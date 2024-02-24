Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1369
Então não há nada a dizer, já que ninguém vai querer isso. Interessado? Sim, mas é improvável que alguém o ponha em prática, eles dirão tagarelice Ha Ha Ha. E tu és o único que resta aqui, Maxim, assustando toda a gente com a tua presença de sabe-tudo. Esta é uma das características fundamentais do campo da aprendizagem de máquinas. Só há três deles. Três postulados que eu queria falar no meu vídeo, que certamente virá um dia. Aí vos digo porque é que o conselho que dão é interessante, mas ninguém o vai usar. Raramente eles o escutarão. O problema do MO é que o pesquisador não acerta.
Então...
O meu conselho é usado perfeitamente, depois esquecem-se que é meu e começam a pensar que inventaram... é normal, é assim que o cérebro funciona.
Eles escutam porque eu leio livros e forneço informações imparciais com links para fontes primárias, e não apenas tretas absurdas.Ultimamente tenho estudado apenas em inglês, já que quase ninguém aqui o fala, por isso parei de dar informações super interessantes de várias fontes.
E você é o único que resta aqui, Maxim, assustando a todos com a sua presença de um só homem sabe-tudo.
Mas este é o graal:
Quase todos nós estamos condenados ao fracasso, todos nós visamos o impossível e vamos nos arrepender amargamente.
Acredito que a maioria de nós está destinada a um lugar no depósito de lixo. Os fortes serão os que retiram os ossos dos fracos. Os inteligentes vão ganhar esse osso às cartas dos fortes.
Agora, este é o graal:
É um teste de brilho de monitor - no meu computador de trabalho a tela é preta e eu pensei que era uma piada, mas depois no meu netbook eu vi a foto...
Mas é interessante saber como são seleccionados os modelos? Que critérios são usados para decidir que um modelo é melhor do que o outro? Eu tenho um método incondicional e é bastante interessante. Pelo menos peneira os maus. Mas entre os bons não encontro nem um nem o outro.
Se o fizer à mão, o primeiro passo são os rácios financeiros.
Segunda etapa, estabilidade de classificação no tempo e métricas do modelo.
A terceira etapa é a estrutura do modelo.
Quarta etapa - melhorando a estrutura dos modelos selecionados/extraindo informações potencialmente úteis.
Quinta etapa - formando um novo modelo.
A festa não pode durar a noite toda, e exactamente à meia-noite a carruagem transformou-se numa abóbora. (
Triste. Um erro no cálculo ou na interpretação do resultado?
O resultado da previsão ingênua de EUR/USD fecha M1 mv(11) valores para 6 pontos à frente. NS você aprendeu honestamente previsões ingênuas, é uma pena que não seja o suficiente para negociar.
Ultimamente estudo apenas em inglês, pois quase ninguém aqui o fala, então parei para lançar informações super interessantes de diferentes fontes.
Eu uso tradutor de página inteira em cromo, é mais ou menos compreensível).
Então atira os links. Alguém ou outra pessoa será útil.
Mais alguém usa python além do Yuri? é o conector para mt5 super simples e fácil? sem nenhuma dll e outros disparates
eu estava a pensar em escrever um artigo