de entrada a 0 em cada atualização durante o tempo de treinamento, o que ajuda a evitar o excesso de ajustes.

Eu não entendo o significado deste parâmetro, mas parece ser uma espécie de luta contra o excesso de equipamento. Então, se você aumentar, a qualidade do treinamento aumenta. Mas se você aumentar mais de 0,5, TensorFlow começa a reclamar:
AVISO:fluxo tensor:Grande taxa de desistência: Por favor, certifique-se de que esta é a intenção.

E é depois de 0,5 que começa a mais alta qualidade.

Alguém percebe porque é que isto é e o que é?

 
Evgeny Dyuka:

O Dence tem um tal parâmetro Dropout.
Descrição:
O dropout consiste em definir aleatoriamente uma taxa de fração de unidades de entrada a 0 em cada atualização durante o tempo de treinamento, o que ajuda a evitar o excesso de ajustes.

Eu não entendo o significado deste parâmetro, mas parece ser uma espécie de luta contra o excesso de equipamento. Então, se você aumentar, a qualidade do treinamento aumenta. Mas se você aumentar mais de 0,5, TensorFlow começa a reclamar:
AVISO:fluxo tensor:Grande taxa de desistência: Por favor, certifique-se de que esta é a intenção.

É depois de 0,5 que a qualidade começa.

Quem sabe porquê e o que é?

Eu estou longe de ser um especialista em neurônios, masDropout é uma espécie de regularização, então é para evitar o supertreinamento, quando o treinamento de um neurônio uma parte dos neurônios é zerada (morta), é feito para que o neurônio possa generalizar melhor e não concentrar muita informação em um neurônio. 0,5 é provavelmente o limite máximo para zerar o número de neurônios

 
Igor Makanu:

Duvido que possa confirmar este "axioma" - sei que está escrito em cada "vedação".

Já não leio cercas há muito tempo. MM é uma espécie de "cosmética", não pode trazer uma relação lucro/risco real para o lado positivo, mas pode criar tal ilusão no fundo do poço.

É claro que desmontar todas as formas possíveis de enganar um comerciante não é realista, em várias organizações até as mais legais já o fizeram. Mas no exemplo do martin é fácil de mostrar, embora provavelmente não para todos.

Tomemos por exemplo 2TS com séries idênticas de entradas aleatórias, TP/CL idênticas, mas a primeira tem um lote constante, e a segunda, se a troca anterior está perdendo - nós a dobramos.

Aqui está um dos exemplos aleatórios.

Como se pode ver, foi criada uma ilusão de perfil a partir do primeiro ASR <0, enquanto o segundo tem ASR >3 - um milagre!

 
Kesha Rutov:

Há muito tempo que não leio as vedações. MM é uma espécie de "cosmética", a verdadeira relação lucro/risco que não pode trazer para o preto, mas pode criar uma tal ilusão no fundo.

Claro que desmontar todas as formas possíveis de enganar um comerciante não é realista, em várias organizações até mesmo as mais legais já o fizeram. Mas no exemplo do martin é fácil de mostrar, embora provavelmente não para todos.

Tomemos por exemplo 2TS com séries idênticas de entradas aleatórias, TP/CL idênticas, mas a primeira tem um lote constante, e a segunda, se a troca anterior está perdendo - nós a dobramos.

Aqui está um dos exemplos aleatórios.

Como podemos ver, a ilusão de rentabilidade foi criada a partir do primeiro ASR <0 e o segundo tem ASR >3 maravilhas!

tudo é claro, já foi testado e testado muitas vezes.

 
Kesha Rutov:

Há muito tempo que não leio as vedações. MM é uma espécie de "cosmética", a verdadeira relação lucro/risco que não pode trazer para o preto, mas pode criar uma tal ilusão no fundo.

Claro que desmontar todas as formas possíveis de enganar um comerciante não é realista, em várias organizações até mesmo as mais legais já o fizeram. Mas no exemplo do martin é fácil de mostrar, embora provavelmente não para todos.

Tomemos por exemplo 2TS com séries idênticas de entradas aleatórias, TP/CL idênticas, mas a primeira tem um lote constante, e a segunda, se a troca anterior está perdendo - nós a dobramos.

Aqui está um dos exemplos aleatórios.

Como você pode ver, uma ilusão de proficiência foi criada a partir do primeiro ASR <0 e o segundo tem ASR >3 Milagres!

milagres no final

daí a avalanche

a avalanche não é feita de cocó, mas sim de um foco na incapacidade de realizar a análise, ou seja, uma ênfase na aleatoriedade dos movimentos de preços
 
mytarmailS:

Eu não sou especialista em neurônios, masdesistência é uma espécie de regularização, então quando você treina um neurônio, alguns dos neurônios são esvaziados (mortos), isto é feito para que o neurônio possa generalizar melhor e não concentrar muita informação em um neurônio. 0,5 é provavelmente o limite máximo de esvaziamento de neurônios

Ok, entendi. Acontece que se funcionar bem com desistências superiores a 0,5 então há muita redundância no vetor.
 
Igor Makanu:

Está tudo claro, já foi feito, por assim dizer, mais do que uma vez.

Então porque é que estão a discutir?

É o ABC, se você tenta conseguir um emprego em um banco ou fundo de hedge e diz que você otimiza estratégias através do backtester, e mesmo com toda a coragem (mm, execução, etc.) será uma marca negra, eles não vão levá-lo nem mesmo para a província DC.

 
Kesha Rutov:

Então sobre o que é que estão a discutir?

É o alfabeto, se você tenta conseguir um emprego em um banco ou fundo de hedge e diz que você otimiza estratégias através do backtester, e mesmo com toda a coragem (mm, execução, etc.) será uma marca negra, nem mesmo na corretora provincial.

Não estou a discutir, eu sou o instigador.

Qual é o objectivo de discutir? Não vais partilhar comigo o teu lucro honestamente ganho, não estou a prometer compensar as tuas perdas?

))))


Quanto aos bancos, eles têm outros objectivos, mas posso dizer-vos que os bancos também perdem dinheiro, e regularmente ;)

Quanto às sociedades corretoras, os seus objectivos são diferentes. - eu diria que os objectivos também são diferentes.

SZS: Lembro-me da luta contra os hereges, agora é hora de descobrir quem tem razão e quem deve ser queimado na fogueira ))))


UPD: é hora de grandes histórias....


Eu fiz um gráfico semelhante, a própria EA gera TS, TS não é perfeito, mas imho, este gráfico pode ser usado para trabalhos futuros

1...168416851686168716881689169016911692169316941695169616971698...3399
Novo comentário