Um livro interessante sobre o assunto
Modelos Preditivos: Explorar, Explicar e Depurar
https://pbiecek.github.io/PM_VEE/
Finalmente, gostaríamos de assinalar que, neste livro, mostramos
-como determinar as características que afetam a previsão do modelo para uma única observação. Em particular, apresentamos a teoria e exemplos de métodos que podem ser usados para explicar a previsão como gráficos de quebra, perfis ceteris paribus, aproximações de modelos locais, ou valores Shapley.
- Neste contexto, utilizamos uma série demétodos para examinar modelos de aprendizagem com máquinas totalmente treinadas como um todo. Em particular, revisamos a teoria e exemplos de métodos que podem ser usados para explicar o desempenho do modelo globalmente, como gráficos de dependência parcial, gráficos de importância variável, e outros.
-gráficos que podem ser usados para apresentar informações chave de uma forma rápida.
-ferramentas e métodos para a comparação de modelos.
-trechos de código para R e Python que explicam como usar os métodos descritos.
Poroutro lado ,neste livro, não nos concentramos em
-qualquer modelo específico. As técnicas apresentadas são agnósticos de modelo e não fazem nenhuma suposição relacionada com a estrutura do modelo.
-exploração de dados. Existem livros muito bons sobre este tema, como R for Data Science http://r4ds.had.co.nz/ ou TODO
-o processo de construção do modelo. Há também livros muito bons sobre este tema, ver Uma Introdução ao Aprendizado Estatístico por Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie e Robert Tibshiranihttp://www-bcf.usc.edu/~gareth/ISL/ ou TODO
-quaisquer ferramentas particulares para a construção de modelos. Estes são discutidos, por exemplo, na Applied Predictive Modeling de Max Kuhn e Kjell Johnsonhttp://appliedpredictivemodeling.com/.
Tenho uma coisa específica, está na sua própria mente... Tenho um estudo interessante sobre entropia máxima hoje.
estudo interessante sobre entropia máxima que vi hoje, como usar a entropia para determinar os inputs (parte 2 do artigo), gostei
O que está a faltar no meu aparentemente. Eu até inventei quase a mesma coisa, mas não consegui articulá-la. É um pouco apoiado pela teoria.
também mostra que mercados diferentes são previstos de forma diferente, por isso se está tudo numa pilha... Não sei
https://robotwealth.com/shannon-entropy/
Voltando ao artigo. Se filtrar o ruído por ziguezague, este método agrupa os sinais quase perfeitamente. Além disso, ele mostra o futuro, ou seja, os valores são adicionados à frente, de modo que, em alguns casos, ele pode anular o excesso de ziguezague
Vermelho no topo - comprar, verde - vender.
E foi assim sem o ziguezague.
O que pode substituir o ziguezague por não redesenhar? Deve mostrar sinais binários a subir ou a descer 1:-1
Experimente estehttps://www.mql5.com/ru/code/20143
Eu não sei como verificar, eu queria obter 1 - 0 sinais, é por isso que eu notei isso.
Bem, também é um ziguezague, e no final é um ziguezague. E é feito de forma incorrecta, deveria ser assim
sempre redraws o final, tente o meu quase ZZ - quase porque não é tão bom, mas não redesenha o topohttps://www.mql5.com/ru/forum/318267#comment_12508440
Obrigado, eu vou dar uma olhada.
aqui é reescrito no subconjunto +1 e -1 saídas, só não testou como funciona on-line, mas acho que sem problemas
Vou testar os dois mais tarde. Esta apenas requer que cada barra seja mostrada e não apenas extrema.
Óptimo, obrigado. Ou seja, empata até à última barra, sem necessidade de actualizar depois?