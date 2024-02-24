Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1374
Isto é, o alinhamento é captado pelo método sugerido pelo Vladimir?
Provavelmente não é bem o que eu pensava que ia ser. Não sei, não o usei, tenho de ler a ajuda.Há algum lugar para ler sobre estes parâmetros?
Estes pesos podem ser alimentados não só para o impulsionador, mas também para o caso da floresta e NS. Aparentemente, a metodologia é comum a todos os sistemas MoD.Quando se treina em 30000 linhas, o teste parece melhor do que quando se treina em 80000 linhas. Em 80000 há menos negócios e o erro é maior. Eu tentei diminuir o peso proporcionalmente (de 1 para fresco para 0,5 para velho) e os resultados são quase os mesmos.
A primeira experiência com a diminuição da influência de dados antigos não mostrou qualquer melhoria.
Aparentemente ainda é para o alinhamento da dispersão, como apontado por Maxim, pelo método indicado por Vladimir.
Sim, estou falando da viabilidade de reduzir os pesos para aquelas linhas onde a partição do preditor precisa ser movida para um nível inferior da árvore. Só dar pesos a dados mais recentes pode fazer sentido, se considerarmos que o mercado mudou...
Há algum lugar para ler sobre estes parâmetros?
Fez um protótipo do TS na NS. Abertura de um comércio de acordo com a previsão NS, hora prevista - 5 m. Fechamento do negócio em 5 min. após a abertura. Não há monitorização do acordo.
Aqui está o primeiro resultado:
x - número de comércio, y - lucro em pips. Comissões, etc. não são consideradas. O intervalo do teste é de 3,5 meses.
Não há necessidade de negociar até a 60ª negociação, é até o fechamento dos futuros anteriores, a previsão não é muito possível lá. Saltos bruscos, suspeito eu, são intervalos entre dias.
E o código Python. Não podia ser mais simples.
Parece interessante, mas você leva em conta fechar para a noite e não abrir às 10:00?
Nada é levado em conta. Fluxo contínuo da história Próximo diretamente da NS. Abrimos de acordo com a previsão NS e depois fechamos estupidamente em 5 metros.
Na descrição em PDF do pacote para a funcionalidade xgb.train diz:
O ELM tem o mesmo. Já o vi em outro lugar.
Perguntou ao tipo que faz as coisas de impulso, talvez ele te dê uma resposta mais tarde.
Nada é contabilizado. Fluxo contínuo da história Fechar diretamente sobre a NS. Abrimos de acordo com a previsão, em 5 m fechamos estupidamente.
Tenho bons resultados com eles durante o treino, mas acabou por ser irreal fechar às 10:00 por paragem sem recuar.