Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 145
Concordo que é um problema, há semanas que ando a agarrá-lo...
E quanto ao corte, por favor, também não percebo...
Está bem. Pelo seu exemplo.
Ooh!!! isso é diferente, agora tudo está cristalino :)
1) Você pode reduzir o tamanho da janela várias vezes, então as seções serão menos similares em cada fatia
2) Você pode aumentar ao máximo aspausas, o que também eliminaria um pouco desuavização
A primeira coisa a determinar é: que tipo de horizonte de previsão você precisa. Isto vai determinar a profundidade da história que você precisa investigar.
Veja gráficos de tendências com uma profundidade histórica de 3000, 1000, 300 e 150 barras (AUDUSD/H1).
As fotos foram inseridas na ordem inversa.
E para 3000 barras a direcção é "Para cima".
Para mais curtos
Se eu estiver interessado no horizonte de previsão de 24 barras (um dia) não preciso olhar para 3000 barras ao contrário. 300 barras seria suficiente.
Boa sorte.
Eu acho questionável a ideia de prever 24 passos à frente.
Tanto na classificação como na regressão você deve sempre prever exatamente UM passo à frente, mas por exemplo em H1, H4 e D1. Ao negociarmos no H1 teremos 4 e 24 passos à frente nas previsões para o H1.
O ideal seria que a TF fosse feita artificialmente a partir do quociente subjacente. No meu exemplo carregamos H1 e não tiramos outros do terminal. Usando esta abordagem não vamos obter D1 ligado a 00:00, mas estritamente 24 horas antes da hora atual.
Depende do que estamos a prever. Por exemplo, uma previsão de tendência de 24 horas é bastante satisfatória (a curva é muito suave). Isto é, quando você precisa ver o FORMULÁRIO da curva sem nenhum requisito especial de precisão.
Caso contrário, o seu exemplo é absolutamente correcto (como princípio). E a opção de janela deslizante (24 horas) também é muito funcional. Muita coisa depende dos detalhes.
Boa sorte.
Pergunta rápida...
Tenho feito uma distribuição de preços, ou seja, um vector regular, e recebo uma espécie de perfil de mercado, mas posso construir um perfil de volume real, ou seja, ligar o preço ao volume na distribuição?
Há indicadores que pegam no preço e no volume e constroem um gráfico geral. E a distribuição pode ser calculada para isso. Por exemplo, Chaikin Oscillator ou alguns outros indicadores na pasta Indicador/Volumes. Mas em forex serão os volumes de tick, não os reais. Embora eles se correlacionem, ainda é ruim, é melhor procurar por volumes reais na bolsa de valores.
Eu não negoceio forex, nem estou familiarizado com Metatrader :)
Eu gostaria de experimentar com perfis diferentes em P, eu simplesmente não entendo como construir uma distribuição de dois vetores
Não tem que ser os volumes, é um começo, você pode colocar qualquer coisa no perfil, mas tem que estar ligado ao preço e isso significa dois vetores